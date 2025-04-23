https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/rubionun-gitmekten-vazgectigi-bildirilmisti-londrada-yapilmasi-planlanan-ukrayna-toplantisi-iptal-1095605714.html

Rubio'nun gitmekten vazgeçtiği bildirilmişti: 'Londra'da yapılması planlanan Ukrayna toplantısı iptal edildi'

Rubio'nun gitmekten vazgeçtiği bildirilmişti: 'Londra'da yapılması planlanan Ukrayna toplantısı iptal edildi'

Sputnik Türkiye

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve Ukrayna dışişleri bakanları arasında Londra'da yapılması planlanan Ukrayna toplantısı, Zelenskiy'in Kırım'la ilgili sözleri... 23.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-23T10:00+0300

2025-04-23T10:00+0300

2025-04-23T10:26+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

marco rubio

steve witkoff

david lammy

ukrayna

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i̇ngiltere

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Kırım'ı Rus toprağı olarak tanımayacağını bir kez daha açıklamasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bugün Londra'da yapılacak Ukrayna toplantısına gitmekten vazgeçtiği belirtildi.New York Times (NYT) gazetesindeki haberde, "Ukrayna, Başkan Trump'ın kilit önerilerinden birini reddederken ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Ukrayna'da ateşkesle ilgili görüşmelerin bir sonraki turuna katılmama kararı aldı" dendi.NYT'ye konuşan Avrupalı bürokratlar, müzakerecilerin ABD Başkanı Donald Trump'ın Kırım'ın Rus toprağı olarak tanınması ve Kiev'in NATO üyeliğinin dışlanmasıyla ilgili talebini bildiklerini ancak Zelenskiy'in Kırım'ın Rusya'yla yeniden birleştiğini kabul etmeyeceklerini söylediğini ifade etti.'Alman ve Fransız bakanlar da gitmeme kararı aldı'Bu arada Sky News, Rubio'nun toplantıya katılmama kararı alması nedeniyle Alman ve Fransız bakanların da görüşme için Londra'ya gitmeme kararı aldığını aktardı.İngiliz televizyonu, bunun yerine Londra'da 5 ülkenin bürokratları arasında bir toplantı yapılacağını kaydetti. Haberde Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga'nın İngiliz mevkidaşı David Lammy'yle görüşmesinin beklendiği de bildirildi.ABD ve Avrupalı yetkililer Ukrayna'da çözümü ele alacaktıVladimir Zelenskiy, Kiev yönetimi ile ABD, Fransa ve Birleşik Krallık temsilcilerinin katılımıyla 23 Nisan’da Londra’da Ukrayna konulu görüşmeler yapılacağını açıklamıştı.Daha önce Wall Street Journal, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD’nin Kiev’den Ukrayna krizinin çözümü için tavizler vermesini beklediğini; bunlar arasında NATO’ya üyelikten vazgeçmenin de bulunduğunu ve Washington’un Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu tanımaya hazır olduğunu yazmıştı. Ayrıca ABD’nin, Zaporojye Nükleer Santrali’nin kontrolünün de ABD’ye devredilmesini teklif ettiği ileri sürülmüştü.ABD Dışişleri Bakanı Rubio, 18 Nisan’da yaptığı açıklamada, Avrupa ve Kiev temsilcileriyle yapılacak bir sonraki görüşmede Ukrayna krizinin çözümüne dair daha net yanıtlar alınmasını umduğunu belirtmişti. Görüşmenin kesin tarihi henüz belirlenmemiş olsa da önümüzdeki haftanın başında yapılmasının planlandığını ifade etmişti.New York Post gazetesi, Cumartesi günü ABD yönetimi yetkililerine dayanarak, Batılı ülkelerin önümüzdeki hafta Londra'da Ukrayna'da ateşkese dair sundukları önerinin parametrelerini görüşmeyi planladıklarını bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/kucukler-23-nisanda-atasini-ziyaret-etti-1095602827.html

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abd, marco rubio, steve witkoff, david lammy, ukrayna, almanya, i̇ngiltere, londra, andrey sibiga