https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/abd-kievin-toprak-tavizine-yanasmamasi-nedeniyle-ofkeli-1095619652.html

'ABD, Kiev'in toprak tavizine yanaşmaması nedeniyle öfkeli'

'ABD, Kiev'in toprak tavizine yanaşmaması nedeniyle öfkeli'

Sputnik Türkiye

Eski Başkan Joe Biden döneminde körüklenen Ukrayna krizini çözmek için yoğun çaba sarf eden Donald Trump yönetiminin Kiev'in sunulan önerilere yönelik... 23.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-23T15:32+0300

2025-04-23T15:32+0300

2025-04-23T15:32+0300

ukrayna kri̇zi̇

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donald trump

marco rubio

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nato

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Ukrayna'nın toprak tavizlerini kabul etme konusundaki isteksizliği ve Kiev rejiminin öncelikle tam ateşkesi konuşmayı tercih etmesi nedeniyle ABD'nin öfkeli olduğu belirtildi.Washington Post'un (WP) ABD'li bir bürokrata dayandırdığı habere göre Beyaz Saray, Kiev'in Washington'dan gelen çözüm önerilerine yanaşmamasından bir hayli rahatsız.ABD'li bürokrat, WP'ye verdiği demeçte "Londra'daki toplantının iptali, Ukrayna'nın toprak tavizlerini kabul etme konusundaki isteksizliği ve Kiev rejiminin öncelikle tam ateşkesi, ardından diğer hususları konuşmayı tercih etmesi ışığında gerçekleşti" dedi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Kırım'ı Rus toprağı olarak tanımayacağını bir kez daha açıklamasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bugün Londra'da yapılacak Ukrayna toplantısına gitmekten vazgeçmişti.Sky News, Rubio'nun toplantıya katılmama kararı alması nedeniyle Alman ve Fransız bakanların da görüşme için Londra'ya gitmeme kararı aldığını aktarmıştı.İngiliz televizyonu, bunun yerine Londra'da 5 ülkenin bürokratları arasında bir toplantı yapılacağını kaydetmişti.ABD ve Avrupalı yetkililer Ukrayna'da çözümü ele alacaktıVladimir Zelenskiy, Kiev yönetimi ile ABD, Fransa ve Birleşik Krallık temsilcilerinin katılımıyla 23 Nisan’da Londra’da Ukrayna konulu görüşmeler yapılacağını açıklamıştı.Daha önce Wall Street Journal, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD’nin Kiev’den Ukrayna krizinin çözümü için tavizler vermesini beklediğini; bunlar arasında NATO’ya üyelikten vazgeçmenin de bulunduğunu ve Washington’un Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu tanımaya hazır olduğunu yazmıştı. Ayrıca ABD’nin, Zaporojye Nükleer Santrali’nin kontrolünün de ABD’ye devredilmesini teklif ettiği ileri sürülmüştü.ABD Dışişleri Bakanı Rubio, 18 Nisan’da yaptığı açıklamada, Avrupa ve Kiev temsilcileriyle yapılacak bir sonraki görüşmede Ukrayna krizinin çözümüne dair daha net yanıtlar alınmasını umduğunu belirtmişti. Görüşmenin kesin tarihi henüz belirlenmemiş olsa da önümüzdeki haftanın başında yapılmasının planlandığını ifade etmişti.New York Post gazetesi, Cumartesi günü ABD yönetimi yetkililerine dayanarak, Batılı ülkelerin önümüzdeki hafta Londra'da Ukrayna'da ateşkese dair sundukları önerinin parametrelerini görüşmeyi planladıklarını bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/putin-savunma-sanayi-komisyonunu-topladi-dunya-rusyanin-ozel-askeri-harekat-deneyimini-inceliyor-1095616470.html

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abd, donald trump, marco rubio, steve witkoff, kiev, ukrayna, nato