https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/putin-savunma-sanayi-komisyonunu-topladi-dunya-rusyanin-ozel-askeri-harekat-deneyimini-inceliyor-1095616470.html

Putin, Savunma Sanayi Komisyonu'nu topladı: 'Dünya, Rusya'nın özel askeri harekat deneyimini inceliyor'

Putin, Savunma Sanayi Komisyonu'nu topladı: 'Dünya, Rusya'nın özel askeri harekat deneyimini inceliyor'

Sputnik Türkiye

Rus Savunma Sanayi Komisyonu, Kremlin'de Rusya lideri Putin başkanlığında toplandı. 23.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-23T13:52+0300

2025-04-23T13:52+0300

2025-04-23T13:54+0300

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Sanayi Komisyonu toplantısında yaptığı konuşmada, geçen yıl Rus savunma sanayi kuruluşlarının neredeyse tamamının devletin savunma siparişlerini eksiksiz, etkin ve zamanında, bazı silah türlerinde ise planlanandan önce yerine getirdiğini vurguladı.İmha, haberleşme, keşif ve elektronik harp sistemlerinin üretiminin iki katından fazla arttığını belirten Putin, "Birliklere 4 binin üzerinde zırhlı araç, 180 savaş uçağı ve helikopteri teslim edildi. Çeşitli tiplerde 1.5 milyondan fazla İHA teslim edildi. Bunların arasında her gün cepheye gönderilen, FPV (sanal gerçeklik) adı verilen sistemle kontrol edilen yaklaşık 4 bin İHA da yer alıyor" dedi.Putin'in toplantıda öne çıkan açıklamaları:

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