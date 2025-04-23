https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/bati-basini-londradaki-toplanti-kiev-tarafindan-hazirlanan-belge-nedeniyle-sekteye-ugradi-1095630268.html

Batı basını: Londra'daki toplantı Kiev tarafından hazırlanan belge nedeniyle sekteye uğradı

Batı basını: Londra'daki toplantı Kiev tarafından hazırlanan belge nedeniyle sekteye uğradı

Sputnik Türkiye

Londra'da 23 Nisan'da yapılması planlanan Ukrayna konulu toplantının seviyesinin, Kiev'in Avrupalı ortaklarına müzakere sürecinin devamına ilişkin tutumunu... 23.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-23T19:07+0300

2025-04-23T19:07+0300

2025-04-23T19:05+0300

ukrayna kri̇zi̇

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avrupa

marco rubio

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donald trump

abd

ukrayna

rusya

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Reuters'in bir kaynağa dayandırarak verdiği habere göre İngiltere, ABD, Fransa, Almanya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının toplantısı Ukrayna'nın önceki gün Avrupa ülkelerine yönelik olarak hazırladığı ve ‘tam ve koşulsuz ateşkes’ sağlanıncaya kadar toprak meselelerini müzakere etmeyeceğini belirttiği belgenin ardından sekteye uğradı.Haberde söz konusu kaynağın, “Ukrayna salı günü Avrupalılara ‘tam ve koşulsuz bir ateşkes’ sağlanıncaya kadar toprak meseleleriyle ilgili hiçbir görüşme yapılmayacağını belirten bir belge sundu” yönündeki ifadelerine yer verildi.Kaynağa göre, ABD'nin ‘öfkesi’ Ukrayna'nın tutumunun Washington temsilcilerinin Moskova ile daha önce varmış olduğu anlaşmayı bozuyor olmasıyla bağlantılı olabilir.Bugün Londra'da İngiltere, ABD, Fransa, Almanya ve Ukrayna dışişleri bakanları düzeyinde Ukrayna ihtilafının çözümüne ilişkin görüşmeler yapılması gerekiyordu ancak ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Başkanı Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un toplantıya katılımlarını iptal etmelerinin ardından Avrupa ülkelerinin temsilcileri görüşmeleri erteledi. Sonuç olarak görüşmeler daha alt düzey temsilciler tarafından gerçekleştirilecek.New York Times'ın aktardığına göre Rubio ve Witkoff, Vladimir Zelenskiy'nin Kırım'ı Rusya'nın bir parçası olarak tanımayı reddetmesi nedeniyle Londra'ya gitmedi. Batı medyasına göre bu koşul, ABD Başkanı Donald Trump'ın çatışmayı sona erdirme planının kilit unsurlarından biri.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/rubio-abd-rusyanin-ukrayna-konusundaki-tutumunu-daha-iyi-anlamaya-basladi-1095630101.html

abd

ukrayna

rusya

londra

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abd, avrupa, marco rubio, steve witkoff, donald trump, abd, ukrayna, rusya, londra, vladimir zelenskiy, new york times, reuters