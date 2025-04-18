https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/rubio-trumpin-ukrayna-konusundaki-goruslerini-lavrova-iletti-1095484671.html

Rubio, Trump'ın Ukrayna konusundaki görüşlerini Lavrov'a iletti

Rubio, Trump'ın Ukrayna konusundaki görüşlerini Lavrov'a iletti

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a Trump'ın Ukrayna konusundaki görüşlerini ilettiğini... 18.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-18T03:17+0300

2025-04-18T03:17+0300

2025-04-18T03:17+0300

dünya

rusya

sergey lavrov

abd

marco rubio

dışişleri bakanlığı

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ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede, ABD lideri Donald Trump'ın Ukrayna çatışmasını çözme konusundaki hedefini anlattığını, tüm taraflara bir anlaşmanın ana hatlarını sunduklarını ve bu anlaşmaya yönelik tutumun cesaret verici olduğunu söyledi.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “Rubio Rus mevkidaşına ABD heyetinin Paris'te Rus heyetine ve Avrupalı müttefiklerine ilettiği mesajın aynısını iletti: Başkan Trump ve ABD bu çatışmanın sona ermesini istiyor” denildi.Açıklamada ABD'nin 'tüm taraflara sürdürülebilir ve kalıcı bir barışın ana hatlarını sunduğu' kaydedildi. Dışişleri Bakanlığı, “ABD tarafından önerilen çerçevenin Paris'te cesaret verici bir şekilde karşılanması, tüm ülkelerin bir anlaşmaya varmaya kararlı olması halinde barışın mümkün olduğunu göstermektedir” şeklinde açıklamada bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/trump-nadir-toprak-metalleri-anlasmasi-24-nisanda-imzalanabilir-1095484319.html

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rusya, sergey lavrov, abd, marco rubio, dışişleri bakanlığı