'ABD, Kiev'in toprak tavizine yanaşmaması nedeniyle öfkeli'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Mitinge katılan kitle büyük ölçüde CHP’nin doğal tabanından oluşuyor'
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Attila Atasoy: 'Sanki yanlış bir geleceğe ışınlanmış gibi yaşıyorum'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
36 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Mehmet Perinçek: Avrupa Ukrayna’da kaybeden konumunda
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Doç. Dr. Perinçek: 'Avrupa, Rusya-ABD anlaşmasına köstek oluyor'
19:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
TARİHTE BUGÜN
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndaki yürek burkan detay
07:28
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
SEYİR HALİ
Avukat Serkan Kaya: ‘Atatürk, Montrö’de büyük bir diplomatik ustalık sergiledi’
08:08
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
İnönü'yü anlamak: Bir devlet adamının ardında kalanlar
09:07
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
7 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:29
21 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI BAYRAM ÖZEL
Tarihçi Sinan Meydan:‘Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli, 23 Nisan’dır’
12:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
9 dk
DEPREM ÖZEL YAYINI
Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla Deprem Özel Yayını
15:13
116 dk
BÖLGENİN KALBİ BAYRAM ÖZEL
Türklerde meclis geleneği ve 23 Nisan
17:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
Avukat Serkan Kaya: 'Montrö sadece Türkiye’nin değil, Karadeniz’in güvencesidir'
18:05
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
GÜN ORTASI BAYRAM ÖZEL
Tarihçi Sinan Meydan:‘Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli, 23 Nisan’dır’
19:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
İnönü'yü anlamak: Bir devlet adamının ardında kalanlar
20:05
43 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/abd-kievin-toprak-tavizine-yanasmamasi-nedeniyle-ofkeli-1095619652.html
'ABD, Kiev'in toprak tavizine yanaşmaması nedeniyle öfkeli'
'ABD, Kiev'in toprak tavizine yanaşmaması nedeniyle öfkeli'
Sputnik Türkiye
Eski Başkan Joe Biden döneminde körüklenen Ukrayna krizini çözmek için yoğun çaba sarf eden Donald Trump yönetiminin Kiev'in sunulan önerilere yönelik... 23.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-23T15:32+0300
2025-04-23T15:32+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
donald trump
marco rubio
steve witkoff
kiev
ukrayna
nato
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093947616_0:37:748:458_1920x0_80_0_0_8698ab7e9f2b4ae8edfef00ac35aaaef.png
Ukrayna'nın toprak tavizlerini kabul etme konusundaki isteksizliği ve Kiev rejiminin öncelikle tam ateşkesi konuşmayı tercih etmesi nedeniyle ABD'nin öfkeli olduğu belirtildi.Washington Post'un (WP) ABD'li bir bürokrata dayandırdığı habere göre Beyaz Saray, Kiev'in Washington'dan gelen çözüm önerilerine yanaşmamasından bir hayli rahatsız.ABD'li bürokrat, WP'ye verdiği demeçte "Londra'daki toplantının iptali, Ukrayna'nın toprak tavizlerini kabul etme konusundaki isteksizliği ve Kiev rejiminin öncelikle tam ateşkesi, ardından diğer hususları konuşmayı tercih etmesi ışığında gerçekleşti" dedi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Kırım'ı Rus toprağı olarak tanımayacağını bir kez daha açıklamasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bugün Londra'da yapılacak Ukrayna toplantısına gitmekten vazgeçmişti.Sky News, Rubio'nun toplantıya katılmama kararı alması nedeniyle Alman ve Fransız bakanların da görüşme için Londra'ya gitmeme kararı aldığını aktarmıştı.İngiliz televizyonu, bunun yerine Londra'da 5 ülkenin bürokratları arasında bir toplantı yapılacağını kaydetmişti.ABD ve Avrupalı yetkililer Ukrayna'da çözümü ele alacaktıVladimir Zelenskiy, Kiev yönetimi ile ABD, Fransa ve Birleşik Krallık temsilcilerinin katılımıyla 23 Nisan’da Londra’da Ukrayna konulu görüşmeler yapılacağını açıklamıştı.Daha önce Wall Street Journal, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD’nin Kiev’den Ukrayna krizinin çözümü için tavizler vermesini beklediğini; bunlar arasında NATO’ya üyelikten vazgeçmenin de bulunduğunu ve Washington’un Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu tanımaya hazır olduğunu yazmıştı. Ayrıca ABD’nin, Zaporojye Nükleer Santrali’nin kontrolünün de ABD’ye devredilmesini teklif ettiği ileri sürülmüştü.ABD Dışişleri Bakanı Rubio, 18 Nisan’da yaptığı açıklamada, Avrupa ve Kiev temsilcileriyle yapılacak bir sonraki görüşmede Ukrayna krizinin çözümüne dair daha net yanıtlar alınmasını umduğunu belirtmişti. Görüşmenin kesin tarihi henüz belirlenmemiş olsa da önümüzdeki haftanın başında yapılmasının planlandığını ifade etmişti.New York Post gazetesi, Cumartesi günü ABD yönetimi yetkililerine dayanarak, Batılı ülkelerin önümüzdeki hafta Londra'da Ukrayna'da ateşkese dair sundukları önerinin parametrelerini görüşmeyi planladıklarını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/putin-savunma-sanayi-komisyonunu-topladi-dunya-rusyanin-ozel-askeri-harekat-deneyimini-inceliyor-1095616470.html
kiev
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093947616_44:0:704:495_1920x0_80_0_0_c666059b18803c0991b73cb51a335b7c.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, marco rubio, steve witkoff, kiev, ukrayna, nato
abd, donald trump, marco rubio, steve witkoff, kiev, ukrayna, nato

'ABD, Kiev'in toprak tavizine yanaşmaması nedeniyle öfkeli'

15:32 23.04.2025
© AP Photo / Mariam ZuhaibABD-Ukrayna bayrakları
ABD-Ukrayna bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Abone ol
Eski Başkan Joe Biden döneminde körüklenen Ukrayna krizini çözmek için yoğun çaba sarf eden Donald Trump yönetiminin Kiev'in sunulan önerilere yönelik yaklaşımına kızgın.
Ukrayna'nın toprak tavizlerini kabul etme konusundaki isteksizliği ve Kiev rejiminin öncelikle tam ateşkesi konuşmayı tercih etmesi nedeniyle ABD'nin öfkeli olduğu belirtildi.

Washington Post'un (WP) ABD'li bir bürokrata dayandırdığı habere göre Beyaz Saray, Kiev'in Washington'dan gelen çözüm önerilerine yanaşmamasından bir hayli rahatsız.

ABD'li bürokrat, WP'ye verdiği demeçte "Londra'daki toplantının iptali, Ukrayna'nın toprak tavizlerini kabul etme konusundaki isteksizliği ve Kiev rejiminin öncelikle tam ateşkesi, ardından diğer hususları konuşmayı tercih etmesi ışığında gerçekleşti" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Kırım'ı Rus toprağı olarak tanımayacağını bir kez daha açıklamasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bugün Londra'da yapılacak Ukrayna toplantısına gitmekten vazgeçmişti.

Sky News, Rubio'nun toplantıya katılmama kararı alması nedeniyle Alman ve Fransız bakanların da görüşme için Londra'ya gitmeme kararı aldığını aktarmıştı.

İngiliz televizyonu, bunun yerine Londra'da 5 ülkenin bürokratları arasında bir toplantı yapılacağını kaydetmişti.

ABD ve Avrupalı yetkililer Ukrayna'da çözümü ele alacaktı

Vladimir Zelenskiy, Kiev yönetimi ile ABD, Fransa ve Birleşik Krallık temsilcilerinin katılımıyla 23 Nisan’da Londra’da Ukrayna konulu görüşmeler yapılacağını açıklamıştı.
Daha önce Wall Street Journal, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD’nin Kiev’den Ukrayna krizinin çözümü için tavizler vermesini beklediğini; bunlar arasında NATO’ya üyelikten vazgeçmenin de bulunduğunu ve Washington’un Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu tanımaya hazır olduğunu yazmıştı. Ayrıca ABD’nin, Zaporojye Nükleer Santrali’nin kontrolünün de ABD’ye devredilmesini teklif ettiği ileri sürülmüştü.
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, 18 Nisan’da yaptığı açıklamada, Avrupa ve Kiev temsilcileriyle yapılacak bir sonraki görüşmede Ukrayna krizinin çözümüne dair daha net yanıtlar alınmasını umduğunu belirtmişti. Görüşmenin kesin tarihi henüz belirlenmemiş olsa da önümüzdeki haftanın başında yapılmasının planlandığını ifade etmişti.
New York Post gazetesi, Cumartesi günü ABD yönetimi yetkililerine dayanarak, Batılı ülkelerin önümüzdeki hafta Londra'da Ukrayna'da ateşkese dair sundukları önerinin parametrelerini görüşmeyi planladıklarını bildirmişti.
Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
DÜNYA
Putin, Savunma Sanayi Komisyonu'nu topladı: 'Dünya, Rusya'nın özel askeri harekat deneyimini inceliyor'
13:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала