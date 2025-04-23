https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/gagavuzya-lideri-gutsulun-tutuklanma-sebebi-aciklandi-kisinev-tum-bolgeyi-cezalandirmak-istiyor-1095606937.html

Gagavuzya lideri Gutsul’un tutuklanma sebebi açıklandı: ‘Kişinev tüm bölgeyi cezalandırmak istiyor’

Gagavuzya lideri Gutsul’un tutuklanma sebebi açıklandı: ‘Kişinev tüm bölgeyi cezalandırmak istiyor’

Sputnik Türkiye

Gagavuzya Halk Meclisi Başkanı Konstantinov, Moldova yönetiminin tüm özerk bölgeyi cezalandırmak için Gagavuzya Başkanı Gutsul'u tutuklamaya karar verdiğini... 23.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-23T10:40+0300

2025-04-23T10:40+0300

2025-04-23T10:40+0300

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moldova

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yevgeniya gutsul

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şor partisi

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Gagavuzya Halk Meclisi Başkanı Dimitriy Konstantinov, Gagauzia 24 haber portalına yaptığı açıklamada, Moldova yönetiminin Gagavuzya Başkanı Yevgeniya Gutsul’u tutuklayarak tüm özerk bölgeyi cezalandırmak istediğini söyledi.Konstantinov, “Başkan bizim sembolümüz, Gagavuzya'nın kartvizitidir ve Başkan'a baskı yapıldığında bu tüm Gagavuzya'ya baskı demektir. Ne yazık ki ülke yönetimi ‘burada patronun kim olduğunu’ ve ‘Gagavuzya'da kim olduğunuzu’ göstermek istiyor. Bu, yönetimimizi iyi yapmıyor ve böyle bir yöntemle herhangi bir sorunu çözmek zor... Tüm Gagavuzya cezalandırıldı” ifadesini kullandı.Moldova yönetimine akıllarını başlarına alma çağrısında bulunan Konstantinov, davanın para cezasıyla sonuçlanması umudunu dile getirdi.Moldova'ya bağlı Gagavuz Özerk Bölgesinin Başkanı Gutsul, 25 Mart 2025 tarihinde, Kişinev havalimanında gözaltına alınmıştı. Gutsul, 2023’teki seçimleri için seçim fonlarını yönetme prosedürünü ihlal etmenin yanı sıra, Şor siyasi partisini yasadışı olarak finanse etme ve belgelerde sahtecilik yapma suçlamalarını reddetmişti. Kişinev mahkemesi, 9 Nisan günü, Gutsul’un 30 gün süreyle ev hapsine karar vermişti.'Mahkeme bir yıldır dosyayı inceliyor'Moldova’da yasaklı Şor partisine yasadışı finansman sağlandığı iddiasıyla açılan davayla ilgili bugün yeni duruşma yapılacak.Davada sanık olarak geçen Gagavuzya Başkanı Gutsul’un avukatı Natalya Bayram, Sputnik’e açıklamasında, duruşmada 2024'te mahkemeye sunulan ve Şor partisinin yasadışı olarak finansmanıyla ilgili olan dava dosyasına bakılacağını belirterek şunu dedi:Mahkemenin tüm tanıklar arasında sadece yaklaşık 15 kişinin duruşmaya katılmasına onay verdiğinin altını çizen avukat, sanıklar arasında Zafer bloğunun üyesi Svetlana Popan’ın da yer aldığını belirtti.

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