https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/normal-dogum-tartismalariyla-ilgili-konusan--cumhurbaskani-erdogan-sizi-nicin-bu-kadar-rahatsiz-1095522431.html
Normal doğum tartışmalarıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sizi niçin bu kadar rahatsız ediyor?'
Normal doğum tartışmalarıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sizi niçin bu kadar rahatsız ediyor?'
Sputnik Türkiye
Doğal olan normal doğum pankartı sonrasındaki tartışmalara yönelik konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bakanlığımızın normal doğumu teşvik etmesi, sizi niçin bu... 19.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-19T18:01+0300
2025-04-19T18:01+0300
2025-04-19T18:02+0300
türki̇ye
sağlık bakanlığı
sivasspor
recep tayyip erdoğan
normal doğum eylem planı
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Geçen hafta oynanan Sivasspor - Fenerbahçe maçı öncesinde Sivasspor'un sahaya 'Doğal olan normal doğum' yazılı pankartla çıkması tartışmalara neden olmuştu. Bu tartışmalara yönelik konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önce sporcularımızı ve futbol kulübümüzü linç ettiler, sonra Sağlık Bakanlığı'nı hedef aldılar. Son derece çirkin ifadelerle ortalığı velveleye verenlere soruyorum. Bakanlığımızın normal doğumu teşvik etmesi, sizi niçin bu kadar rahatsız ediyor? Sağlık Bakanlığı'nın görevi milletin sağlığını korumak değil midir?" dedi. Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi açılışında konuşan Erdoğan, son 23 yılda Türkiye'de sağlık alanında büyük dönüşümlere imza atıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta gündemde olan normal doğum pankartıyla ilgili konuştu. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/sivassporun-normal-dogum-pankarti-tepki-cekti-sosyal-medyadan-tepki-yagdi-1095373880.html
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sağlık bakanlığı, sivasspor, recep tayyip erdoğan, normal doğum eylem planı
sağlık bakanlığı, sivasspor, recep tayyip erdoğan, normal doğum eylem planı
Normal doğum tartışmalarıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sizi niçin bu kadar rahatsız ediyor?'
18:01 19.04.2025 (güncellendi: 18:02 19.04.2025)
Doğal olan normal doğum pankartı sonrasındaki tartışmalara yönelik konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bakanlığımızın normal doğumu teşvik etmesi, sizi niçin bu kadar rahatsız ediyor?' ifadelerini kullandı.
Geçen hafta oynanan Sivasspor - Fenerbahçe maçı öncesinde Sivasspor'un sahaya 'Doğal olan normal doğum' yazılı pankartla çıkması tartışmalara neden olmuştu. Bu tartışmalara yönelik konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önce sporcularımızı ve futbol kulübümüzü linç ettiler, sonra Sağlık Bakanlığı'nı hedef aldılar. Son derece çirkin ifadelerle ortalığı velveleye verenlere soruyorum. Bakanlığımızın normal doğumu teşvik etmesi, sizi niçin bu kadar rahatsız ediyor? Sağlık Bakanlığı'nın görevi milletin sağlığını korumak değil midir?" dedi.
Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi açılışında konuşan Erdoğan, son 23 yılda Türkiye'de sağlık alanında büyük dönüşümlere imza atıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta gündemde olan normal doğum pankartıyla ilgili konuştu.
Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
Bir futbol kulübümüz Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü kampanyaya destek olmak için pankartla çıktı. Kimseye bir saygısızlık yoktu. İddia ettikleri gibi kadınları rencide edecek hiçbir durum yoktu. Sadece çok önemli bir konuya dikkat çekme niyeti vardı. Son yıllarda ülkemizin kanayan yarası olan bir sorunun çözümüne katkı sunma amacı vardı. Bunun üzerine malum odaklar harekete geçtiler. Önce sporcularımızı ve futbol kulübümüzü linç ettiler, sonra Sağlık Bakanlığı'nı hedef aldılar. Son derece çirkin ifadelerle ortalığı velveleye verenlere soruyorum. Bakanlığımızın normal doğumu teşvik etmesi, sizi niçin bu kadar rahatsız ediyor? Sağlık Bakanlığı'nın görevi milletin sağlığını korumak değil midir? Ortada dünya ortalamalarına göre anormallik varsa çözüm üretmek değil midir? Toplum sağlığı için elindeki tüm imkanları seferber etmesi dışında ne yapmasını bekliyorsunuz?