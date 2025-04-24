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Başpiskopos Markell: Kişinev Ortodoks Kilisesini aşağılamak ve yok etmek istiyor
Başpiskopos Markell: Kişinev Ortodoks Kilisesini aşağılamak ve yok etmek istiyor
Sputnik Türkiye
Moldova Metropolitliğini temsil eden Başpiskopos Markell, Moldova yönetiminin Ortodoks Kilisesi'ne zulmettiğini, onu aşağılamak ve yok etmek istediğini... 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T13:41+0300
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TVC 21 televizyonunun yıyınına katılan Başpiskopos Markell, Moldova yönetiminin Ortodoks Kilisesi'ne zulmettiğini, onu aşağılamak ve yok etmek istediğini belirtti.İnananların kiliseye sahip çıkması ve bunun için her türlü yasal yolu kullanması gerektiğini vurgulayan Başpiskopos Markell, “Mücadelenin ilk silahı duadır! Ve bir gecede Besarabya Metropolitliği, Kiev Metropolitliği gibi bir şey yaratabilecek olanlara kulak asmayın” çağrısı yaptı.‘Kişinev, rahiplere para cezası kesmek için polisi kullanıyor’Başpiskopos, Moldova makamlarının Rusya'daki kutsal mekanlara hac ziyaretleri gerçekleştiren Ortodoks rahiplere seçim yasasıyla ilgili uydurma suçlamalarla para cezası vermek için polisi kullandığını söyledi.17 Nisan’da Moldova makamları, Başpiskopos Markell’in Kutsal Ateş'i almak üzere İsrail'e gitmesini fiilen engellemişti. Kapsamlı bir kontrole tabi tutulan Başpiskopos bu nedenle uçağa binememişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/baspiskopos-markellin-kisinevden-israile-gitmesi-bir-kez-daha-engellendi-1095508858.html
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moldova, kişinev, başpiskopos, ortodoks kilisesi, rusya, haberler, kiev, zulüm, ceza, rahip, para cezası
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Başpiskopos Markell: Kişinev Ortodoks Kilisesini aşağılamak ve yok etmek istiyor

13:41 24.04.2025
© SputnikBaşpiskopos Markell
Başpiskopos Markell - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
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Moldova Metropolitliğini temsil eden Başpiskopos Markell, Moldova yönetiminin Ortodoks Kilisesi'ne zulmettiğini, onu aşağılamak ve yok etmek istediğini belirtti. Markell, Ortodoks rahiplere, Rusya'daki kutsal mekanlara yaptıkları hac ziyaretleri nedeniyle asılsız suçlamalarla para cezası kesildiğini ekledi.
TVC 21 televizyonunun yıyınına katılan Başpiskopos Markell, Moldova yönetiminin Ortodoks Kilisesi'ne zulmettiğini, onu aşağılamak ve yok etmek istediğini belirtti.

Kutsal Kilise ve rahiplere yönelik zulüm ve kitlesel baskı başladı! Kilisemiz her zaman halkın yanında olmuştur. Oysa bugün Moldova'yı yöneten bu geçici insanlar kiliseyi aşağılamak ve yok etmek istiyor! Size sesleniyorum! İnancı savunmak üzere ayağa kalkın.

İnananların kiliseye sahip çıkması ve bunun için her türlü yasal yolu kullanması gerektiğini vurgulayan Başpiskopos Markell, “Mücadelenin ilk silahı duadır! Ve bir gecede Besarabya Metropolitliği, Kiev Metropolitliği gibi bir şey yaratabilecek olanlara kulak asmayın” çağrısı yaptı.

‘Kişinev, rahiplere para cezası kesmek için polisi kullanıyor’

Başpiskopos, Moldova makamlarının Rusya'daki kutsal mekanlara hac ziyaretleri gerçekleştiren Ortodoks rahiplere seçim yasasıyla ilgili uydurma suçlamalarla para cezası vermek için polisi kullandığını söyledi.

Yönetim, polis şahsında rahipleri yoğun bir şekilde ziyaret etmeye başladı, protokoller düzenleyerek geçmiş seçimlerde bir tür istikrarsızlaştırma ve oy satın alma iddiasıyla 25.000 ila 37.500 lei (1.500 ila 2.200 dolar) arasında para cezaları kesiyor.

17 Nisan’da Moldova makamları, Başpiskopos Markell’in Kutsal Ateş'i almak üzere İsrail'e gitmesini fiilen engellemişti. Kapsamlı bir kontrole tabi tutulan Başpiskopos bu nedenle uçağa binememişti.
Başpiskopos Markell - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2025
DÜNYA
Başpiskopos Markell'in Kişinev'den İsrail'e gitmesi bir kez daha engellendi
18 Nisan, 22:13
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