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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/bakan-memisoglu-sezaryen-dogumluyum-1095667133.html
Bakan Memişoğlu: Sezaryen doğumluyum
Bakan Memişoğlu: Sezaryen doğumluyum
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir televizyon kanalında soruları yanıtladı. Sosyal medyada gündem olan pankartla ilgili Memişoğlu, kadınların hayatına müdahale... 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T23:03+0300
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türki̇ye
sağlık bakanı
sağlık
sağlık çalışanı
sağlık bakanlığı
dünya sağlık örgütü (who)
doğum
doğum oranı
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, son günlerde gündeme gelen konularla ilgili soruları yanıtladı.Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşmasındaki 'Doğal olan normal doğum' pankartı hakkındaki eleştirilere Bakan Memişoğlu yanıt verdi. Bakan Memişoğlu, sezaryen doğum oranlarının yüksekliğine dikkat çekerek, normal doğumun fizyolojik ve sağlıklı olan yöntem olduğunu vurguladı. Türkiye’de sezaryen oranının yüzde 61’e ulaştığını, dünya ortalamasının ise yüzde 15 olduğunu belirtti. Özel hastanelerdeki sezaryen oranlarının kamu hastanelerine göre çok daha yüksek olduğunu belirten Bakan, tıp merkezlerinde planlı sezaryenlerin yasaklandığını, yalnızca acil durumlarda bu operasyonların yapılabileceğini söyledi.'Sigara sağlığa zararlıdır deyince sigara içenlerin hayatına müdahale mi ediyorum'Dünyada her 10 doğumdan yalnızca 1 ya da 2’sinin ameliyatla gerçekleştiğini Türkiye'de ise 10 doğumdan 6.1’inin ameliyatla olduğunu açıklayan Bakan Memişoğlu şöyle konuştu:'1966 sezaryen doğumluyum'Kendisinin de sezaryen doğumlu olduğunu açıklayan Sağlık Bakanı Memişoğlu ''Biz kadının özgürlüğünü kısıtlamayı düşünmüyoruz. Biz sağlığıyla ilgiliyiz. Tıbbi endikasyon dediğimiz, tıbben gereklilik başka bir şeydir keyfiyet başka bir şeydir. Biz keyfi olan sezaryen harici normal doğum olması gereken zamanlarda önerimiz bunun doğal şartlarda anneye, bebeğe faydası olan, sağlıklı olanı tercih etmesi. Sezaryen olan doğal değildir. 1966 sezaryen doğumluyum. Kanama vardı, annemi yaşayacak, çocuk mu yaşayacaktı. Tıbbi endikasyon olan herşeyin yapılması lazımdır. Çocuk rahimde büyür, vajinadan geçer ve normal doğum olur. Akciğer ve hücrelerin gelişiminde, annesi ile ilişkisinde, annenin süt yapan hormonları, beyindeki mutluluk hormonlarının doğal olduğu yoldur'' açıklamasında bulundu.'Planlı sezaryen yapılamaz dedik'Tıp merkezlerinde planlı sezaryenin yasaklandığını belirten Bakan Memişoğlu ''Tıp merkezleri yatağı olmayan günübirlik işlem yapılan yerlerdir. Kliniktir. Normal hasta yatağı yoktur gözlem yatağı vardır. Acil yapılabilir sezaryen dedik. Kliniklerde gözlem yasağı vardır. Acil sezaryen başka bir şey. Planlı sezaryende anne ile çocuğu 48 saatte o çocuğu tutmanız gerekir. Planlı sezaryen yapılamaz dedik. Planlı karaciğer ameliyatı yapılamaz dedik. Buralar hastane değil tıp merkezi. Siz tıp merkezlerinde planlı, davulla zurnayla sezaryen yapamazsınız dedik'' şeklinde konuştu.'Çocuklarınızı kardeşsiz bırakmayalım'Çocuk sayısının azalması hakkında konuşan Bakan Memişoğlu ''Bu sene Aile Yılı ilan edildi. Doğum sayısının düşmesinin çok fazla nedeni var. Sosyo ekonomik, şehirleşme vs. Hepsini Aile Bakanlığımız çalışıyor. Biz de destek vermeye çalışıyoruz. Çocuk, kardeş çok önemli bir şey. İnsanlar çalışıyorsa genelde 1 çocuk oluyor. Aile Bakanlığımız, sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla maddi destek de çıkardı. Benim 3 çocuğum var, o yüzden rahat konuşuyorum. Bir ablam var bir de ben. 2 kardeşiz. Kardeş hayatta çok önemli. Çocuklarınızı kardeşsiz bırakmayalım diyorum ben'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/normal-dogum-tartismalariyla-ilgili-konusan--cumhurbaskani-erdogan-sizi-nicin-bu-kadar-rahatsiz-1095522431.html
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sağlık bakanı, sağlık, sağlık çalışanı, sağlık bakanlığı, dünya sağlık örgütü (who), doğum, doğum oranı, doğum kontrol, ölü doğum, doğum yapmak, erken doğum, sezaryen, kemal memişoğlu
sağlık bakanı, sağlık, sağlık çalışanı, sağlık bakanlığı, dünya sağlık örgütü (who), doğum, doğum oranı, doğum kontrol, ölü doğum, doğum yapmak, erken doğum, sezaryen, kemal memişoğlu

Bakan Memişoğlu: Sezaryen doğumluyum

23:03 24.04.2025 (güncellendi: 23:11 24.04.2025)
© AA / İslam YakutSağlık Bakanı Kemal Memişoğlu
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
© AA / İslam Yakut
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir televizyon kanalında soruları yanıtladı. Sosyal medyada gündem olan pankartla ilgili Memişoğlu, kadınların hayatına müdahale edilmediğini ancak normal doğumun doğal süreç olduğunu söyledi. Sağlık atamalarıyla ilgili ise ilk etabın Mayıs ayında, ikinci etabın ise Ağustos ve Eylül aylarında yapılacağını açıkladı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, son günlerde gündeme gelen konularla ilgili soruları yanıtladı.
Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşmasındaki 'Doğal olan normal doğum' pankartı hakkındaki eleştirilere Bakan Memişoğlu yanıt verdi. Bakan Memişoğlu, sezaryen doğum oranlarının yüksekliğine dikkat çekerek, normal doğumun fizyolojik ve sağlıklı olan yöntem olduğunu vurguladı. Türkiye’de sezaryen oranının yüzde 61’e ulaştığını, dünya ortalamasının ise yüzde 15 olduğunu belirtti.
Özel hastanelerdeki sezaryen oranlarının kamu hastanelerine göre çok daha yüksek olduğunu belirten Bakan, tıp merkezlerinde planlı sezaryenlerin yasaklandığını, yalnızca acil durumlarda bu operasyonların yapılabileceğini söyledi.

'Sigara sağlığa zararlıdır deyince sigara içenlerin hayatına müdahale mi ediyorum'

Dünyada her 10 doğumdan yalnızca 1 ya da 2’sinin ameliyatla gerçekleştiğini Türkiye'de ise 10 doğumdan 6.1’inin ameliyatla olduğunu açıklayan Bakan Memişoğlu şöyle konuştu:

Biz Sağlık Bakanlığıyız, hastalık bakanlığı değiliz. Sağlıklı olanın ne olduğunu anlatmakla mükellefiz, görevliyiz. Sağlıkla ilgili faydalı olan neyse onu topluma öğretmek, uyarıları yapmakla görevli bakanlığım ben. Ben sigarayla da mücadele ediyorum. Sigara sağlığa zararlıdır deyince sigara içenlerin hayatına müdahale mi ediyorum, kilo verin deyince insanların özgürlüğüne müdahale mi ediyorum. Doğum bir mucizedir. Gerçekten fizyolojik ve mucizedir. Yavrunun karında durması, beslenmesi, o yola girmesi, o yoldan çıkarken herşeyiyle olgunlaştıktan sonra zamanı gelince çıkması fizyolojik dediğimiz halk dilinde normal olan doğumdur. Aynı takımın, Sivasspor'un bundan 2 sene evvel meme kanseri ile pankartı var. Bu tartışmadan memnunum. Hiçbir kadının, hiçbir bayanın, hiçbir çocuğunun hayatına zorla müdahale edecek politika uygulamayız. Bunu düşünmek bile patolojik düşüncedir. Herkes hayatında özgürdür kanun çerçevesinde. Doğru olanı, sağlıklı olanı söylemek ve bununla ilgili planlama yapıp, politika üretmekle mükellefim. Orada biz kimseyi hakaret etmiyoruz. Bunu başka algılarla veya başka politikalarla gerçekten bu ülkeye zarar verecek mantıkla hareket eden bazı arkadaşlarımız belki de köpürtüyor. Doğal olan normal doğum. Gerektiği zaman, tıbbi olarak zorunlu olduğu zaman tabii ki ameliyat yapacak. Dünyada ortalama yüzde 15'tir sezaryen oranı. 10 doğumdan sadece 1 veya 2'dir ameliyat. Bizde 10 doğumdan 6.1'i sezaryenle oluyor. Sezaryenle olan çocuk tıbbi olarak akciğeri olarak yeterince gelişmemiş olabilir, annesiyle teması yetersiz olabilir. Bizim Ekim 2024'de normal doğum eylem planı diye sayın hanımefendi Emine Erdoğan'ın himayelerinde kampanya yapmaya başladık. 10 eylem planımızın 6'sını yaptık.

'1966 sezaryen doğumluyum'

Kendisinin de sezaryen doğumlu olduğunu açıklayan Sağlık Bakanı Memişoğlu ''Biz kadının özgürlüğünü kısıtlamayı düşünmüyoruz. Biz sağlığıyla ilgiliyiz. Tıbbi endikasyon dediğimiz, tıbben gereklilik başka bir şeydir keyfiyet başka bir şeydir. Biz keyfi olan sezaryen harici normal doğum olması gereken zamanlarda önerimiz bunun doğal şartlarda anneye, bebeğe faydası olan, sağlıklı olanı tercih etmesi. Sezaryen olan doğal değildir. 1966 sezaryen doğumluyum. Kanama vardı, annemi yaşayacak, çocuk mu yaşayacaktı. Tıbbi endikasyon olan herşeyin yapılması lazımdır. Çocuk rahimde büyür, vajinadan geçer ve normal doğum olur. Akciğer ve hücrelerin gelişiminde, annesi ile ilişkisinde, annenin süt yapan hormonları, beyindeki mutluluk hormonlarının doğal olduğu yoldur'' açıklamasında bulundu.

'Planlı sezaryen yapılamaz dedik'

Tıp merkezlerinde planlı sezaryenin yasaklandığını belirten Bakan Memişoğlu ''Tıp merkezleri yatağı olmayan günübirlik işlem yapılan yerlerdir. Kliniktir. Normal hasta yatağı yoktur gözlem yatağı vardır. Acil yapılabilir sezaryen dedik. Kliniklerde gözlem yasağı vardır. Acil sezaryen başka bir şey. Planlı sezaryende anne ile çocuğu 48 saatte o çocuğu tutmanız gerekir. Planlı sezaryen yapılamaz dedik. Planlı karaciğer ameliyatı yapılamaz dedik. Buralar hastane değil tıp merkezi. Siz tıp merkezlerinde planlı, davulla zurnayla sezaryen yapamazsınız dedik'' şeklinde konuştu.

'Çocuklarınızı kardeşsiz bırakmayalım'

Çocuk sayısının azalması hakkında konuşan Bakan Memişoğlu ''Bu sene Aile Yılı ilan edildi. Doğum sayısının düşmesinin çok fazla nedeni var. Sosyo ekonomik, şehirleşme vs. Hepsini Aile Bakanlığımız çalışıyor. Biz de destek vermeye çalışıyoruz. Çocuk, kardeş çok önemli bir şey. İnsanlar çalışıyorsa genelde 1 çocuk oluyor. Aile Bakanlığımız, sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla maddi destek de çıkardı. Benim 3 çocuğum var, o yüzden rahat konuşuyorum. Bir ablam var bir de ben. 2 kardeşiz. Kardeş hayatta çok önemli. Çocuklarınızı kardeşsiz bırakmayalım diyorum ben'' dedi.
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Normal doğum tartışmalarıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sizi niçin bu kadar rahatsız ediyor?'
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