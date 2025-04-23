https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/vanceten-planimiz-kabul-edilmezse-muzakerelerden-cekiliriz-tehdidi-1095612533.html

Vance’ten ‘planımız kabul edilmezse müzakerelerden çekiliriz’ tehdidi

Vance’ten ‘planımız kabul edilmezse müzakerelerden çekiliriz’ tehdidi

Sputnik Türkiye

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Moskova ve Kiev’in, Washington’un net çözüm önerileri içeren planını kabul etmemeleri halinde, müzakere sürecinden çekileceklerini... 23.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-23T12:33+0300

2025-04-23T12:33+0300

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j.d. vance

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ukrayna

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Bloomberg’in aktardığına göre, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirmeye yönelik planlarının Rusya ve Ukrayna tarafından reddedilmesi durumunda, müzakere sürecinden çekilmekle tehdit etti.Haberde, “Başkan Yardımcısı J.D. Vance, ABD'nin Rusya ve Ukrayna'ya barış anlaşmasına giden yolda ‘çok net bir teklifte’ bulunduğunu söyledi ve ‘bunu kabul etmelerinin ya da ABD'nin süreçten çekilmesinin zaman geldiğini’ ekledi” ifadesi kullanıldı.Müzakereler sırasında “bazı toprak değişimlerinin gerçekleşmesi gerekeceğini” dile getiren Vance, iyimser olduğunu ve şu ana kadar tüm tarafların “iyi niyetle müzakere yaptığına” inandığını söyledi.

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