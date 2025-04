https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/turkiyenin-deprem-karnesi--1095615816.html

Türkiye'nin deprem karnesi

Türkiye'nin deprem karnesi

İstanbul'u etkileyen depremin ardından akıllara Türkiye'yi sarsan büyük depremler geldi. 23.04.2025

Bugün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremden sonra akıllara Türkiye'deki büyük depremler geldi. İşte o depremler; 13 Eylül 1924 Horosan Depremi : Horasan merkezli gerçekleşen 6.8 şiddetindeki depremde 60 kişi hayatını kaybetti. 7 Mayıs 1930 Hakkari Depremi: Türkiye-İran sınırında gerçekleşen 7,2 büyüklüğündeki depremde, 2 bin 514 can kaybı yaşandı. 1939 Erzincan Depremi: Dünyanın en büyük depremlerinden biri olarak tarihe geçen Erzincan Depremi, 1939'da 7,9 şiddetinde meydana gelmişti. Yardımlar zamanında ulaşamadığı için bu depremde 33 bin kişi hayatını kaybetmiş 100 binden fazla kişi de yaralanmıştı. 20 Aralık 1942 Niksar-Erbaa Depremi: Tokat'ın Erbaa ilçesinde 1942 yılında meydana gelen 7,0 büyüklüğündeki yıkıcı depremle ilçe resmen haritadan silinmişti. Sadece birkaç yapı ayakta kalabilmişti. Bu depremde 3 bin kişi vefat ederken 6 bin 300 kişi de yaralanmıştı. 20 Haziran 1943 Hendek Depremi: 20 Haziran 1943 yılında Adapazarı merkezli gerçekleşen 6.6 şiddetindeki depremde 336 kişi hayatını kaybetti. 27 Kasım 1943 Tosya-Ladik depremi: Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 1943 yılında yaşanan 7,2 büyüklüğündeki depremde yerleşim yerlerinin alt yapıları tamamen tahrip olmuş kara ve demiryolları kullanılmaz hale gelmişti. Depremde yangınlar çıkmış 4 bin kişi hayatını kaybetmişti. 1 Şubat 1944 Bolu-Gerede Depremi: 7,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgedeki tüm köy ve kasabalar yerle bir olmuş, 3 bin 959 vatandaş hayatını kaybetmişti. 28 Mart 1970 Gediz Depremi : 28 Mart 1970 Kütahya / Gediz merkezli meydana gelen 7.2 şiddetindeki depremde bin 86 kişi vefat etti. 19 Ağustos 1966 Varto Depremi: Muş'un Varto ilçesinde 1966 yılında 6,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde 2 bin 394 kişi hayatını kaybetmiş, bin 489 kişi de yaralanmıştı. 6 Eylül 1975 Lice Depremi: Diyarbakır'ın Lice ilçesinde meydana gelen 6.2 büyüklüğünde 2385 kişi vefat etmişti. 1976 Çaldıran Depremi: Van'ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremde yerleşim yerlerinin yüzde 80'i yıkılmış, 3840 vatandaş hayatını kaybetmişti. 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi: Türkiye'nin en fazla can kaybının yaşandığı depremlerden biri olan Gölcük Depremi, 7,5 şiddetinde 17 Ağustos 1999'da meydana gelmişti. Depremde 18 bin 373 kişi hayatını kaybetmiş, 48 bin 901 kişi de yaralanmıştı. Yıkıcı deprem nedeniyle 600 binden fazla kişi evsiz kalmıştı. 12 Kasım 1999 Düzce Depremi: 12 Kasım 1999 Cuma Günü Saat 18.57’de Düzce’de 30 saniye süren 7,2 büyüklüğündeki depremde 894 vatandaş hayatını kaybetmiş, 5000'e yakın kişi yaralanmıştı. 1 Mayıs 2003 Bingöl Depremi: Türkiye'nin doğusunu etkileyen depremlerden biri olan Bingöl Depremi, 1 Mayıs 2003'te 6,4 büyüklüğü yaşanmıştı. Depremde 176 kişi hayatını kaybetmişti. Depremde 625 bina çökmüş veya ağır hasar almıştı. Ayrıca Çeltiksuyu'ndaki yatılı okulda koğuş bloku çöktüğünde 84 can kaybı meydana geldi. 23 Ekim- 9 Kasım 2011 Van Depremi: Van'da, 11 yıl önce meydana gelen ve büyük yıkıma neden olan 7,2 ve 5,6 büyüklüğündeki iki depremde toplamında 644 kişi hayatını kaybetmişti. Depremden 16 gün sonra 9 Kasım 2011'deki 5,6 büyüklüğündeki sarsıntıyla ikinci kez yıkımın yaşandığı Van'da 40 kişi hayatını kaybetti. Şehir merkezi ve Erciş'te yüzlerce binanın çöktüğü, köylerdeki evlerin yıkıldığı depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarıyla binaların enkazında kalanların kurtarılması için yoğun çaba sarf edildi. 24 Ocak 2020 Sivrice Depremi : Merkez üssü Elâzığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem 40 saniyeden uzun sürmüştü. Deprem başta Elâzığ ve Malatya olmak üzere tüm Doğu Anadolu bölgesini etkisinde hissedilmişti. Depremde 41 kişi hayatını kaybetmiş, bin 607 kişi de yaralanmıştı. 30 Ekim 2020 Seferihisar Depremi: İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de 6,6 büyüklüğünde yaşanan depremde 116 kişi hayatını kaybetti, bin 34 kişi ise yaralandı. Deprem sonrasında 48'i 4 büyüklüğünün üzerinde olmak üzere toplam 3 bin 630 artçı sarsıntı kaydedildi. 6 Şubat Kahramanmaraş Depremi: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem 11 ilde can kayıplarına neden oldu. Depremde 50 bin 783 kişi hayatını kaybederken 107 bin 204 kişi de yaralandı. Deprem bölgesi olan Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da toplamında 1 milyon 895 bin 348 binada hasar meydana geldi, bunlardan 303 bin 455'inin acil yıkılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı ve yıkık olarak belirlendi.

