https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/normal-dogum-tartismalariyla-ilgili-konusan--cumhurbaskani-erdogan-sizi-nicin-bu-kadar-rahatsiz-1095522431.html

Normal doğum tartışmalarıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sizi niçin bu kadar rahatsız ediyor?'

Normal doğum tartışmalarıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sizi niçin bu kadar rahatsız ediyor?'

Sputnik Türkiye

Doğal olan normal doğum pankartı sonrasındaki tartışmalara yönelik konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bakanlığımızın normal doğumu teşvik etmesi, sizi niçin bu... 19.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-19T18:01+0300

2025-04-19T18:01+0300

2025-04-19T18:02+0300

türki̇ye

sağlık bakanlığı

sivasspor

recep tayyip erdoğan

normal doğum eylem planı

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Geçen hafta oynanan Sivasspor - Fenerbahçe maçı öncesinde Sivasspor'un sahaya 'Doğal olan normal doğum' yazılı pankartla çıkması tartışmalara neden olmuştu. Bu tartışmalara yönelik konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önce sporcularımızı ve futbol kulübümüzü linç ettiler, sonra Sağlık Bakanlığı'nı hedef aldılar. Son derece çirkin ifadelerle ortalığı velveleye verenlere soruyorum. Bakanlığımızın normal doğumu teşvik etmesi, sizi niçin bu kadar rahatsız ediyor? Sağlık Bakanlığı'nın görevi milletin sağlığını korumak değil midir?" dedi. Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi açılışında konuşan Erdoğan, son 23 yılda Türkiye'de sağlık alanında büyük dönüşümlere imza atıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta gündemde olan normal doğum pankartıyla ilgili konuştu. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/sivassporun-normal-dogum-pankarti-tepki-cekti-sosyal-medyadan-tepki-yagdi-1095373880.html

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sağlık bakanlığı, sivasspor, recep tayyip erdoğan, normal doğum eylem planı