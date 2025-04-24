https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/balikesirde-23-nisan-kutlamasinda-direk-dansi-yapildi-valilik-sorusturma-baslatti-1095664137.html

Balıkesir'de 23 Nisan kutlamasında direk dansı yapıldı: Valilik soruşturma başlattı

Balıkesir'de 23 Nisan kutlamasında direk dansı yapıldı: Valilik soruşturma başlattı

Sputnik Türkiye

Balıkesir Valiliği, Altıeylül Belediyesi'nin 23 Nisan etkinliğinde sahnelenen direk dansı gösterisiyle ilgili soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada... 24.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-24T19:14+0300

2025-04-24T19:14+0300

2025-04-24T19:14+0300

türki̇ye

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı

balıkesir

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Balıkesir Valiliği, Altıeylül Belediyesi tarafından 23 Nisan'da düzenlenen etkinlikteki direk dansı gösterisiyle ilgili soruşturma başlattı.Yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı günde, çocukların da bulunduğu bir ortamda toplumumuzun genel ahlaki değerleriyle bağdaşmayan bir gösterinin yapılması kabul edilemez" denildi.Konuyla ilgili inceleme başlatıldığını duyuran Valilik, İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talep edildiğini bildirdi. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulduğu belirtilen açıklamada, sürecin titizlikle takip edileceği vurgulandı.

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