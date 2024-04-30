https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/erkek-ogrenciler-23-nisan-gosterisinde-etek-giyip-pece-takti-sorusturma-baslatildi-1083306924.html

Erkek öğrenciler 23 Nisan gösterisinde etek giyip peçe taktı: Soruşturma başlatıldı

Erkek öğrenciler 23 Nisan gösterisinde etek giyip peçe taktı: Soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamındaki gösteriyle ilgili biri okul müdürü, 2'si öğretmen olmak üzere 3 kişi... 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T11:49+0300

2024-04-30T11:49+0300

2024-04-30T11:49+0300

türkiye

milli eğitim bakanlığı

milli eğitim bakanlığı (meb)

soruşturma

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı

etek

peçe

peçe

kutlama

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Tokat'ta 23 Nisan etkinliğiyle ilgili 3 öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Reşadiye ilçesine bağlı Bereketli beldesindeki Bereketli İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bazı etkinlikler gerçekleştirildiği belirtildi.Açıklamada, "Etkinlikler kapsamındaki bir gösteride, 'Hababam Sınıfı' filmindeki bir sahneyi canlandırmak için 4 erkek öğrencinin etek giyip peçe takarak oynamasıyla ilgili görüntü ve fotoğraflar bazı basın yayın organlarında yayımlanmıştır. Söz konusu olayla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından okul müdürü ile 2 öğretmen hakkında idari soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/milli-egitim-bakani-tekin-atamalarda-mulakat-dogru-bir-yontem-1083302039.html

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