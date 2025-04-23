https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/kucukler-23-nisanda-atasini-ziyaret-etti-1095602827.html

Minikler 23 Nisan'da Ata'sını ziyaret etti

Minikler 23 Nisan'da Ata'sını ziyaret etti

Sputnik Türkiye

Öğrenciler, öğretmenleriyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Anıtkabir'i ziyaret etti. 23.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-23T09:14+0300

2025-04-23T09:14+0300

2025-04-23T09:20+0300

türki̇ye

türkiye büyük millet meclisi (tbmm)

anıtkabir

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı

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Ellerinde bayraklarla Anıtkabir'e gelen öğrencilere, öğretmenleri ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin eşlik etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğretmen ve öğrenciler Anıtkabir'i ziyaret etti. TBMM, açılışının 105. yılını kutluyor Tam 105 yıl önce, 23 Nisan 1920’de, halkın iradesini temsil eden Birinci Dönem Büyük Millet Meclisi açıldı ve böylece Türk milleti egemenliğini resmen ilan etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Meclis'te önce özel oturumun ardından da resepsiyon düzenlenecek. 23 Nisan 1920'de Ankara'da kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ise 23 Nisan sebebiyle yayımladığı mesajında "Millet iradesine sadakatle bağlı kalarak demokrasiyi, hukuku ve insan onurunu her koşulda savunmayı sürdürme kararlılığımızı bir kez daha ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/23-nisanda-toplu-tasima-araclari-ucretsiz-1095598120.html

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türkiye büyük millet meclisi (tbmm), anıtkabir, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı