https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/ingiliz-medyasi-abdnin-ukrayna-icin-hazirladigi-yedi-maddelik-planini-acikladi-guvenlik-garantisi-1095601327.html
İngiliz medyası, ABD’nin Ukrayna için hazırladığı yedi maddelik planını açıkladı: Güvenlik garantisi yok
İngiliz medyası, ABD’nin Ukrayna için hazırladığı yedi maddelik planını açıkladı: Güvenlik garantisi yok
Sputnik Türkiye
ABD'nin, Ukrayna'daki çatışmayı Kiev'e güvenlik garantisi vermeden sona erdirmek için yedi maddelik bir plan hazırladığı öne sürüldü. 23.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-23T07:46+0300
2025-04-23T07:46+0300
2025-04-23T08:10+0300
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İngiliz Telegraph gazetesinin iddiasına göre ABD, Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirmeye yönelik yedi maddelik plan sunmaya hazırlanıyor.Haberde, söz konusu planın Kiev için hiçbir güvenlik garantisi içermemekle beraber, Rusya'nın kurtardığı bölgeler üzerindeki kontrolü elinde tutmasını öngördüğü kaydedildi.İlk maddelerin derhal ateşkes sağlanmasını ve Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan müzakereler yapılmasını öngördüğü belirtilirken şu ifadeye yer verildi:Plan ayrıca Ukrayna'nın Dnipro Nehri'nin ağzına engelsiz erişimini ve Rus birliklerinin Herson Bölgesi'nin bazı kısımlarından çekilmesini öngörüyor.ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un Ukrayna tarafının Çarşamba günkü görüşme sırasında bu planı kabul etmesini beklediğini belirten Telegraph şunu ekledi: ABD medyası: Londra ve Paris, Kiev'in toprak kaybını kabul etmeye hazırWall Street Journal gazetesi, İngiliz ve Fransız yetkililer Ukrayna’nın, Rusya lehine toprak kaybını kabul ettiği bir senaryoya açık olduğunu yazdı.ABD’li gazetenin haberinde, “İngiliz ve Fransız yetkililer, Ukrayna'nın güvenlik garantileri ve ekonomik destek karşılığında bazı bölgelerin kontrolünü kaybetmeyi kabul edeceği bir senaryoya açık” ifadesi kullanıldı.Aynı zamanda Fransa ve İngiltere’nin, Ukrayna'nın toprak kaybını sadece ‘fiilen’ tanıyacağı bir anlaşmayı tercih ettiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/bati-basini-abd-londraya-ultimatom-sunmaya-gidiyor-1095599960.html
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abd, ukrayna, rusya, telegraph, keith kellogg
abd, ukrayna, rusya, telegraph, keith kellogg
İngiliz medyası, ABD’nin Ukrayna için hazırladığı yedi maddelik planını açıkladı: Güvenlik garantisi yok
07:46 23.04.2025 (güncellendi: 08:10 23.04.2025)
ABD'nin, Ukrayna'daki çatışmayı Kiev'e güvenlik garantisi vermeden sona erdirmek için yedi maddelik bir plan hazırladığı öne sürüldü.
İngiliz Telegraph
gazetesinin iddiasına göre ABD, Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirmeye yönelik yedi maddelik plan sunmaya hazırlanıyor.
Haberde, söz konusu planın Kiev için hiçbir güvenlik garantisi içermemekle beraber, Rusya'nın kurtardığı bölgeler üzerindeki kontrolü elinde tutmasını öngördüğü kaydedildi.
İlk maddelerin derhal ateşkes sağlanmasını ve Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan müzakereler yapılmasını öngördüğü belirtilirken şu ifadeye yer verildi:
Teklif, ABD'nin Kırım üzerindeki Rus egemenliğini resmen tanıdığını varsaymakta ve <...> (Rusya tarafından kurtarılan) diğer bölgelerin de fiilen tanınması anlamına gelmekte.
Plan ayrıca Ukrayna'nın Dnipro Nehri'nin ağzına engelsiz erişimini ve Rus birliklerinin Herson Bölgesi'nin bazı kısımlarından çekilmesini öngörüyor.
ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un Ukrayna tarafının Çarşamba günkü görüşme sırasında bu planı kabul etmesini beklediğini belirten Telegraph şunu ekledi:
Bu plan, Ukrayna için ABD'den net bir güvenlik garantisi almadan toprak kaybedeceğinden acı bir hap olacak.
ABD medyası: Londra ve Paris, Kiev'in toprak kaybını kabul etmeye hazır
Wall Street Journal
gazetesi, İngiliz ve Fransız yetkililer Ukrayna’nın, Rusya lehine toprak kaybını kabul ettiği bir senaryoya açık olduğunu yazdı.
ABD’li gazetenin haberinde, “İngiliz ve Fransız yetkililer, Ukrayna'nın güvenlik garantileri ve ekonomik destek karşılığında bazı bölgelerin kontrolünü kaybetmeyi kabul edeceği bir senaryoya açık” ifadesi kullanıldı.
Aynı zamanda Fransa ve İngiltere’nin, Ukrayna'nın toprak kaybını sadece ‘fiilen’ tanıyacağı bir anlaşmayı tercih ettiği belirtildi.