https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/balikesirde-23-nisan-kutlamasinda-direk-dansi-yapildi-valilik-sorusturma-baslatti-1095664137.html
Balıkesir'de 23 Nisan kutlamasında direk dansı yapıldı: Valilik soruşturma başlattı
Balıkesir'de 23 Nisan kutlamasında direk dansı yapıldı: Valilik soruşturma başlattı
Sputnik Türkiye
Balıkesir Valiliği, Altıeylül Belediyesi'nin 23 Nisan etkinliğinde sahnelenen direk dansı gösterisiyle ilgili soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada... 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T19:14+0300
2025-04-24T19:14+0300
2025-04-24T19:14+0300
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23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
balıkesir
balıkesir valiliği
balıkesir büyükşehir belediyesi
dans
dans gösterisi
dansçı
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çocuk istismarı
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Balıkesir Valiliği, Altıeylül Belediyesi tarafından 23 Nisan'da düzenlenen etkinlikteki direk dansı gösterisiyle ilgili soruşturma başlattı.Yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı günde, çocukların da bulunduğu bir ortamda toplumumuzun genel ahlaki değerleriyle bağdaşmayan bir gösterinin yapılması kabul edilemez" denildi.Konuyla ilgili inceleme başlatıldığını duyuran Valilik, İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talep edildiğini bildirdi. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulduğu belirtilen açıklamada, sürecin titizlikle takip edileceği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/erkek-ogrenciler-23-nisan-gosterisinde-etek-giyip-pece-takti-sorusturma-baslatildi-1083306924.html
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23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, balıkesir, balıkesir valiliği, balıkesir büyükşehir belediyesi, dans, dans gösterisi, dansçı, çocuk, çocuk istismarı, çocuk istismarı, çocuk tacizi
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, balıkesir, balıkesir valiliği, balıkesir büyükşehir belediyesi, dans, dans gösterisi, dansçı, çocuk, çocuk istismarı, çocuk istismarı, çocuk tacizi
Balıkesir'de 23 Nisan kutlamasında direk dansı yapıldı: Valilik soruşturma başlattı
Balıkesir Valiliği, Altıeylül Belediyesi'nin 23 Nisan etkinliğinde sahnelenen direk dansı gösterisiyle ilgili soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada, çocukların da bulunduğu ortamda toplumsal değerlere aykırı bu gösterinin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Valilik, İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talep ederek konunun araştırılacağını duyurdu.
Balıkesir Valiliği, Altıeylül Belediyesi tarafından 23 Nisan'da düzenlenen etkinlikteki direk dansı gösterisiyle ilgili soruşturma başlattı.
Yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı günde, çocukların da bulunduğu bir ortamda toplumumuzun genel ahlaki değerleriyle bağdaşmayan bir gösterinin yapılması kabul edilemez" denildi.
Konuyla ilgili inceleme başlatıldığını duyuran Valilik, İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talep edildiğini bildirdi. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulduğu belirtilen açıklamada, sürecin titizlikle takip edileceği vurgulandı.