https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/38-yasinda-oldugunu-iddia-etmisti-yogi-kazim-105-yasinda-hayatini-kaybetti-1095665231.html
38 yaşında olduğunu iddia etmişti: Yogi Kazım 105 yaşında hayatını kaybetti
38 yaşında olduğunu iddia etmişti: Yogi Kazım 105 yaşında hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Adana'da 105 yaşında hayatını kaybeden Yogi Kazım, beden yaşının 38 olduğu iddiasıyla tanınıyordu. Vejetaryen beslenme, günlük yoga ve zihinsel disiplinle genç... 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T19:56+0300
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Adana’da geliştirdiği tedavi yöntemiyle tanınan Yogi Kazım, 105 yaşında yaşamını yitirdi. Kazım, beden yaşının 38 olduğunu savunarak uzun yaşamı ve enerjik hayatıyla birçok kişiye ilham kaynağı olmuştu. Vejetaryen bir diyet uygulayan Yogi Kazım, beslenme alışkanlıklarında zeytin, kestane balı, barbunya, kırmızı biber, bitki çayı ve çorba gibi gıdalara yer veriyordu. Etin zararlı olduğuna inanarak, protein ihtiyacı için bakliyat tüketmeyi öneriyordu.Yogi Kazım’ın yaşam sırrı sadece beslenme ile sınırlı kalmazken günlük yoga rutinleri ve zihinsel disiplinin, bedeninin yaşını genç tutmasına yardımcı olduğunu savunuyordu. Beynin vücudu yenileyebileceği inancıyla, hem bedensel hem de zihinsel sağlığını birleştirerek uzun yaşamını sürdürebildiğine inanıyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/kurtlar-vadisi-oyuncusu-yavuz-cetin-hayatini-kaybetti-1095663365.html
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yoga, dünya yoga günü, uluslararası yoga günü, uluslararası yoga federasyonu, adana, yaş, beslenme, sağlıklı beslenme
yoga, dünya yoga günü, uluslararası yoga günü, uluslararası yoga federasyonu, adana, yaş, beslenme, sağlıklı beslenme
38 yaşında olduğunu iddia etmişti: Yogi Kazım 105 yaşında hayatını kaybetti
Adana'da 105 yaşında hayatını kaybeden Yogi Kazım, beden yaşının 38 olduğu iddiasıyla tanınıyordu. Vejetaryen beslenme, günlük yoga ve zihinsel disiplinle genç kaldığını savunan Kazım, zeytin, kestane balı ve bakliyat ağırlıklı besleniyordu. Ölümüyle birlikte gençlik sırları yeniden gündeme geldi.
Adana’da geliştirdiği tedavi yöntemiyle tanınan Yogi Kazım, 105 yaşında yaşamını yitirdi.
Kazım, beden yaşının 38 olduğunu savunarak uzun yaşamı ve enerjik hayatıyla birçok kişiye ilham kaynağı olmuştu. Vejetaryen bir diyet uygulayan Yogi Kazım, beslenme alışkanlıklarında zeytin, kestane balı, barbunya, kırmızı biber, bitki çayı ve çorba gibi gıdalara yer veriyordu. Etin zararlı olduğuna inanarak, protein ihtiyacı için bakliyat tüketmeyi öneriyordu.
Yogi Kazım’ın yaşam sırrı sadece beslenme ile sınırlı kalmazken günlük yoga rutinleri ve zihinsel disiplinin, bedeninin yaşını genç tutmasına yardımcı olduğunu savunuyordu. Beynin vücudu yenileyebileceği inancıyla, hem bedensel hem de zihinsel sağlığını birleştirerek uzun yaşamını sürdürebildiğine inanıyordu.