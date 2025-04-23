https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/rusyanin-harekati-tam-hiz-ilerliyor-donbassta-bir-koy-daha-ukrayna-isgalinden-kurtarildi--1095614227.html

Rusya’nın harekatı tam hız ilerliyor: Donbass’ta bir köy daha Ukrayna işgalinden kurtarıldı

Rusya’nın harekatı tam hız ilerliyor: Donbass’ta bir köy daha Ukrayna işgalinden kurtarıldı

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri, kararlılıkla sürdürülen özel askeri harekat sırasında kontrol altına alınan yerleşim birimlerine her geçen gün yenilerini ekliyor. 23.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-23T12:54+0300

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ukrayna kri̇zi̇

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rusya savunma bakanlığı

ukrayna

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özel askeri harekat

donetsk halk cumhuriyeti

himars

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Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte yürütülen silahlı faaliyetler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) Tarasovka yerleşim merkezinin düşman güçlerinden alındığını belirtti.Ukrayna ordusu, son bir günde yaşanan çatışmalar sonucunda 1265'ten fazla asker, iki tank ve 13 zırhlı savaş aracı yitirdi.Rusya ordusuna ait operasyonel taktik hava araçları, SİHA'lar ve topçu-füze birlikleri, Ukrayna'nın hava üssü altyapısını, silah üreten sanayi tesislerini, İHA atölyelerini ve depolarını, Çekya yapımı Vampire çoklu roketatarın bulunduğu yeri ve Ukrayna silahlı oluşumlarının geçici konuşlanma yerlerini imha etti.Ayrıca ABD yapımı 9 adet JDAM güdümlü hava bombası ve 3 adet HIMARS roketi, 4 adet Vampire füzesi ve 166 İHA da vurularak etkisiz hale getirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/vanceten-planimiz-kabul-edilmezse-muzakerelerden-cekiliriz-tehdidi-1095612533.html

rusya

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, donetsk halk cumhuriyeti, himars