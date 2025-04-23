https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/rusya-21-ingiliz-milletvekili-yaptirim-listesine-ekledi-1095626778.html

Rusya, 21 İngiliz milletvekilini yaptırım listesine ekledi

Rusya, 21 İngiliz milletvekilini yaptırım listesine ekledi

Sputnik Türkiye

Moskova, Rusya karşıtı politikalarına hiç ara vermeden devam eden İngiltere'nin adımlarına karşılık vermeyi sürdürüyor. 23.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-23T17:23+0300

2025-04-23T17:23+0300

2025-04-23T17:23+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'yı 'şeytanlaştırma' çabaları sarf eden, Moskova'nın uluslararası arenadaki nüfuzunu azaltmak amacıyla aktif şekilde Rusya karşıtı söylemler üreten ve Kiev'deki neo-Nazi rejimine silah pompalamayı sürdüren Londra'nın cepheleşme politikası nedeniyle bazı İngiliz milletvekillerinin yaptırım listesine dahil edildiğini belirtti.Rus Dışişleri, "İngiltere'nin Rusya'ya uyguladığı kapsamlı yaptırımlar ve bu ülkenin yetkililerinin tehditler, yalanlar ve bize yönelik aleni kaba davranışlar içeren histerik açıklamaları, Londra'nın Rusya ile açık cepheleşme yönündeki tercihinden vazgeçme niyetinde olmadığını kanıtlıyor. Rusofobi ve Rus devlet yapısını yıkma arzusu, ulusal çıkarlarımıza mümkün olduğunca fazla zarar verme görevlerine tamamen bağlı olan İngiliz dış politikasının ayrılmaz bir parçası olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.Batılı ülkelerdeki 'hareketsiz hale getirilen' Rus varlıklarına el koyulması yönündeki kamuya açık beyanlar da dahil İngiliz milletvekillerinden gelen hasmane açıklamalar ve asılsız suçlamaların, yalnızca Londra'nın hasmane tutumunu desteklemekle kalmadığını, aynı zamanda Rusya ile karşılıklı saygıya dayalı diyaloğa karşı çıkanlar tarafından ikili işbirliğinin temellerini baltalamak için kullanıldığını vurgulayan bakanlık, "Bu tür söylemleri yakından izliyoruz ve gerekli çıkarımları yapıyoruz" cümlesine yer verdi.Listede Rusya'ya girmesi yasaklanan 21 İngiliz vekilin isimlerine yer veren Rus Dışişleri, Moskova'nın bu listeyi genişletmek için çalışmalarına devam edeceği mesajını gönderdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/abd-kievin-toprak-tavizine-yanasmamasi-nedeniyle-ofkeli-1095619652.html

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haberler, avrupa, rusya, londra, moskova, rusya dışişleri bakanlığı, i̇ngiltere, rusya-i̇ngiltere ilişkileri