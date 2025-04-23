https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/prof-dr-naci-gorur-eve-girelim-mi-girmeyelim-mi-sorusuna-yanit-verdi-1095631098.html

Prof. Dr. Naci Görür 'Eve girelim mi, girmeyelim mi?' sorusuna yanıt verdi

Prof. Dr. Naci Görür 'Eve girelim mi, girmeyelim mi?' sorusuna yanıt verdi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki ve çok sayıda artçı deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür, merak edilen soruya yanıt verdi. 23.04.2025, Sputnik Türkiye

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İstanbul'da korkutan 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası kentin farklı ilçelerinde yaşayan çok sayıda kişi evlerinden dışarı çıktı. Parklarda toplanan İstanbullular için ilerleyen saatlerle beraber 'Eve girelim mi, girmeyelim mi?' sorusu gündeme geldi.Soruya Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyadan yaptığı bir açıklamayla yanıt verdi. Görür açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/bakan-yerlikaya-istanbulda-127-artci-sarsinti-meydana-geldi-1095630979.html

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