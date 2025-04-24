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Amasya'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Amasya'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD’ın verilerine göre, Amasya'da bugün saat 20.20'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin merkez üssü Amasya olarak belirlenirken, yerin 16.6... 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T21:15+0300
2025-04-24T21:15+0300
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Acil Durum ve Afet Yönetimi Başkanlığı, Amasya'da bugün saat 20.20'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.Depremin merkez üssü Amasya olarak belirlenirken, yerin 16.6 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi. Deprem, çevre illerle birlikte Amasya merkez ve çevresinde de hissedildi. Şu an için depreme bağlı herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmezken, bölgedeki yetkililer halkı olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaya çağırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/prof-dr-ahmet-ercan-istanbul-depreminin-tarihini-acikladi-1095663478.html
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amasya, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
amasya, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
Amasya'da 3.6 büyüklüğünde deprem
21:15 24.04.2025 (güncellendi: 21:24 24.04.2025)
AFAD’ın verilerine göre, Amasya'da bugün saat 20.20'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin merkez üssü Amasya olarak belirlenirken, yerin 16.6 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi. Depremde can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.
Acil Durum ve Afet Yönetimi Başkanlığı, Amasya'da bugün saat 20.20'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin merkez üssü Amasya olarak belirlenirken, yerin 16.6 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi. Deprem, çevre illerle birlikte Amasya merkez ve çevresinde de hissedildi. Şu an için depreme bağlı herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmezken, bölgedeki yetkililer halkı olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaya çağırdı.