https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/istanbul-havalimaninda-tarihi-gun-3-pistten-3-ucak-ayni-anda-kalkti-1095460710.html

İstanbul Havalimanı'nda tarihi gün: 3 pistten 3 uçak aynı anda kalktı

İstanbul Havalimanı'nda tarihi gün: 3 pistten 3 uçak aynı anda kalktı

Sputnik Türkiye

İstanbul Havalimanı'nda 3 pistten 3 uçağın aynı anda iniş ve kalkış yapmasına imkan tanıyan "eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu" başladı. 17.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-17T11:31+0300

2025-04-17T11:31+0300

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türki̇ye

abdulkadir uraloğlu

i̇stanbul havalimanı

üçlü pist uçuş

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İstanbul Havalimanı'nda üç uçağın birbirinden bağımsız pistlere aynı anda iniş veya kalkış yapabildiği "eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu" başladı. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, üç uçağın uçuş ekibiyle canlı yayında konuşarak 'İstanbul Havalimanı Üçlü Pist Uçuş Operasyonu'nu başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250330/bakan-uraloglu-duyurdu-ankara-diyarbakir-arasi-turistik-tren-seferleri-basliyor-1095000303.html

türki̇ye

i̇stanbul havalimanı

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2025

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Sputnik Türkiye

abdulkadir uraloğlu, i̇stanbul havalimanı, üçlü pist uçuş