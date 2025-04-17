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Rasim Ozan Kütahyalı için gözaltı kararı
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/istanbul-havalimaninda-tarihi-gun-3-pistten-3-ucak-ayni-anda-kalkti-1095460710.html
İstanbul Havalimanı'nda tarihi gün: 3 pistten 3 uçak aynı anda kalktı
İstanbul Havalimanı'nda tarihi gün: 3 pistten 3 uçak aynı anda kalktı
Sputnik Türkiye
İstanbul Havalimanı'nda 3 pistten 3 uçağın aynı anda iniş ve kalkış yapmasına imkan tanıyan "eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu" başladı. 17.04.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Havalimanı'nda üç uçağın birbirinden bağımsız pistlere aynı anda iniş veya kalkış yapabildiği "eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu" başladı. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, üç uçağın uçuş ekibiyle canlı yayında konuşarak 'İstanbul Havalimanı Üçlü Pist Uçuş Operasyonu'nu başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250330/bakan-uraloglu-duyurdu-ankara-diyarbakir-arasi-turistik-tren-seferleri-basliyor-1095000303.html
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abdulkadir uraloğlu, i̇stanbul havalimanı, üçlü pist uçuş
abdulkadir uraloğlu, i̇stanbul havalimanı, üçlü pist uçuş

İstanbul Havalimanı'nda tarihi gün: 3 pistten 3 uçak aynı anda kalktı

11:31 17.04.2025
© AAİstanbul Havalimanı'nda tarihi gün: 3 pistten 3 uçak aynı anda kalktı
İstanbul Havalimanı'nda tarihi gün: 3 pistten 3 uçak aynı anda kalktı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
© AA
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İstanbul Havalimanı'nda 3 pistten 3 uçağın aynı anda iniş ve kalkış yapmasına imkan tanıyan "eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu" başladı.
İstanbul Havalimanı'nda üç uçağın birbirinden bağımsız pistlere aynı anda iniş veya kalkış yapabildiği "eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu" başladı. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, üç uçağın uçuş ekibiyle canlı yayında konuşarak 'İstanbul Havalimanı Üçlü Pist Uçuş Operasyonu'nu başlattı.
Ankara Garı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2025
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Bakan Uraloğlu duyurdu: Ankara-Diyarbakır arası turistik tren seferleri başlıyor
30 Mart, 18:35
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