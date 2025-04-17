https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/istanbul-havalimaninda-tarihi-gun-3-pistten-3-ucak-ayni-anda-kalkti-1095460710.html
İstanbul Havalimanı'nda tarihi gün: 3 pistten 3 uçak aynı anda kalktı
İstanbul Havalimanı'nda tarihi gün: 3 pistten 3 uçak aynı anda kalktı
Sputnik Türkiye
İstanbul Havalimanı'nda 3 pistten 3 uçağın aynı anda iniş ve kalkış yapmasına imkan tanıyan "eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu" başladı. 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T11:31+0300
2025-04-17T11:31+0300
2025-04-17T11:31+0300
türki̇ye
abdulkadir uraloğlu
i̇stanbul havalimanı
üçlü pist uçuş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/11/1095460444_116:0:1896:1001_1920x0_80_0_0_369ef2b39de631bc82ff25f01713c655.jpg
İstanbul Havalimanı'nda üç uçağın birbirinden bağımsız pistlere aynı anda iniş veya kalkış yapabildiği "eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu" başladı. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, üç uçağın uçuş ekibiyle canlı yayında konuşarak 'İstanbul Havalimanı Üçlü Pist Uçuş Operasyonu'nu başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250330/bakan-uraloglu-duyurdu-ankara-diyarbakir-arasi-turistik-tren-seferleri-basliyor-1095000303.html
türki̇ye
i̇stanbul havalimanı
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abdulkadir uraloğlu, i̇stanbul havalimanı, üçlü pist uçuş
abdulkadir uraloğlu, i̇stanbul havalimanı, üçlü pist uçuş
İstanbul Havalimanı'nda tarihi gün: 3 pistten 3 uçak aynı anda kalktı
İstanbul Havalimanı'nda 3 pistten 3 uçağın aynı anda iniş ve kalkış yapmasına imkan tanıyan "eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu" başladı.
İstanbul Havalimanı'nda üç uçağın birbirinden bağımsız pistlere aynı anda iniş veya kalkış yapabildiği "eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu" başladı. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, üç uçağın uçuş ekibiyle canlı yayında konuşarak 'İstanbul Havalimanı Üçlü Pist Uçuş Operasyonu'nu başlattı.