https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/tarik-akanin-hayat-arkadasi-acun-gunay-vefat-etti--1094811208.html
Tarık Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay vefat etti
Tarık Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay vefat etti
Sputnik Türkiye
Türk sinemasının unutulmaz ismi Tarık Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay, yaşamını yitirdi. Günay'ın vefat haberini, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı duyurdu 24.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-24T13:38+0300
2025-03-24T13:38+0300
2025-03-24T13:38+0300
yaşam
tarık akan
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2016'da vefat eden ünlü oyuncu Tarık Akan'ın 26 yıllık hayat arkadaşı emekli balerin Acun Günay, hayatını kaybetti.Tarık Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay öldüAcun Günay'ın vefat haberini, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı duyurdu.Yapılan açıklamada; "Sevgili arkadaşımız, dostumuz Tarık Akan’ın can yoldaşı, yol arkadaşı, sevgili eşi, Vakıf Danışma Kurulu üyesi Acun Günay, büyük aşkıyla buluştu. Ailesinin, dostlarının başı sağ olsun" denildi.Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, Acun Günay'ın cenaze bilgilerinin daha sonra açıklanacağını ifade etti.'Çok zor geçiyor günler, her şeyimmiş'Acun Günay, Tarık Akan'ın vefatının ardından, şunları söylemişti:
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Tarık Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay vefat etti
Türk sinemasının unutulmaz ismi Tarık Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay, yaşamını yitirdi. Günay'ın vefat haberini, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı duyurdu
2016'da vefat eden ünlü oyuncu Tarık Akan'ın 26 yıllık hayat arkadaşı emekli balerin Acun Günay, hayatını kaybetti.
Tarık Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay öldü
Acun Günay'ın vefat haberini, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı duyurdu.
Yapılan açıklamada; "Sevgili arkadaşımız, dostumuz Tarık Akan’ın can yoldaşı, yol arkadaşı, sevgili eşi, Vakıf Danışma Kurulu üyesi Acun Günay, büyük aşkıyla buluştu. Ailesinin, dostlarının başı sağ olsun" denildi.
Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, Acun Günay'ın cenaze bilgilerinin daha sonra açıklanacağını ifade etti.
'Çok zor geçiyor günler, her şeyimmiş'
Acun Günay, Tarık Akan'ın vefatının ardından, şunları söylemişti:
'Hayat devam eder' diyorlar ama etmiyor işte. Sadece nefes alıyorum... Çok zor geçiyor günler. Her şeyimmiş meğer. Gün geçtikçe acı hiç eksilmiyor hep artıyor. Çok zor...