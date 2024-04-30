https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/erkek-ogrenciler-23-nisan-gosterisinde-etek-giyip-pece-takti-sorusturma-baslatildi-1083306924.html
Erkek öğrenciler 23 Nisan gösterisinde etek giyip peçe taktı: Soruşturma başlatıldı
Erkek öğrenciler 23 Nisan gösterisinde etek giyip peçe taktı: Soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamındaki gösteriyle ilgili biri okul müdürü, 2'si öğretmen olmak üzere 3 kişi... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T11:49+0300
2024-04-30T11:49+0300
2024-04-30T11:49+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı
milli eğitim bakanlığı (meb)
soruşturma
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
etek
peçe
peçe
kutlama
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Tokat'ta 23 Nisan etkinliğiyle ilgili 3 öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Reşadiye ilçesine bağlı Bereketli beldesindeki Bereketli İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bazı etkinlikler gerçekleştirildiği belirtildi.Açıklamada, "Etkinlikler kapsamındaki bir gösteride, 'Hababam Sınıfı' filmindeki bir sahneyi canlandırmak için 4 erkek öğrencinin etek giyip peçe takarak oynamasıyla ilgili görüntü ve fotoğraflar bazı basın yayın organlarında yayımlanmıştır. Söz konusu olayla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından okul müdürü ile 2 öğretmen hakkında idari soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/milli-egitim-bakani-tekin-atamalarda-mulakat-dogru-bir-yontem-1083302039.html
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milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), soruşturma, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, etek, peçe, peçe, kutlama
milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), soruşturma, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, etek, peçe, peçe, kutlama
Erkek öğrenciler 23 Nisan gösterisinde etek giyip peçe taktı: Soruşturma başlatıldı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamındaki gösteriyle ilgili biri okul müdürü, 2'si öğretmen olmak üzere 3 kişi hakkında idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Tokat'ta 23 Nisan etkinliğiyle ilgili 3 öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Reşadiye ilçesine bağlı Bereketli beldesindeki Bereketli İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bazı etkinlikler gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Etkinlikler kapsamındaki bir gösteride, 'Hababam Sınıfı' filmindeki bir sahneyi canlandırmak için 4 erkek öğrencinin etek giyip peçe takarak oynamasıyla ilgili görüntü ve fotoğraflar bazı basın yayın organlarında yayımlanmıştır. Söz konusu olayla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından okul müdürü ile 2 öğretmen hakkında idari soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.