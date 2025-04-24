https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/baspiskopos-markell-kisinev-ortodoks-kilisesini-asagilamak-ve-yok-etmek-istiyor-1095651349.html

Başpiskopos Markell: Kişinev Ortodoks Kilisesini aşağılamak ve yok etmek istiyor

Başpiskopos Markell: Kişinev Ortodoks Kilisesini aşağılamak ve yok etmek istiyor

Sputnik Türkiye

Moldova Metropolitliğini temsil eden Başpiskopos Markell, Moldova yönetiminin Ortodoks Kilisesi'ne zulmettiğini, onu aşağılamak ve yok etmek istediğini... 24.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-24T13:41+0300

2025-04-24T13:41+0300

2025-04-24T13:41+0300

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TVC 21 televizyonunun yıyınına katılan Başpiskopos Markell, Moldova yönetiminin Ortodoks Kilisesi'ne zulmettiğini, onu aşağılamak ve yok etmek istediğini belirtti.İnananların kiliseye sahip çıkması ve bunun için her türlü yasal yolu kullanması gerektiğini vurgulayan Başpiskopos Markell, “Mücadelenin ilk silahı duadır! Ve bir gecede Besarabya Metropolitliği, Kiev Metropolitliği gibi bir şey yaratabilecek olanlara kulak asmayın” çağrısı yaptı.‘Kişinev, rahiplere para cezası kesmek için polisi kullanıyor’Başpiskopos, Moldova makamlarının Rusya'daki kutsal mekanlara hac ziyaretleri gerçekleştiren Ortodoks rahiplere seçim yasasıyla ilgili uydurma suçlamalarla para cezası vermek için polisi kullandığını söyledi.17 Nisan’da Moldova makamları, Başpiskopos Markell’in Kutsal Ateş'i almak üzere İsrail'e gitmesini fiilen engellemişti. Kapsamlı bir kontrole tabi tutulan Başpiskopos bu nedenle uçağa binememişti.

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