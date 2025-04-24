Balıkesir'de 23 Nisan kutlamasında direk dansı yapıldı: Valilik soruşturma başlattı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
TARİHTE BUGÜN
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndaki yürek burkan detay
07:28
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
SEYİR HALİ
Avukat Serkan Kaya: ‘Atatürk, Montrö’de büyük bir diplomatik ustalık sergiledi’
08:08
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İnönü'yü anlamak: Bir devlet adamının ardında kalanlar
09:07
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
7 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:29
21 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tarihçi Sinan Meydan: ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli, 23 Nisan’dır’
12:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
9 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Prof. Dr. Ahmet Ercan: ‘Eğer depremin büyüklüğü 0,2 daha büyük olsaydı yıkım gelebilirdi’
15:13
77 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: 'Türkiye’de afet yönetiminin arama kurtarma sanılması en büyük hata'
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:03
3 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hakem heyetlerine başvuruda manevi tazminat dönemi
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Yapay zeka için etik kodlar, kapitalist sistemde işlemez'
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
İstanbul’da 6.2’lik deprem ne anlama geliyor?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
SPD-Yeşiller hükümetinin giderayak Eurofighter vetosu ve yeni Almanya koalisyonunun Türkiye'ye bakışı
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
ÖZEL HABER
İstatistiklerle çocuk verileri: Türkiye'de çocuk işçi oranı yüzde 24,9
17:46
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
TARİHTE BUGÜN
Kozmonot Komarov uzay görevinde neden hayatını kaybetti?
18:18
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Jeoloji Mühendisi uyardı: Batıya doğru bir enerji transferi var, her an tetikleme yapabilir
19:21
13 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/balikesirde-23-nisan-kutlamasinda-direk-dansi-yapildi-valilik-sorusturma-baslatti-1095664137.html
Balıkesir'de 23 Nisan kutlamasında direk dansı yapıldı: Valilik soruşturma başlattı
Balıkesir'de 23 Nisan kutlamasında direk dansı yapıldı: Valilik soruşturma başlattı
Sputnik Türkiye
Balıkesir Valiliği, Altıeylül Belediyesi'nin 23 Nisan etkinliğinde sahnelenen direk dansı gösterisiyle ilgili soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada... 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T19:14+0300
2025-04-24T19:14+0300
türki̇ye
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
balıkesir
balıkesir valiliği
balıkesir büyükşehir belediyesi
dans
dans gösterisi
dansçı
çocuk
çocuk istismarı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/18/1095663763_0:32:1440:842_1920x0_80_0_0_aed4baef6f5a6639638d784f9fb7f9d4.jpg
Balıkesir Valiliği, Altıeylül Belediyesi tarafından 23 Nisan'da düzenlenen etkinlikteki direk dansı gösterisiyle ilgili soruşturma başlattı.Yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı günde, çocukların da bulunduğu bir ortamda toplumumuzun genel ahlaki değerleriyle bağdaşmayan bir gösterinin yapılması kabul edilemez" denildi.Konuyla ilgili inceleme başlatıldığını duyuran Valilik, İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talep edildiğini bildirdi. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulduğu belirtilen açıklamada, sürecin titizlikle takip edileceği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/erkek-ogrenciler-23-nisan-gosterisinde-etek-giyip-pece-takti-sorusturma-baslatildi-1083306924.html
türki̇ye
balıkesir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/18/1095663763_144:0:1440:972_1920x0_80_0_0_f12ef35c653f84c1ff26f429a9d8e647.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, balıkesir, balıkesir valiliği, balıkesir büyükşehir belediyesi, dans, dans gösterisi, dansçı, çocuk, çocuk istismarı, çocuk istismarı, çocuk tacizi
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, balıkesir, balıkesir valiliği, balıkesir büyükşehir belediyesi, dans, dans gösterisi, dansçı, çocuk, çocuk istismarı, çocuk istismarı, çocuk tacizi

Balıkesir'de 23 Nisan kutlamasında direk dansı yapıldı: Valilik soruşturma başlattı

19:14 24.04.2025
© AP PhotoDirek dansı
Direk dansı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
© AP Photo
Abone ol
Balıkesir Valiliği, Altıeylül Belediyesi'nin 23 Nisan etkinliğinde sahnelenen direk dansı gösterisiyle ilgili soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada, çocukların da bulunduğu ortamda toplumsal değerlere aykırı bu gösterinin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Valilik, İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talep ederek konunun araştırılacağını duyurdu.
Balıkesir Valiliği, Altıeylül Belediyesi tarafından 23 Nisan'da düzenlenen etkinlikteki direk dansı gösterisiyle ilgili soruşturma başlattı.
Yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı günde, çocukların da bulunduğu bir ortamda toplumumuzun genel ahlaki değerleriyle bağdaşmayan bir gösterinin yapılması kabul edilemez" denildi.
Konuyla ilgili inceleme başlatıldığını duyuran Valilik, İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talep edildiğini bildirdi. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulduğu belirtilen açıklamada, sürecin titizlikle takip edileceği vurgulandı.
Milli Eğitim Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
TÜRKİYE
Erkek öğrenciler 23 Nisan gösterisinde etek giyip peçe taktı: Soruşturma başlatıldı
30 Nisan 2024, 11:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала