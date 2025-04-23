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İstanbul'da Çobançeşme ve Şirinevler yönündeki tüm şeritler geçici olarak trafiğe kapatıldı
İstanbul'da Çobançeşme ve Şirinevler yönündeki tüm şeritler geçici olarak trafiğe kapatıldı
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Yenibosna metrobüs yaya üst geçidi söküm çalışması nedeniyle D-100 kara yolunda Çobançeşme ve Şirinevler yönündeki tüm şeritler trafiğe kapatılırken, trafik... 23.04.2025, Sputnik Türkiye
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şirinevler
yenibosna
çobançeşme
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D-100 kara yolunda Yenibosna metrobüs yaya üst geçidi söküm çalışması başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi'nden konuyla ilgili "D-100 Yenibosna metrobüs yaya üst geçidi söküm çalışması nedeniyle Çobançeşme ve Şirinevler yönü geçici süreliğine tüm şeritler trafiğe kapatılmıştır. Trafik akışı yan yollardan sağlanmaktadır" duyurusu yapıldı.Ulaşım yan yollardan sağlanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/kagithanede-otobus-soforu-kendisine-yol-vermedigi-gerekcesiyle-arac-surucusunun-uzerine-bicakla-1095598719.html
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şirinevler, yenibosna, çobançeşme, metrobüs

İstanbul'da Çobançeşme ve Şirinevler yönündeki tüm şeritler geçici olarak trafiğe kapatıldı

02:13 23.04.2025 (güncellendi: 02:18 23.04.2025)
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Yenibosna metrobüs yaya üst geçidi söküm çalışması nedeniyle D-100 kara yolunda Çobançeşme ve Şirinevler yönündeki tüm şeritler trafiğe kapatılırken, trafik akışı yan yollardan sağlanıyor.
D-100 kara yolunda Yenibosna metrobüs yaya üst geçidi söküm çalışması başlatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi'nden konuyla ilgili "D-100 Yenibosna metrobüs yaya üst geçidi söküm çalışması nedeniyle Çobançeşme ve Şirinevler yönü geçici süreliğine tüm şeritler trafiğe kapatılmıştır. Trafik akışı yan yollardan sağlanmaktadır" duyurusu yapıldı.
Ulaşım yan yollardan sağlanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü.
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