https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/trump-cine-yuzde-145-vergi--cok-yuksek-onemli-olcude-dusecek-1095598843.html
Trump: Çin'e yüzde 145 vergi çok yüksek, önemli ölçüde düşecek
Trump: Çin'e yüzde 145 vergi çok yüksek, önemli ölçüde düşecek
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Powell’ı görevden alma niyeti olmadığını ancak faizlerin daha hızlı düşmesini istediğini söyledi. Çin’e uygulanan... 23.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-23T02:07+0300
2025-04-23T02:07+0300
2025-04-23T02:09+0300
dünya
abd
donald trump
çin
jerome powell
fed
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/15/1094713583_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7f10327fb2c07f0994459ab491b441a0.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, bugün gerçekleştirdiği konuşmasında Çin ile karşılıklı vergilere değindi. Trump, Çin'e uygulanan yüzde 145'lik gümrük vergilerinin yüksek olduğunu kabul ederek, ancak bunların önemli ölçüde azaltılacağına inandığını şu şekilde ifade etti:Trump, gümrük vergilerinin eskiden sıfır olduğunu ancak bu nedenle ABD'nin 'tamamen yok edildiğini' söyledi.'Şi ile harika bir ilişkimiz olacak'Konuşmasında Trump, Çin ile ilişkilerin çok iyi bir hale geleceğini ifade ederek, şöyle konuştu:'FED Başkanı'nı kovmaya niyetim yok'Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden alma niyetinin hiçbir zaman olmadığını ancak Powell'ın faiz oranlarını zamanında düşürmesini istediğini ifade ettiği konuşmasında, şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/beyaz-saray-bd-vergi-uygulamasinin-ardindan-18-ticaret-teklifi-aldi-34-ulke-ile-daha-gorusme-1095597833.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/15/1094713583_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_21d5c5a2237bfcff23b21cbbd01bcd0d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, çin, jerome powell, fed
abd, donald trump, çin, jerome powell, fed
Trump: Çin'e yüzde 145 vergi çok yüksek, önemli ölçüde düşecek
02:07 23.04.2025 (güncellendi: 02:09 23.04.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Powell’ı görevden alma niyeti olmadığını ancak faizlerin daha hızlı düşmesini istediğini söyledi. Çin’e uygulanan yüzde145’lik gümrük vergilerini ise 'çok yüksek' bulduğunu belirten Trump, bu oranın yakında önemli ölçüde düşeceğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, bugün gerçekleştirdiği konuşmasında Çin ile karşılıklı vergilere değindi. Trump, Çin'e uygulanan yüzde 145'lik gümrük vergilerinin yüksek olduğunu kabul ederek, ancak bunların önemli ölçüde azaltılacağına inandığını şu şekilde ifade etti:
"Bu doğru. yüzde 145 çok yüksek. Ve o kadar yüksek olmayacak. O kadar yükseldi. Fentanil hakkında konuşuyorduk, biliyorsunuz, çeşitli unsurlar onu 145'e çıkardı. Hayır, o kadar yüksek olmayacak. Önemli ölçüde düşecek, ancak sıfır olmayacak."
Trump, gümrük vergilerinin eskiden sıfır olduğunu ancak bu nedenle ABD'nin 'tamamen yok edildiğini' söyledi.
'Şi ile harika bir ilişkimiz olacak'
Konuşmasında Trump, Çin ile ilişkilerin çok iyi bir hale geleceğini ifade ederek, şöyle konuştu:
"Çin'e karşı çok iyi olacağız. Başkan Şi ile harika bir ilişkimiz olacak. Çok iyi olacaklar ve bence mutlu olacaklar ve bence birlikte çok mutlu yaşayacağız ve ideal olarak birlikte çalışacağız. Bu yüzden çok iyi sonuçlanacağını düşünüyorum. Ama hayır, vergi anlamında yüzde 145'e yakın bile olmayacaklar."
'FED Başkanı'nı kovmaya niyetim yok'
Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden alma niyetinin hiçbir zaman olmadığını ancak Powell'ın faiz oranlarını zamanında düşürmesini istediğini ifade ettiği konuşmasında, şunları söyledi:
"Hayır, Powell'ı kovma niyetim yok. Faiz oranlarını düşürme fikri açısından biraz daha aktif olmasını isterim. Faiz oranlarını düşürmek için mükemmel bir zaman"