Valday Kulübü'nden genç uluslararası ilişkiler uzmanları için konferans

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Mitinge katılan kitle büyük ölçüde CHP’nin doğal tabanından oluşuyor'
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Attila Atasoy: 'Sanki yanlış bir geleceğe ışınlanmış gibi yaşıyorum'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
36 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Doç. Dr. Mehmet Perinçek: 'Avrupa Ukrayna'da kaybeden'
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Doç. Dr. Perinçek: 'Avrupa, Rusya-ABD anlaşmasına köstek oluyor'
19:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
TARİHTE BUGÜN
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndaki yürek burkan detay
07:28
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
SEYİR HALİ
Avukat Serkan Kaya: ‘Atatürk, Montrö’de büyük bir diplomatik ustalık sergiledi’
08:08
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
İnönü'yü anlamak: Bir devlet adamının ardında kalanlar
09:07
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
7 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:29
21 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI BAYRAM ÖZEL
Tarihçi Sinan Meydan:‘Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli, 23 Nisan’dır’
12:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ 23 NİSAN ÖZEL
Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi 23 Nisan Özel yayını
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ BAYRAM ÖZEL
Türklerde meclis geleneği ve 23 Nisan
17:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
Avukat Serkan Kaya: 'Montrö sadece Türkiye’nin değil, Karadeniz’in güvencesidir'
18:05
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
GÜN ORTASI BAYRAM ÖZEL
Tarihçi Sinan Meydan:‘Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli, 23 Nisan’dır’
19:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
İnönü'yü anlamak: Bir devlet adamının ardında kalanlar
20:05
43 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/valday-kulubunden-genc-uluslararasi-iliskiler-uzmanlari-icin-konferans-1095609484.html
Valday Kulübü'nden genç uluslararası ilişkiler uzmanları için konferans
Valday Kulübü'nden genç uluslararası ilişkiler uzmanları için konferans
Sputnik Türkiye
Moskova'da Valday Kulübü tarafından organize edilen genç uluslararası ilişkiler uzmanlarına yönelik konferans başladı 23.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-23T11:55+0300
2025-04-23T11:57+0300
dünya
rusya
moskova
belarus
valday
uluslararası valday tartışma kulübü
valday tartışma kulübü
valday kulübü
valday tartışma kulübü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/17/1095609207_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bb4cc408466d63a48e0c1fdebfa4d594.jpg
Valday Uluslararası Tartışma Kulübü, 'Valday - Yeni Nesil' projesi kapsamında 23-25 ​​Nisan tarihlerinde Moskova'da ikinci konferansını düzenliyor.Konferansa Cezayir, Belarus, Brezilya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Kırgızistan, Çin, Rusya, Sırbistan ve Çekya'dan uluslararası ilişkiler alanındaki önde gelen üniversitelerin mezunları, genç uzmanlar, lisansüstü öğrenciler ve 40'tan fazla Rus ve yabancı uzman katılıyor.'Valday - Yeni Nesil' projesinde, uluslararası politikanın ve küresel ekonominin en acil sorunlarına yeni çözümler arayışıyla bir araya getirilen 35 yaş altı araştırmacılardan oluşan bir topluluk yer alıyor.Projenin amacı, küresel süreçlerin anlaşılmasında nesiller arası devamlılığı sağlamak, genç uluslararası ilişkiler uzmanlarının mesleki gelişimlerini desteklemek ve Rus ve yabancı uzman topluluklarıyla bağlantılarını genişletmektir.'Valday - Yeni Nesil' projesinin koordinatörü, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Program Direktörü Timofey Bordaçev, proje hakkında "Artık Valday Kulübü'nün kendine özgü genç bir nesli, yani mesleki gelişimlerini Valday Kulübü projesine katılımla ilişkilendiren Rusya ve yabancı ülkelerden önemli bir uzman grubu olduğunu söyleyebiliriz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/rubionun-gitmekten-vazgectigi-bildirilmisti-londrada-yapilmasi-planlanan-ukrayna-toplantisi-iptal-1095605714.html
rusya
moskova
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/17/1095609207_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eec64f63dd8e49883de2030a047f1004.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, moskova, belarus, valday, uluslararası valday tartışma kulübü, valday tartışma kulübü, valday kulübü, valday tartışma kulübü
rusya, moskova, belarus, valday, uluslararası valday tartışma kulübü, valday tartışma kulübü, valday kulübü, valday tartışma kulübü

Valday Kulübü'nden genç uluslararası ilişkiler uzmanları için konferans

11:55 23.04.2025 (güncellendi: 11:57 23.04.2025)
© Sputnik / Ilya Pitalev / Multimedya arşivine gidinНа X Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Москве. Архивное фото
На X Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба Валдай в Москве. Архивное фото - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
© Sputnik / Ilya Pitalev
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Moskova'da Valday Kulübü tarafından organize edilen genç uluslararası ilişkiler uzmanlarına yönelik konferans başladı
Valday Uluslararası Tartışma Kulübü, 'Valday - Yeni Nesil' projesi kapsamında 23-25 ​​Nisan tarihlerinde Moskova'da ikinci konferansını düzenliyor.

Konferansa Cezayir, Belarus, Brezilya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Kırgızistan, Çin, Rusya, Sırbistan ve Çekya'dan uluslararası ilişkiler alanındaki önde gelen üniversitelerin mezunları, genç uzmanlar, lisansüstü öğrenciler ve 40'tan fazla Rus ve yabancı uzman katılıyor
.
'Valday - Yeni Nesil' projesinde, uluslararası politikanın ve küresel ekonominin en acil sorunlarına yeni çözümler arayışıyla bir araya getirilen 35 yaş altı araştırmacılardan oluşan bir topluluk yer alıyor.

Projenin amacı, küresel süreçlerin anlaşılmasında nesiller arası devamlılığı sağlamak, genç uluslararası ilişkiler uzmanlarının mesleki gelişimlerini desteklemek ve Rus ve yabancı uzman topluluklarıyla bağlantılarını genişletmektir.

'Valday - Yeni Nesil' projesinin koordinatörü, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Program Direktörü Timofey Bordaçev, proje hakkında "Artık Valday Kulübü'nün kendine özgü genç bir nesli, yani mesleki gelişimlerini Valday Kulübü projesine katılımla ilişkilendiren Rusya ve yabancı ülkelerden önemli bir uzman grubu olduğunu söyleyebiliriz" dedi.
Londra+bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rubio'nun gitmekten vazgeçtiği bildirilmişti: 'Londra'da yapılması planlanan Ukrayna toplantısı iptal edildi'
10:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала