https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/almanya-ekonomik-kriz-nedeniyle-cocuk-parasini-1-nisandan-itibaren-kaldiracagini-duyurdu-1094855512.html

Almanya ekonomik kriz nedeniyle çocuk parasını 1 Nisan'dan itibaren kaldıracağını duyurdu

Almanya ekonomik kriz nedeniyle çocuk parasını 1 Nisan'dan itibaren kaldıracağını duyurdu

Sputnik Türkiye

Almanya'da 1 Nisan 2025'ten itibaren, yıllık vergiye tabi geliri 175 bin euronun üzerinde olan ebeveynler, çocuk parası (Elterngeld) alma hakkını kaybedecek... 25.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-25T18:50+0300

2025-03-25T18:50+0300

2025-03-25T18:50+0300

dünya

almanya

ekonomi

ekonomik kriz

ekonomik reform

ekonomik veriler

ekonomik büyüme

ekonomik destek paketi

ekonomi paketi

çocuk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/01/1085416474_0:183:2991:1865_1920x0_80_0_0_e80f98e31697355ab26bef58b230e0bb.jpg

Almanya hükümeti, ailelere sağlanan çocuk parası (Elterngeld) desteğinde önemli bir değişikliğe gitti.1 Nisan 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemeye göre, yıllık vergiye tabi geliri 175 bin euronun üzerinde olan ebeveynlerin, çocuk için ödenen 300 ila bin 800 euro arası aylık para desteğinden faydalanamayacağı ifade edildi. Bekar ebeveynler ile geliri belirtilen sınırın altında kalan çiftlerin destek almaya devam edeceği açıklandı.Ekonomistler, bu değişikliğin özellikle büyük şehirlerde yaşayan ve yüksek yaşam maliyetleriyle karşı karşıya olan ailelerin ekonomik durumunu olumsuz yönde etkileyeceğini duyurdu. Muhalefet partileri ise kararı 'aile politikalarında geri adım' olarak nitelendirdi. Almanya'da son yıllarda artan enflasyon ve yaşam maliyetleri, aile destek politikalarını yeniden gündeme getirmişti. Uzmanlar, bu değişikliğin ülkenin doğum oranlarına etkisini yakından takip edeceklerini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/66-yasinda-10-cocugunu-dogurdu-yasli-kadin-doktorlarini-bile-hayrete-dusurdu-1094854687.html

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, ekonomi, ekonomik kriz, ekonomik reform, ekonomik veriler, ekonomik büyüme, ekonomik destek paketi, ekonomi paketi, çocuk, euro, euro/tl