https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/j-1095597204.html
İran: ABD ile yarın Umman'da yapılacak teknik görüşmeler 26 Nisan'a ertelendi
İran: ABD ile yarın Umman'da yapılacak teknik görüşmeler 26 Nisan'a ertelendi
Sputnik Türkiye
İran, ABD ile yapılacak teknik görüşmelerin nisan tarihine ertelendiğini açıkladı. 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T22:57+0300
2025-04-22T22:57+0300
2025-04-22T23:05+0300
dünya
abd
donald trump
mesud pezeşkiyan
i̇ran
abd
tahran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/01/14/1043614542_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_2c8e1096ab1ab946b943c95d09a8dd55.jpg
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yarın Umman'da yapılacak uzmanlar düzeyindeki teknik görüşmelerin 26 Nisan'a ertelendiğini duyurdu.Açıklamasında Bekayi, Umman'ın önerisi ve İran ile ABD heyetlerinin mutabakatıyla, iki taraf arasındaki görüşmeler çerçevesinde yarın yapılması planlanan uzmanlar düzeyindeki teknik görüşmelerin iki ülke heyet başkanlarının katılımıyla 26 Nisan'a ertelendiğini bildirdi.İran ile ABD arasındaki müzakere süreciMart ayı başında, ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e bir mektup göndererek İran'ın nükleer programı konusunda Tahran ile bir anlaşma yapmayı tercih edeceğini belirtmiş aksi takdirde de askeri bir karşılık verme tehdidinde bulunmuştu. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise Tahran'ın cevap mektubunda ABD'nin nükleer program konusunda doğrudan görüşmeleri reddettiğini ve müzakere penceresinin yalnızca üçüncü ülkelerin arabuluculuğuyla açılabileceğini ifade etmişti.2015 yılında İngiltere, Çin, Fransa, Almanya, Rusya, ABD ve İran, İran'ın nükleer programının engellenmesi karşılığında yaptırımların kaldırılmasını içeren bir nükleer anlaşmaya varmıştı. ABD, Başkan Trump'ın önceki döneminde Mayıs 2018'de Ortak Kapsamlı Eylem Planı'ndan çekilmiş ve Tahran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya koymuştu. Buna karşılık İran, anlaşma kapsamındaki taahhütlerini aşamalı olarak azalttığını, diğer hususların yanı sıra nükleer araştırma ve uranyum zenginleştirme seviyeleri üzerindeki kısıtlamalardan vazgeçtiğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/iran-her-turlu-tehdide-karsi-kendimizi-savunmaya-haziriz-1095484509.html
i̇ran
abd
tahran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/01/14/1043614542_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_cfb682f6f651fb918eecc8fdde027e18.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, mesud pezeşkiyan, i̇ran, abd, tahran
abd, donald trump, mesud pezeşkiyan, i̇ran, abd, tahran
İran: ABD ile yarın Umman'da yapılacak teknik görüşmeler 26 Nisan'a ertelendi
22:57 22.04.2025 (güncellendi: 23:05 22.04.2025)
İran, ABD ile yapılacak teknik görüşmelerin nisan tarihine ertelendiğini açıkladı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yarın Umman'da yapılacak uzmanlar düzeyindeki teknik görüşmelerin 26 Nisan'a ertelendiğini duyurdu.
Açıklamasında Bekayi, Umman'ın önerisi ve İran ile ABD heyetlerinin mutabakatıyla, iki taraf arasındaki görüşmeler çerçevesinde yarın yapılması planlanan uzmanlar düzeyindeki teknik görüşmelerin iki ülke heyet başkanlarının katılımıyla 26 Nisan'a ertelendiğini bildirdi.
İran ile ABD arasındaki müzakere süreci
Mart ayı başında, ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e bir mektup göndererek İran'ın nükleer programı konusunda Tahran ile bir anlaşma yapmayı tercih edeceğini belirtmiş aksi takdirde de askeri bir karşılık verme tehdidinde bulunmuştu. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise Tahran'ın cevap mektubunda ABD'nin nükleer program konusunda doğrudan görüşmeleri reddettiğini ve müzakere penceresinin yalnızca üçüncü ülkelerin arabuluculuğuyla açılabileceğini ifade etmişti.
2015 yılında İngiltere, Çin, Fransa, Almanya, Rusya, ABD ve İran, İran'ın nükleer programının engellenmesi karşılığında yaptırımların kaldırılmasını içeren bir nükleer anlaşmaya varmıştı. ABD, Başkan Trump'ın önceki döneminde Mayıs 2018'de Ortak Kapsamlı Eylem Planı'ndan çekilmiş ve Tahran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya koymuştu. Buna karşılık İran, anlaşma kapsamındaki taahhütlerini aşamalı olarak azalttığını, diğer hususların yanı sıra nükleer araştırma ve uranyum zenginleştirme seviyeleri üzerindeki kısıtlamalardan vazgeçtiğini açıklamıştı.