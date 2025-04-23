https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/istanbulda-cobancesme-ve-sirinevler-yonundeki-tum-seritler-gecici-olarak-trafige-kapatildi-1095599178.html

İstanbul'da Çobançeşme ve Şirinevler yönündeki tüm şeritler geçici olarak trafiğe kapatıldı

İstanbul'da Çobançeşme ve Şirinevler yönündeki tüm şeritler geçici olarak trafiğe kapatıldı

Sputnik Türkiye

Yenibosna metrobüs yaya üst geçidi söküm çalışması nedeniyle D-100 kara yolunda Çobançeşme ve Şirinevler yönündeki tüm şeritler trafiğe kapatılırken, trafik... 23.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-23T02:13+0300

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türki̇ye

şirinevler

yenibosna

çobançeşme

metrobüs

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D-100 kara yolunda Yenibosna metrobüs yaya üst geçidi söküm çalışması başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi'nden konuyla ilgili "D-100 Yenibosna metrobüs yaya üst geçidi söküm çalışması nedeniyle Çobançeşme ve Şirinevler yönü geçici süreliğine tüm şeritler trafiğe kapatılmıştır. Trafik akışı yan yollardan sağlanmaktadır" duyurusu yapıldı.Ulaşım yan yollardan sağlanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü.

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türki̇ye

şirinevler

yenibosna

çobançeşme

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şirinevler, yenibosna, çobançeşme, metrobüs