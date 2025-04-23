https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/prof-dr-naci-gorur-eve-girelim-mi-girmeyelim-mi-sorusuna-yanit-verdi-1095631098.html
Prof. Dr. Naci Görür 'Eve girelim mi, girmeyelim mi?' sorusuna yanıt verdi
Prof. Dr. Naci Görür 'Eve girelim mi, girmeyelim mi?' sorusuna yanıt verdi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki ve çok sayıda artçı deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür, merak edilen soruya yanıt verdi. 23.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-23T19:52+0300
2025-04-23T19:52+0300
2025-04-23T19:52+0300
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İstanbul'da korkutan 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası kentin farklı ilçelerinde yaşayan çok sayıda kişi evlerinden dışarı çıktı. Parklarda toplanan İstanbullular için ilerleyen saatlerle beraber 'Eve girelim mi, girmeyelim mi?' sorusu gündeme geldi.Soruya Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyadan yaptığı bir açıklamayla yanıt verdi. Görür açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/bakan-yerlikaya-istanbulda-127-artci-sarsinti-meydana-geldi-1095630979.html
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Prof. Dr. Naci Görür 'Eve girelim mi, girmeyelim mi?' sorusuna yanıt verdi
İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki ve çok sayıda artçı deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür, merak edilen soruya yanıt verdi.
İstanbul'da korkutan 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası kentin farklı ilçelerinde yaşayan çok sayıda kişi evlerinden dışarı çıktı. Parklarda toplanan İstanbullular için ilerleyen saatlerle beraber 'Eve girelim mi, girmeyelim mi?' sorusu gündeme geldi.
Soruya Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyadan yaptığı bir açıklamayla yanıt verdi. Görür açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Arkadaşlar, evimize girelim mi. Girmeyelim mi diye soruyorlar. Asistanıma da çok soru geliyormuş. Cevap şudur: Resmi organların bu binaya girmeyin dediği yerlere kesinlikle girmeyin. Resmi organlarca mühürlenmiş yerlere girmeyin. Evinizde çatlak yarık vs varsa girmeyin. Evinizden gece kolon, kirişlerden sesler geliyorsa girmeyin. Kolon, kirişlerde patlak, çatlak ve kırık varsa girmeyin. Aksi halde eviniz girin. Sevgiyle"