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Almanya ekonomik kriz nedeniyle çocuk parasını 1 Nisan'dan itibaren kaldıracağını duyurdu
Almanya ekonomik kriz nedeniyle çocuk parasını 1 Nisan'dan itibaren kaldıracağını duyurdu
Sputnik Türkiye
Almanya'da 1 Nisan 2025'ten itibaren, yıllık vergiye tabi geliri 175 bin euronun üzerinde olan ebeveynler, çocuk parası (Elterngeld) alma hakkını kaybedecek... 25.03.2025, Sputnik Türkiye
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Almanya hükümeti, ailelere sağlanan çocuk parası (Elterngeld) desteğinde önemli bir değişikliğe gitti.1 Nisan 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemeye göre, yıllık vergiye tabi geliri 175 bin euronun üzerinde olan ebeveynlerin, çocuk için ödenen 300 ila bin 800 euro arası aylık para desteğinden faydalanamayacağı ifade edildi. Bekar ebeveynler ile geliri belirtilen sınırın altında kalan çiftlerin destek almaya devam edeceği açıklandı.Ekonomistler, bu değişikliğin özellikle büyük şehirlerde yaşayan ve yüksek yaşam maliyetleriyle karşı karşıya olan ailelerin ekonomik durumunu olumsuz yönde etkileyeceğini duyurdu. Muhalefet partileri ise kararı 'aile politikalarında geri adım' olarak nitelendirdi. Almanya'da son yıllarda artan enflasyon ve yaşam maliyetleri, aile destek politikalarını yeniden gündeme getirmişti. Uzmanlar, bu değişikliğin ülkenin doğum oranlarına etkisini yakından takip edeceklerini belirtti.
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almanya, ekonomi, ekonomik kriz, ekonomik reform, ekonomik veriler, ekonomik büyüme, ekonomik destek paketi, ekonomi paketi, çocuk, euro, euro/tl
almanya, ekonomi, ekonomik kriz, ekonomik reform, ekonomik veriler, ekonomik büyüme, ekonomik destek paketi, ekonomi paketi, çocuk, euro, euro/tl

Almanya ekonomik kriz nedeniyle çocuk parasını 1 Nisan'dan itibaren kaldıracağını duyurdu

18:50 25.03.2025
© AP Photo / Michael ProbstAvrupa Merkez Bankası (ECB)
Avrupa Merkez Bankası (ECB) - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2025
© AP Photo / Michael Probst
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Almanya'da 1 Nisan 2025'ten itibaren, yıllık vergiye tabi geliri 175 bin euronun üzerinde olan ebeveynler, çocuk parası (Elterngeld) alma hakkını kaybedecek. Yeni düzenleme, bu tarihten sonra doğan tüm çocuklar için geçerli olacak, ancak bekar ebeveynler ve geliri belirlenen üst sınırın altında kalan aileler destekten yararlanmaya devam edecek.
Almanya hükümeti, ailelere sağlanan çocuk parası (Elterngeld) desteğinde önemli bir değişikliğe gitti.
1 Nisan 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemeye göre, yıllık vergiye tabi geliri 175 bin euronun üzerinde olan ebeveynlerin, çocuk için ödenen 300 ila bin 800 euro arası aylık para desteğinden faydalanamayacağı ifade edildi. Bekar ebeveynler ile geliri belirtilen sınırın altında kalan çiftlerin destek almaya devam edeceği açıklandı.
Ekonomistler, bu değişikliğin özellikle büyük şehirlerde yaşayan ve yüksek yaşam maliyetleriyle karşı karşıya olan ailelerin ekonomik durumunu olumsuz yönde etkileyeceğini duyurdu. Muhalefet partileri ise kararı 'aile politikalarında geri adım' olarak nitelendirdi.
Almanya'da son yıllarda artan enflasyon ve yaşam maliyetleri, aile destek politikalarını yeniden gündeme getirmişti. Uzmanlar, bu değişikliğin ülkenin doğum oranlarına etkisini yakından takip edeceklerini belirtti.
Anne- Bebek- Doğum - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2025
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