https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/bakan-simsek-program-yolunda-gidiyor-1095600428.html

Bakan Şimşek: Program yolunda gidiyor

Bakan Şimşek: Program yolunda gidiyor

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi ziyaret kapsamında gittiği Washington'da Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, Türkiye... 23.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-23T06:37+0300

2025-04-23T06:37+0300

2025-04-23T06:37+0300

ekonomi̇

mehmet şimşek

abd

avrupa birliği

dünya bankası

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de Atlantic Council tarafından düzenlenen etkinlikte, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, "Program yolunda gidiyor" diyerek "Sonuç olarak, enflasyonun programın hedef bandı içinde kalması muhtemel" diye konuştu.''Harcama disiplini sürdürülecek'Bakan Şimşek şu değerlendirmeyi yaptı:Şimşek, "Her zamanki gibi yapılacak çok iş var; hiçbir kriz boşa harcanmamalı" diyerek Avrupa Birliği ve çevre ülkelerle imzalanan serbest ticaret anlaşmalarının, ihracatın yaklaşık üçte ikisini güvence altına aldığını söyledi.Asya ülkelerinin ABD'nin tarifelerine nasıl karşılık vereceğinin belirsizlik yarattığını aktaran Şimşek, tarifelerdeki 90 günlük ertelemenin ardından aynı çizgide devam edilmesi halinde, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler açısından en büyük riskin dolaylı etkiler olacağını kaydetti.Şimşek, bu durumun bazı avantajlarının da olabileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:'Uzun vadeli perspektifte Türkiye hala cazip bir ülke'Şimşek, "Dolayısıyla endişelerin olması anlaşılabilir. Ancak yine de uzun vadeli bir perspektiften bakacak olursak zaman zaman ortaya çıkan bazı sorunlara rağmen Türkiye'nin hala cazip bir ülke olduğunu söyleyebilirim" değerlendirmesinde bulundu.Dünya Bankası ile ilişkilere de değinen Şimşek, Dünya Bankası'nın Türkiye'ye olan taahhütlerini, 3 yıl içinde 17 milyar dolardan 35 milyar dolara çıkardığını anımsattı.Türkiye'nin öncelikleriyle Dünya Bankası'nın odağının mükemmel bir şekilde uyuştuğunu kaydeden Şimşek, yeşil dönüşüm, verimlilik ve dijital altyapı gibi konulara işaret etti.

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mehmet şimşek, abd, avrupa birliği, dünya bankası