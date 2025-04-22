https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/j-1095597204.html

İran: ABD ile yarın Umman'da yapılacak teknik görüşmeler 26 Nisan'a ertelendi

İran: ABD ile yarın Umman'da yapılacak teknik görüşmeler 26 Nisan'a ertelendi

Sputnik Türkiye

İran, ABD ile yapılacak teknik görüşmelerin nisan tarihine ertelendiğini açıkladı. 22.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-22T22:57+0300

2025-04-22T22:57+0300

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yarın Umman'da yapılacak uzmanlar düzeyindeki teknik görüşmelerin 26 Nisan'a ertelendiğini duyurdu.Açıklamasında Bekayi, Umman'ın önerisi ve İran ile ABD heyetlerinin mutabakatıyla, iki taraf arasındaki görüşmeler çerçevesinde yarın yapılması planlanan uzmanlar düzeyindeki teknik görüşmelerin iki ülke heyet başkanlarının katılımıyla 26 Nisan'a ertelendiğini bildirdi.İran ile ABD arasındaki müzakere süreciMart ayı başında, ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e bir mektup göndererek İran'ın nükleer programı konusunda Tahran ile bir anlaşma yapmayı tercih edeceğini belirtmiş aksi takdirde de askeri bir karşılık verme tehdidinde bulunmuştu. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise Tahran'ın cevap mektubunda ABD'nin nükleer program konusunda doğrudan görüşmeleri reddettiğini ve müzakere penceresinin yalnızca üçüncü ülkelerin arabuluculuğuyla açılabileceğini ifade etmişti.2015 yılında İngiltere, Çin, Fransa, Almanya, Rusya, ABD ve İran, İran'ın nükleer programının engellenmesi karşılığında yaptırımların kaldırılmasını içeren bir nükleer anlaşmaya varmıştı. ABD, Başkan Trump'ın önceki döneminde Mayıs 2018'de Ortak Kapsamlı Eylem Planı'ndan çekilmiş ve Tahran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya koymuştu. Buna karşılık İran, anlaşma kapsamındaki taahhütlerini aşamalı olarak azalttığını, diğer hususların yanı sıra nükleer araştırma ve uranyum zenginleştirme seviyeleri üzerindeki kısıtlamalardan vazgeçtiğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/iran-her-turlu-tehdide-karsi-kendimizi-savunmaya-haziriz-1095484509.html

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