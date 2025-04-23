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Rusya’nın tamamen yerli SJ-100 yolcu uçağı gökyüzüyle buluştu
Rusya’nın tamamen yerli SJ-100 yolcu uçağı gökyüzüyle buluştu
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Yakovlev tasarım bürosu tarafından geliştirilen ve tamamen yerli üretim olan yolcu uçağı SJ-100’ün ilk uçuşunu Komsomolsk-na-Amure şehrinde... 23.04.2025, Sputnik Türkiye
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Rus teknoloji devi Rostec’ten yapılan açıklamada, tamamen yerli yolcu uçağı Superjen-100’ün (SJ-100) ilk uçuşunu gerçekleştirdiği bildirildi.Şirketin açıklamasında, “Superjet uçağının üçüncü prototipi test programına katıldı. (Rostec Devlet Şirketine bağlı UAC'nin bir parçası olan) Yakovlev Tasarım Bürosu tarafından geliştirilen tamamen yerli üretim bu yolcu uçağı ilk uçuşunu Komsomolsk-on-Amur'da gerçekleştirdi” ifadesi kullanıldı.Testler sırasında tüm yerli yapım sistemlerin istikrarlı çalıştığının teyit edildiği kaydedilirken uçağın Rus yapımı PD-8 motorlarıyla gökyüzüne çıktığı ve havada iyi bir kontrol edilebilirlik ve denge sergilediği belirtildi.Uçuşun yaklaşık 40 dakika sürüp 3 bin metreye varan irtifada ve saatte 500 kilometreye kadar hızda gerçekleştiği bildirildi.Başbakan Birinci Yardımcısı Denis Manturov uçak yapımcılarını bu olay dolayısıyla kutladı. Tamamen yerli üretim Superjet'in aşırı düşük ve yüksek sıcaklıklarda özel testler dahil yaklaşık 130 sertifikasyon uçuşu gerçekleştirmesi gerekeceğini belirtti.Rostec Başkan Birinci Yardımcısı Vladimir Artyakov, “Superjet ithal ikame programı bitiş çizgisine ulaştı. Rostec'in işbirliğiyle muazzam büyüklükte iş yapıldı. En önemli bileşen olan motorlar da dahil uçakta yaklaşık 40 ithal sistem ve ünite değiştirildi... Şimdi programa uygun hareket ediyoruz” açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/ingiliz-medyasi-abdnin-ukrayna-icin-hazirladigi-yedi-maddelik-planini-acikladi-guvenlik-garantisi-1095601327.html
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rusya, rostec, rusya birleşik uçak şirketi (uac), komsomolsk-na-amure, ssj-100
rusya, rostec, rusya birleşik uçak şirketi (uac), komsomolsk-na-amure, ssj-100

Rusya’nın tamamen yerli SJ-100 yolcu uçağı gökyüzüyle buluştu

08:39 23.04.2025
© SputnikRus SJ-100 yolcu uçağı
Rus SJ-100 yolcu uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
© Sputnik
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Rusya’nın Yakovlev tasarım bürosu tarafından geliştirilen ve tamamen yerli üretim olan yolcu uçağı SJ-100’ün ilk uçuşunu Komsomolsk-na-Amure şehrinde gerçekleştirdiği belirtildi.
Rus teknoloji devi Rostec’ten yapılan açıklamada, tamamen yerli yolcu uçağı Superjen-100’ün (SJ-100) ilk uçuşunu gerçekleştirdiği bildirildi.
Şirketin açıklamasında, “Superjet uçağının üçüncü prototipi test programına katıldı. (Rostec Devlet Şirketine bağlı UAC'nin bir parçası olan) Yakovlev Tasarım Bürosu tarafından geliştirilen tamamen yerli üretim bu yolcu uçağı ilk uçuşunu Komsomolsk-on-Amur'da gerçekleştirdi” ifadesi kullanıldı.
Testler sırasında tüm yerli yapım sistemlerin istikrarlı çalıştığının teyit edildiği kaydedilirken uçağın Rus yapımı PD-8 motorlarıyla gökyüzüne çıktığı ve havada iyi bir kontrol edilebilirlik ve denge sergilediği belirtildi.
Uçuşun yaklaşık 40 dakika sürüp 3 bin metreye varan irtifada ve saatte 500 kilometreye kadar hızda gerçekleştiği bildirildi.
Başbakan Birinci Yardımcısı Denis Manturov uçak yapımcılarını bu olay dolayısıyla kutladı. Tamamen yerli üretim Superjet'in aşırı düşük ve yüksek sıcaklıklarda özel testler dahil yaklaşık 130 sertifikasyon uçuşu gerçekleştirmesi gerekeceğini belirtti.
Rostec Başkan Birinci Yardımcısı Vladimir Artyakov, “Superjet ithal ikame programı bitiş çizgisine ulaştı. Rostec'in işbirliğiyle muazzam büyüklükte iş yapıldı. En önemli bileşen olan motorlar da dahil uçakta yaklaşık 40 ithal sistem ve ünite değiştirildi... Şimdi programa uygun hareket ediyoruz” açıklamasında bulundu.
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