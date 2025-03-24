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Tarık Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay vefat etti
Tarık Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay vefat etti
Sputnik Türkiye
Türk sinemasının unutulmaz ismi Tarık Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay, yaşamını yitirdi. Günay'ın vefat haberini, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı duyurdu 24.03.2025, Sputnik Türkiye
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2016'da vefat eden ünlü oyuncu Tarık Akan'ın 26 yıllık hayat arkadaşı emekli balerin Acun Günay, hayatını kaybetti.Tarık Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay öldüAcun Günay'ın vefat haberini, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı duyurdu.Yapılan açıklamada; "Sevgili arkadaşımız, dostumuz Tarık Akan’ın can yoldaşı, yol arkadaşı, sevgili eşi, Vakıf Danışma Kurulu üyesi Acun Günay, büyük aşkıyla buluştu. Ailesinin, dostlarının başı sağ olsun" denildi.Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, Acun Günay'ın cenaze bilgilerinin daha sonra açıklanacağını ifade etti.'Çok zor geçiyor günler, her şeyimmiş'Acun Günay, Tarık Akan'ın vefatının ardından, şunları söylemişti:
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acun günay, tarık akan, acun günay kimdir, acun günay kaç yaşında, acun gunay, tarık akan eşi, acun günay neden öldü

Tarık Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay vefat etti

13:38 24.03.2025
© AA / Elif ÖztürkTarık Akan
Tarık Akan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2025
© AA / Elif Öztürk
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Türk sinemasının unutulmaz ismi Tarık Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay, yaşamını yitirdi. Günay'ın vefat haberini, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı duyurdu
2016'da vefat eden ünlü oyuncu Tarık Akan'ın 26 yıllık hayat arkadaşı emekli balerin Acun Günay, hayatını kaybetti.

Tarık Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay öldü

Acun Günay'ın vefat haberini, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı duyurdu.
Yapılan açıklamada; "Sevgili arkadaşımız, dostumuz Tarık Akan’ın can yoldaşı, yol arkadaşı, sevgili eşi, Vakıf Danışma Kurulu üyesi Acun Günay, büyük aşkıyla buluştu. Ailesinin, dostlarının başı sağ olsun" denildi.
Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, Acun Günay'ın cenaze bilgilerinin daha sonra açıklanacağını ifade etti.

'Çok zor geçiyor günler, her şeyimmiş'

Acun Günay, Tarık Akan'ın vefatının ardından, şunları söylemişti:
'Hayat devam eder' diyorlar ama etmiyor işte. Sadece nefes alıyorum... Çok zor geçiyor günler. Her şeyimmiş meğer. Gün geçtikçe acı hiç eksilmiyor hep artıyor. Çok zor...
Tarık Akan’ın 8. ölüm yıldönümünde anılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
YAŞAM
Tarık Akan’ın 8. ölüm yıldönümünde anılıyor
16 Eylül 2024, 12:43
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