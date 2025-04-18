https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/rubio-trumpin-ukrayna-konusundaki-goruslerini-lavrova-iletti-1095484671.html
Rubio, Trump'ın Ukrayna konusundaki görüşlerini Lavrov'a iletti
Rubio, Trump'ın Ukrayna konusundaki görüşlerini Lavrov'a iletti
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a Trump'ın Ukrayna konusundaki görüşlerini ilettiğini... 18.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-18T03:17+0300
2025-04-18T03:17+0300
2025-04-18T03:17+0300
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ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede, ABD lideri Donald Trump'ın Ukrayna çatışmasını çözme konusundaki hedefini anlattığını, tüm taraflara bir anlaşmanın ana hatlarını sunduklarını ve bu anlaşmaya yönelik tutumun cesaret verici olduğunu söyledi.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “Rubio Rus mevkidaşına ABD heyetinin Paris'te Rus heyetine ve Avrupalı müttefiklerine ilettiği mesajın aynısını iletti: Başkan Trump ve ABD bu çatışmanın sona ermesini istiyor” denildi.Açıklamada ABD'nin 'tüm taraflara sürdürülebilir ve kalıcı bir barışın ana hatlarını sunduğu' kaydedildi. Dışişleri Bakanlığı, “ABD tarafından önerilen çerçevenin Paris'te cesaret verici bir şekilde karşılanması, tüm ülkelerin bir anlaşmaya varmaya kararlı olması halinde barışın mümkün olduğunu göstermektedir” şeklinde açıklamada bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/trump-nadir-toprak-metalleri-anlasmasi-24-nisanda-imzalanabilir-1095484319.html
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rusya, sergey lavrov, abd, marco rubio, dışişleri bakanlığı
rusya, sergey lavrov, abd, marco rubio, dışişleri bakanlığı
Rubio, Trump'ın Ukrayna konusundaki görüşlerini Lavrov'a iletti
ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a Trump'ın Ukrayna konusundaki görüşlerini ilettiğini duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede, ABD lideri Donald Trump'ın Ukrayna çatışmasını çözme konusundaki hedefini anlattığını, tüm taraflara bir anlaşmanın ana hatlarını sunduklarını ve bu anlaşmaya yönelik tutumun cesaret verici olduğunu söyledi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “Rubio Rus mevkidaşına ABD heyetinin Paris'te Rus heyetine ve Avrupalı müttefiklerine ilettiği mesajın aynısını iletti: Başkan Trump ve ABD bu çatışmanın sona ermesini istiyor” denildi.
Açıklamada ABD'nin 'tüm taraflara sürdürülebilir ve kalıcı bir barışın ana hatlarını sunduğu' kaydedildi. Dışişleri Bakanlığı, “ABD tarafından önerilen çerçevenin Paris'te cesaret verici bir şekilde karşılanması, tüm ülkelerin bir anlaşmaya varmaya kararlı olması halinde barışın mümkün olduğunu göstermektedir” şeklinde açıklamada bulundu.