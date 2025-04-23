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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/rusyanin-harekati-tam-hiz-ilerliyor-donbassta-bir-koy-daha-ukrayna-isgalinden-kurtarildi--1095614227.html
Rusya’nın harekatı tam hız ilerliyor: Donbass’ta bir köy daha Ukrayna işgalinden kurtarıldı
Rusya’nın harekatı tam hız ilerliyor: Donbass’ta bir köy daha Ukrayna işgalinden kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri, kararlılıkla sürdürülen özel askeri harekat sırasında kontrol altına alınan yerleşim birimlerine her geçen gün yenilerini ekliyor. 23.04.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte yürütülen silahlı faaliyetler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) Tarasovka yerleşim merkezinin düşman güçlerinden alındığını belirtti.Ukrayna ordusu, son bir günde yaşanan çatışmalar sonucunda 1265'ten fazla asker, iki tank ve 13 zırhlı savaş aracı yitirdi.Rusya ordusuna ait operasyonel taktik hava araçları, SİHA'lar ve topçu-füze birlikleri, Ukrayna'nın hava üssü altyapısını, silah üreten sanayi tesislerini, İHA atölyelerini ve depolarını, Çekya yapımı Vampire çoklu roketatarın bulunduğu yeri ve Ukrayna silahlı oluşumlarının geçici konuşlanma yerlerini imha etti.Ayrıca ABD yapımı 9 adet JDAM güdümlü hava bombası ve 3 adet HIMARS roketi, 4 adet Vampire füzesi ve 166 İHA da vurularak etkisiz hale getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/vanceten-planimiz-kabul-edilmezse-muzakerelerden-cekiliriz-tehdidi-1095612533.html
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Rusya’nın harekatı tam hız ilerliyor: Donbass’ta bir köy daha Ukrayna işgalinden kurtarıldı

12:54 23.04.2025
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovRusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, kararlılıkla sürdürülen özel askeri harekat sırasında kontrol altına alınan yerleşim birimlerine her geçen gün yenilerini ekliyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte yürütülen silahlı faaliyetler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) Tarasovka yerleşim merkezinin düşman güçlerinden alındığını belirtti.
Ukrayna ordusu, son bir günde yaşanan çatışmalar sonucunda 1265'ten fazla asker, iki tank ve 13 zırhlı savaş aracı yitirdi.
Rusya ordusuna ait operasyonel taktik hava araçları, SİHA'lar ve topçu-füze birlikleri, Ukrayna'nın hava üssü altyapısını, silah üreten sanayi tesislerini, İHA atölyelerini ve depolarını, Çekya yapımı Vampire çoklu roketatarın bulunduğu yeri ve Ukrayna silahlı oluşumlarının geçici konuşlanma yerlerini imha etti.
Ayrıca ABD yapımı 9 adet JDAM güdümlü hava bombası ve 3 adet HIMARS roketi, 4 adet Vampire füzesi ve 166 İHA da vurularak etkisiz hale getirildi.
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