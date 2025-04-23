https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/trump-zelenskiynin-kirima-iliskin-aciklamalari-baris-gorusmelerine-zarar-veriyor-1095631256.html
Trump: Zelenskiy'nin Kırım'a ilişkin açıklamaları barış görüşmelerine zarar veriyor
Trump: Zelenskiy'nin Kırım'a ilişkin açıklamaları barış görüşmelerine zarar veriyor
Sputnik Türkiye
Trump, Vladimir Zelenski'nin 'Ukrayna'nın Kırım'ı Rusya toprağı olarak tanımadığı' yönündeki açıklamaları, ihtilafın barışçıl çözümüne yönelik müzakerelere... 23.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-23T20:00+0300
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ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy'nin Kırım'la ilgili açıklamalarını eleştirerek, barış yapmazsa tüm ülkeyi kaybedeceğini söyledi. Amerikan lideri, “Bu barış görüşmelerine zarar veriyor” diyerek, Ukrayna'daki durumun içler acısı olduğunu, Kiev rejiminin başının önünde ‘barış yapmak ya da birkaç yıl içinde tüm ülkeyi kaybetmek’ gibi seçenekler bulunduğunu vurguladı.Bugün Londra'da İngiltere, ABD, Fransa, Almanya ve Ukrayna dışişleri bakanları düzeyinde Ukrayna ihtilafınınçözümüne ilişkin görüşmeler yapılması gerekiyordu ancak ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Başkanı Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un toplantıya katılımlarını iptal etmelerinin ardından Avrupa ülkelerinin temsilcileri görüşmeleri erteledi.New York Times'a göre Rubio ve Witkoff, Vladimir Zelenskiy'nin Kırım'ı Rusya'nın bir parçası olarak tanımayı reddetmesi nedeniyle Londra'ya gitmedi. Batı medyasına göre bu koşul, ABD Başkanı Donald Trump'ın çatışmayı sona erdirme planının kilit unsurlarından biri.ABD temsilcilerinin görüşmelere katılımlarını iptal etmelerininardından, İngiliz, Fransız ve Alman Dışişleri Bakanları David Lammy, Jean-Noel Barrot ve Annalena Baerbock da görüşmeye katılmaktan vazgeçti.Washington Post'a göre, Londra'daki toplantıda ABD, Avrupa ülkelerine ve Kiev'e Kırım'ı Rus toprağı olarak tanımayı teklif etmeyi planlarken, Ukrayna'nın müttefikleri bunun karşılığında Ukrayna için güvenlik garantileri almayı umuyordu. Gazeteye konuşan kaynaklar, Ukrayna tarafının, ABD'nin geçen hafta Paris'te kendisine sunduğu çözüm önerisini, Washington'ın barış sürecinden çekilme kararı öncesindeki son teklif olarak algıladıklarını ifade etmişti.Daily Telegraph gazetesi de daha önce, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmayı Kiev'e güvenlik garantileri olmaksızın sona erdirmek için yedi maddelik bir plan hazırladığını, bu girişimin Rusya'nın kurtardığı bölgelerde kontrolü elinde tutmasını öngördüğünü aktarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/bati-basini-londradaki-toplanti-kiev-tarafindan-hazirlanan-belge-nedeniyle-sekteye-ugradi-1095630268.html
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abd, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, barış görüşmeleri, marco rubio, steve witkoff, donald trump, daily telegraph, new york times
abd, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, barış görüşmeleri, marco rubio, steve witkoff, donald trump, daily telegraph, new york times
Trump: Zelenskiy'nin Kırım'a ilişkin açıklamaları barış görüşmelerine zarar veriyor
Trump, Vladimir Zelenski'nin 'Ukrayna'nın Kırım'ı Rusya toprağı olarak tanımadığı' yönündeki açıklamaları, ihtilafın barışçıl çözümüne yönelik müzakerelere zarar verdiğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy'nin Kırım'la ilgili açıklamalarını eleştirerek, barış yapmazsa tüm ülkeyi kaybedeceğini söyledi.
Amerikan lideri, “Bu barış görüşmelerine zarar veriyor” diyerek, Ukrayna'daki durumun içler acısı olduğunu, Kiev rejiminin başının önünde ‘barış yapmak ya da birkaç yıl içinde tüm ülkeyi kaybetmek’ gibi seçenekler bulunduğunu vurguladı.
Bugün Londra'da İngiltere, ABD, Fransa, Almanya ve Ukrayna dışişleri bakanları düzeyinde Ukrayna ihtilafınınçözümüne ilişkin görüşmeler yapılması gerekiyordu ancak ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Başkanı Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un toplantıya katılımlarını iptal etmelerinin ardından Avrupa ülkelerinin temsilcileri görüşmeleri erteledi.
New York Times'a göre Rubio ve Witkoff, Vladimir Zelenskiy'nin Kırım'ı Rusya'nın bir parçası olarak tanımayı reddetmesi nedeniyle Londra'ya gitmedi. Batı medyasına göre bu koşul, ABD Başkanı Donald Trump'ın çatışmayı sona erdirme planının kilit unsurlarından biri.
ABD temsilcilerinin görüşmelere katılımlarını iptal etmelerininardından, İngiliz, Fransız ve Alman Dışişleri Bakanları David Lammy, Jean-Noel Barrot ve Annalena Baerbock da görüşmeye katılmaktan vazgeçti.
Washington Post'a göre, Londra'daki toplantıda ABD, Avrupa ülkelerine ve Kiev'e Kırım'ı Rus toprağı olarak tanımayı teklif etmeyi planlarken, Ukrayna'nın müttefikleri bunun karşılığında Ukrayna için güvenlik garantileri almayı umuyordu. Gazeteye konuşan kaynaklar, Ukrayna tarafının, ABD'nin geçen hafta Paris'te kendisine sunduğu çözüm önerisini, Washington'ın barış sürecinden çekilme kararı öncesindeki son teklif olarak algıladıklarını ifade etmişti.
Daily Telegraph gazetesi de daha önce, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmayı Kiev'e güvenlik garantileri olmaksızın sona erdirmek için yedi maddelik bir plan hazırladığını, bu girişimin Rusya'nın kurtardığı bölgelerde kontrolü elinde tutmasını öngördüğünü aktarmıştı.