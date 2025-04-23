https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/vanceten-planimiz-kabul-edilmezse-muzakerelerden-cekiliriz-tehdidi-1095612533.html
Vance’ten ‘planımız kabul edilmezse müzakerelerden çekiliriz’ tehdidi
Vance’ten ‘planımız kabul edilmezse müzakerelerden çekiliriz’ tehdidi
Sputnik Türkiye
ABD Başkan Yardımcısı Vance, Moskova ve Kiev’in, Washington’un net çözüm önerileri içeren planını kabul etmemeleri halinde, müzakere sürecinden çekileceklerini... 23.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-23T12:33+0300
2025-04-23T12:33+0300
2025-04-23T12:32+0300
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Bloomberg’in aktardığına göre, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirmeye yönelik planlarının Rusya ve Ukrayna tarafından reddedilmesi durumunda, müzakere sürecinden çekilmekle tehdit etti.Haberde, “Başkan Yardımcısı J.D. Vance, ABD'nin Rusya ve Ukrayna'ya barış anlaşmasına giden yolda ‘çok net bir teklifte’ bulunduğunu söyledi ve ‘bunu kabul etmelerinin ya da ABD'nin süreçten çekilmesinin zaman geldiğini’ ekledi” ifadesi kullanıldı.Müzakereler sırasında “bazı toprak değişimlerinin gerçekleşmesi gerekeceğini” dile getiren Vance, iyimser olduğunu ve şu ana kadar tüm tarafların “iyi niyetle müzakere yaptığına” inandığını söyledi.
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abd, j.d. vance, rusya, ukrayna, bloomberg
abd, j.d. vance, rusya, ukrayna, bloomberg
Vance’ten ‘planımız kabul edilmezse müzakerelerden çekiliriz’ tehdidi
ABD Başkan Yardımcısı Vance, Moskova ve Kiev’in, Washington’un net çözüm önerileri içeren planını kabul etmemeleri halinde, müzakere sürecinden çekileceklerini belirtti.
Bloomberg
’in aktardığına göre, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance
, Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirmeye yönelik planlarının Rusya ve Ukrayna
tarafından reddedilmesi durumunda, müzakere sürecinden çekilmekle tehdit etti.
Haberde, “Başkan Yardımcısı J.D. Vance, ABD'nin Rusya ve Ukrayna'ya barış anlaşmasına giden yolda ‘çok net bir teklifte’ bulunduğunu söyledi ve ‘bunu kabul etmelerinin ya da ABD'nin süreçten çekilmesinin zaman geldiğini’ ekledi” ifadesi kullanıldı.
Müzakereler sırasında “bazı toprak değişimlerinin gerçekleşmesi gerekeceğini” dile getiren Vance, iyimser olduğunu ve şu ana kadar tüm tarafların “iyi niyetle müzakere yaptığına” inandığını söyledi.