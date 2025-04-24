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Amasya'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Amasya'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

AFAD’ın verilerine göre, Amasya'da bugün saat 20.20'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin merkez üssü Amasya olarak belirlenirken, yerin 16.6... 24.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-24T21:15+0300

2025-04-24T21:15+0300

2025-04-24T21:24+0300

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Acil Durum ve Afet Yönetimi Başkanlığı, Amasya'da bugün saat 20.20'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.Depremin merkez üssü Amasya olarak belirlenirken, yerin 16.6 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi. Deprem, çevre illerle birlikte Amasya merkez ve çevresinde de hissedildi. Şu an için depreme bağlı herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmezken, bölgedeki yetkililer halkı olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/prof-dr-ahmet-ercan-istanbul-depreminin-tarihini-acikladi-1095663478.html

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amasya, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)