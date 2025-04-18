https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/baspiskopos-markellin-kisinevden-israile-gitmesi-bir-kez-daha-engellendi-1095508858.html

Başpiskopos Markell'in Kişinev'den İsrail'e gitmesi bir kez daha engellendi

Başpiskopos Markell'in Kişinev'den İsrail'e gitmesi bir kez daha engellendi

Sputnik Türkiye

Moldova Metropolitliğini temsil eden Başpiskopos Markell'in Kutsal Ateş’i almak için Kişinev'den İsrail'e gitmesine bir kez daha izin verilmedi. 18.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-18T22:13+0300

2025-04-18T22:13+0300

2025-04-18T23:04+0300

dünya

moldova

kişinev

başpiskopos

kutsal ateş

kudüs

i̇srail

sputnik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/12/1095490875_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_6c68dc37bd9e31c9903f4b9f02a7eca9.jpg

Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, Kutsal Ateş’i almak için Kudüs’e uçmak üzere Kişinev Uluslararası Havalimanı'a giden Başpiskopos Markell’in gitmesine izin verilmedi.Başpiskopos Markell’in Kutsal Ateş'in başka bir rahip grubu tarafından teslim edileceğini belirterek, kendisini desteklemeye gelenlere teşekkür etti.Gazetecilere konuşan Başpiskopos Markell, Moldova'dan ayrılmasının sebepsiz yere engellendiğini belirterek, “Polis pasaportumu elimden aldı ve ancak uçak havalandıktan sonra geri verdi” dedi.Başpiskopos, kolluk kuvvetlerinin eylemlerinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Kendilerinin kullanılmasına izin verdikleri için bu adamlar adına üzülüyorum. Oyun hamuru gibiler, onlarla ne yapmak isterlerse yapıyorlar. Onlar iktidardaki insanların elindeki birer araç” diye konuştu.17 Nisan’da Moldova makamları, Başpiskopos Markell’in Kutsal Ateş'i almak üzere İsrail'e gitmesini fiilen engellemişti. Kapsamlı bir kontrole tabi tutulan Başpiskopos bu nedenle uçağa binememişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/rus-vekil-slutskiy-moldova-inananlara-ukrayna-modelinde-zulmetmeye-basladi-1095505892.html

moldova

kişinev

kudüs

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

moldova, kişinev, başpiskopos, kutsal ateş, kudüs, i̇srail, sputnik