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Minikler 23 Nisan'da Ata'sını ziyaret etti
Minikler 23 Nisan'da Ata'sını ziyaret etti
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Öğrenciler, öğretmenleriyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Anıtkabir'i ziyaret etti. 23.04.2025, Sputnik Türkiye
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23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
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Ellerinde bayraklarla Anıtkabir'e gelen öğrencilere, öğretmenleri ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin eşlik etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğretmen ve öğrenciler Anıtkabir'i ziyaret etti. TBMM, açılışının 105. yılını kutluyor Tam 105 yıl önce, 23 Nisan 1920’de, halkın iradesini temsil eden Birinci Dönem Büyük Millet Meclisi açıldı ve böylece Türk milleti egemenliğini resmen ilan etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Meclis'te önce özel oturumun ardından da resepsiyon düzenlenecek. 23 Nisan 1920'de Ankara'da kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ise 23 Nisan sebebiyle yayımladığı mesajında "Millet iradesine sadakatle bağlı kalarak demokrasiyi, hukuku ve insan onurunu her koşulda savunmayı sürdürme kararlılığımızı bir kez daha ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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türkiye büyük millet meclisi (tbmm), anıtkabir, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
türkiye büyük millet meclisi (tbmm), anıtkabir, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı

Minikler 23 Nisan'da Ata'sını ziyaret etti

09:14 23.04.2025 (güncellendi: 09:20 23.04.2025)
© AA / Erçin ErtürkKüçükler 23 Nisan'da Atasını ziyaret etti
Küçükler 23 Nisan'da Atasını ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
© AA / Erçin Ertürk
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Öğrenciler, öğretmenleriyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Anıtkabir'i ziyaret etti.
Ellerinde bayraklarla Anıtkabir'e gelen öğrencilere, öğretmenleri ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin eşlik etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğretmen ve öğrenciler Anıtkabir'i ziyaret etti.
© AA / Erçin Ertürk23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
© AA / Erçin Ertürk

TBMM, açılışının 105. yılını kutluyor

Tam 105 yıl önce, 23 Nisan 1920’de, halkın iradesini temsil eden Birinci Dönem Büyük Millet Meclisi açıldı ve böylece Türk milleti egemenliğini resmen ilan etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Meclis'te önce özel oturumun ardından da resepsiyon düzenlenecek.
23 Nisan 1920'de Ankara'da kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ise 23 Nisan sebebiyle yayımladığı mesajında "Millet iradesine sadakatle bağlı kalarak demokrasiyi, hukuku ve insan onurunu her koşulda savunmayı sürdürme kararlılığımızı bir kez daha ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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