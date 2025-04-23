https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/trump-cine-yuzde-145-vergi--cok-yuksek-onemli-olcude-dusecek-1095598843.html

Trump: Çin'e yüzde 145 vergi çok yüksek, önemli ölçüde düşecek

Trump: Çin'e yüzde 145 vergi çok yüksek, önemli ölçüde düşecek

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Powell’ı görevden alma niyeti olmadığını ancak faizlerin daha hızlı düşmesini istediğini söyledi. Çin’e uygulanan... 23.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-23T02:07+0300

2025-04-23T02:07+0300

2025-04-23T02:09+0300

dünya

abd

donald trump

çin

jerome powell

fed

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/15/1094713583_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7f10327fb2c07f0994459ab491b441a0.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, bugün gerçekleştirdiği konuşmasında Çin ile karşılıklı vergilere değindi. Trump, Çin'e uygulanan yüzde 145'lik gümrük vergilerinin yüksek olduğunu kabul ederek, ancak bunların önemli ölçüde azaltılacağına inandığını şu şekilde ifade etti:Trump, gümrük vergilerinin eskiden sıfır olduğunu ancak bu nedenle ABD'nin 'tamamen yok edildiğini' söyledi.'Şi ile harika bir ilişkimiz olacak'Konuşmasında Trump, Çin ile ilişkilerin çok iyi bir hale geleceğini ifade ederek, şöyle konuştu:'FED Başkanı'nı kovmaya niyetim yok'Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden alma niyetinin hiçbir zaman olmadığını ancak Powell'ın faiz oranlarını zamanında düşürmesini istediğini ifade ettiği konuşmasında, şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/beyaz-saray-bd-vergi-uygulamasinin-ardindan-18-ticaret-teklifi-aldi-34-ulke-ile-daha-gorusme-1095597833.html

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, çin, jerome powell, fed