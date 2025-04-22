https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/beyaz-saray-bd-vergi-uygulamasinin-ardindan-18-ticaret-teklifi-aldi-34-ulke-ile-daha-gorusme-1095597833.html

Beyaz Saray: BD vergi uygulamasının ardından 18 ticaret teklifi aldı, 34 ülke ile daha görüşme planlanıyor

Beyaz Saray: BD vergi uygulamasının ardından 18 ticaret teklifi aldı, 34 ülke ile daha görüşme planlanıyor

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump yönetiminin bu hafta 34 ülke ile daha ticaret görüşmeleri yapmayı planladığını açıkladı. 22.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-22T23:55+0300

2025-04-22T23:55+0300

2025-04-22T23:55+0300

dünya

abd

donald trump

karoline leavitt

abd

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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin gümrük vergisi uygulamasının ardından şu ana kadar 18 ticaret teklifi aldığını ve ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin bu hafta içinde 34 ülke ile daha görüşme planladığını açıkladı. Leavitt gazetecilere yaptığı açıklamada, “Müzakerelerde önemli bir ilerleme kaydedildi, ticaret müzakere ekibimiz şimdiden 18 somut teklif aldı ve ekibin sadece bu hafta 34 ülkenin temsilcileriyle planlanmış toplantıları var” dedi. Özellikle ABD ile Çin arasındaki müzakerelerin sürdüğünü belirten Leavitt, potansiyel bir anlaşma açısından 'her şeyin yolunda gittiğini' ifade ederek şu ifadeleri kullandı:ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan’da diğer ülkelerden yapılan ithalata yönelik “karşılıklı” gümrük vergilerinin uygulanmasını öngören bir kararname imzalamıştı. Temel vergi oranı yüzde 10 olarak belirlenmiş, ancak 9 Nisan’dan itibaren 57 ülke için ABD'nin bu ülkelerle olan ticaret açığına göre daha yüksek oranlar yürürlüğe girmişti. Bu adımın amacı, ticaret açığı yerine denge sağlanmasıydı. Ancak 9 Nisan’da Başkan Trump, 75’ten fazla ülkenin bu karara karşılık vermediğini ve müzakere talebinde bulunduğunu açıklamıştı. Bu nedenle, Çin hariç tüm ülkeler için 90 gün boyunca yüzde 10 oranındaki temel ithalat vergilerinin geçerli olacağı duyurulmuştu. Ticaret savaşındaki bir dizi gelişmenin ardından, ABD’nin Çin ürünlerine uyguladığı ek "karşılıklı" gümrük vergisi yüzde 125’e ulaşırken, Çin de ABD ürünlerine aynı oranda misilleme vergisi uygulamıştı. Ayrıca, ABD'nin Çin'e yönelik, sentetik uyuşturucularla mücadelede yetersizlik suçlamasıyla uygulamaya koyduğu yüzde 20 oranında ek bir gümrük vergisi daha bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/j-1095597204.html

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