https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/baspiskopos-markellin-kisinevden-israile-gitmesi-bir-kez-daha-engellendi-1095508858.html
Başpiskopos Markell'in Kişinev'den İsrail'e gitmesi bir kez daha engellendi
Başpiskopos Markell'in Kişinev'den İsrail'e gitmesi bir kez daha engellendi
Sputnik Türkiye
Moldova Metropolitliğini temsil eden Başpiskopos Markell'in Kutsal Ateş’i almak için Kişinev'den İsrail'e gitmesine bir kez daha izin verilmedi. 18.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-18T22:13+0300
2025-04-18T22:13+0300
2025-04-18T23:04+0300
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Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, Kutsal Ateş’i almak için Kudüs’e uçmak üzere Kişinev Uluslararası Havalimanı'a giden Başpiskopos Markell’in gitmesine izin verilmedi.Başpiskopos Markell’in Kutsal Ateş'in başka bir rahip grubu tarafından teslim edileceğini belirterek, kendisini desteklemeye gelenlere teşekkür etti.Gazetecilere konuşan Başpiskopos Markell, Moldova'dan ayrılmasının sebepsiz yere engellendiğini belirterek, “Polis pasaportumu elimden aldı ve ancak uçak havalandıktan sonra geri verdi” dedi.Başpiskopos, kolluk kuvvetlerinin eylemlerinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Kendilerinin kullanılmasına izin verdikleri için bu adamlar adına üzülüyorum. Oyun hamuru gibiler, onlarla ne yapmak isterlerse yapıyorlar. Onlar iktidardaki insanların elindeki birer araç” diye konuştu.17 Nisan’da Moldova makamları, Başpiskopos Markell’in Kutsal Ateş'i almak üzere İsrail'e gitmesini fiilen engellemişti. Kapsamlı bir kontrole tabi tutulan Başpiskopos bu nedenle uçağa binememişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/rus-vekil-slutskiy-moldova-inananlara-ukrayna-modelinde-zulmetmeye-basladi-1095505892.html
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moldova, kişinev, başpiskopos, kutsal ateş, kudüs, i̇srail, sputnik
moldova, kişinev, başpiskopos, kutsal ateş, kudüs, i̇srail, sputnik
Başpiskopos Markell'in Kişinev'den İsrail'e gitmesi bir kez daha engellendi
22:13 18.04.2025 (güncellendi: 23:04 18.04.2025)
Moldova Metropolitliğini temsil eden Başpiskopos Markell'in Kutsal Ateş’i almak için Kişinev'den İsrail'e gitmesine bir kez daha izin verilmedi.
Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, Kutsal Ateş’i almak için Kudüs’e uçmak üzere Kişinev Uluslararası Havalimanı'a giden Başpiskopos Markell’in gitmesine izin verilmedi.
Başpiskopos Markell’in Kutsal Ateş'in başka bir rahip grubu tarafından teslim edileceğini belirterek, kendisini desteklemeye gelenlere teşekkür etti.
Gazetecilere konuşan Başpiskopos Markell, Moldova'dan ayrılmasının sebepsiz yere engellendiğini belirterek, “Polis pasaportumu elimden aldı ve ancak uçak havalandıktan sonra geri verdi” dedi.
Başpiskopos, kolluk kuvvetlerinin eylemlerinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Kendilerinin kullanılmasına izin verdikleri için bu adamlar adına üzülüyorum. Oyun hamuru gibiler, onlarla ne yapmak isterlerse yapıyorlar. Onlar iktidardaki insanların elindeki birer araç” diye konuştu.
17 Nisan’da Moldova makamları, Başpiskopos Markell’in Kutsal Ateş'i almak üzere İsrail'e gitmesini fiilen engellemişti. Kapsamlı bir kontrole tabi tutulan Başpiskopos bu nedenle uçağa binememişti.