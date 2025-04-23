Valday Kulübü'nden genç uluslararası ilişkiler uzmanları için konferans
11:55 23.04.2025 (güncellendi: 11:57 23.04.2025)
© Sputnik / Ilya Pitalev / Multimedya arşivine gidinНа X Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Москве. Архивное фото
© Sputnik / Ilya Pitalev/
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Moskova'da Valday Kulübü tarafından organize edilen genç uluslararası ilişkiler uzmanlarına yönelik konferans başladı
Valday Uluslararası Tartışma Kulübü, 'Valday - Yeni Nesil' projesi kapsamında 23-25 Nisan tarihlerinde Moskova'da ikinci konferansını düzenliyor.
Konferansa Cezayir, Belarus, Brezilya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Kırgızistan, Çin, Rusya, Sırbistan ve Çekya'dan uluslararası ilişkiler alanındaki önde gelen üniversitelerin mezunları, genç uzmanlar, lisansüstü öğrenciler ve 40'tan fazla Rus ve yabancı uzman katılıyor
.
'Valday - Yeni Nesil' projesinde, uluslararası politikanın ve küresel ekonominin en acil sorunlarına yeni çözümler arayışıyla bir araya getirilen 35 yaş altı araştırmacılardan oluşan bir topluluk yer alıyor.
Projenin amacı, küresel süreçlerin anlaşılmasında nesiller arası devamlılığı sağlamak, genç uluslararası ilişkiler uzmanlarının mesleki gelişimlerini desteklemek ve Rus ve yabancı uzman topluluklarıyla bağlantılarını genişletmektir.
'Valday - Yeni Nesil' projesinin koordinatörü, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Program Direktörü Timofey Bordaçev, proje hakkında "Artık Valday Kulübü'nün kendine özgü genç bir nesli, yani mesleki gelişimlerini Valday Kulübü projesine katılımla ilişkilendiren Rusya ve yabancı ülkelerden önemli bir uzman grubu olduğunu söyleyebiliriz" dedi.
Konferansa Cezayir, Belarus, Brezilya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Kırgızistan, Çin, Rusya, Sırbistan ve Çekya'dan uluslararası ilişkiler alanındaki önde gelen üniversitelerin mezunları, genç uzmanlar, lisansüstü öğrenciler ve 40'tan fazla Rus ve yabancı uzman katılıyor
.
'Valday - Yeni Nesil' projesinde, uluslararası politikanın ve küresel ekonominin en acil sorunlarına yeni çözümler arayışıyla bir araya getirilen 35 yaş altı araştırmacılardan oluşan bir topluluk yer alıyor.
Projenin amacı, küresel süreçlerin anlaşılmasında nesiller arası devamlılığı sağlamak, genç uluslararası ilişkiler uzmanlarının mesleki gelişimlerini desteklemek ve Rus ve yabancı uzman topluluklarıyla bağlantılarını genişletmektir.
'Valday - Yeni Nesil' projesinin koordinatörü, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Program Direktörü Timofey Bordaçev, proje hakkında "Artık Valday Kulübü'nün kendine özgü genç bir nesli, yani mesleki gelişimlerini Valday Kulübü projesine katılımla ilişkilendiren Rusya ve yabancı ülkelerden önemli bir uzman grubu olduğunu söyleyebiliriz" dedi.