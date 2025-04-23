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Putin, Savunma Sanayi Komisyonu'nu topladı: 'Dünya, Rusya'nın özel askeri harekat deneyimini inceliyor'
Putin, Savunma Sanayi Komisyonu'nu topladı: 'Dünya, Rusya'nın özel askeri harekat deneyimini inceliyor'
Sputnik Türkiye
Rus Savunma Sanayi Komisyonu, Kremlin'de Rusya lideri Putin başkanlığında toplandı. 23.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-23T13:52+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Sanayi Komisyonu toplantısında yaptığı konuşmada, geçen yıl Rus savunma sanayi kuruluşlarının neredeyse tamamının devletin savunma siparişlerini eksiksiz, etkin ve zamanında, bazı silah türlerinde ise planlanandan önce yerine getirdiğini vurguladı.İmha, haberleşme, keşif ve elektronik harp sistemlerinin üretiminin iki katından fazla arttığını belirten Putin, "Birliklere 4 binin üzerinde zırhlı araç, 180 savaş uçağı ve helikopteri teslim edildi. Çeşitli tiplerde 1.5 milyondan fazla İHA teslim edildi. Bunların arasında her gün cepheye gönderilen, FPV (sanal gerçeklik) adı verilen sistemle kontrol edilen yaklaşık 4 bin İHA da yer alıyor" dedi.Putin'in toplantıda öne çıkan açıklamaları:
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haberler, rusya, savunma sanayi, vladimir putin, kremlin
haberler, rusya, savunma sanayi, vladimir putin, kremlin

Putin, Savunma Sanayi Komisyonu'nu topladı: 'Dünya, Rusya'nın özel askeri harekat deneyimini inceliyor'

13:52 23.04.2025 (güncellendi: 13:54 23.04.2025)
© POOL / Multimedya arşivine gidinTổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
© POOL
/
Multimedya arşivine gidin
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Rus Savunma Sanayi Komisyonu, Kremlin'de Rusya lideri Putin başkanlığında toplandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Sanayi Komisyonu toplantısında yaptığı konuşmada, geçen yıl Rus savunma sanayi kuruluşlarının neredeyse tamamının devletin savunma siparişlerini eksiksiz, etkin ve zamanında, bazı silah türlerinde ise planlanandan önce yerine getirdiğini vurguladı.

İmha, haberleşme, keşif ve elektronik harp sistemlerinin üretiminin iki katından fazla arttığını belirten Putin, "Birliklere 4 binin üzerinde zırhlı araç, 180 savaş uçağı ve helikopteri teslim edildi. Çeşitli tiplerde 1.5 milyondan fazla İHA teslim edildi. Bunların arasında her gün cepheye gönderilen, FPV (sanal gerçeklik) adı verilen sistemle kontrol edilen yaklaşık 4 bin İHA da yer alıyor" dedi.
Putin'in toplantıda öne çıkan açıklamaları:
Dünyanın tüm orduları ve silah üreticileri, Rusya'nın özel askeri harekat deneyimini inceliyor
2024 yılında Rus birliklerine çeşitli tiplerde 1.5 milyondan fazla İHA teslim edildi
Rusya 2024'te silah üretimini iki katan fazla artırdı
Rus birlikler, 2024 yılında 4 binden fazla zırhlı silah, 180 savaş uçağı ve helikopteri teslim aldı
Özel askeri harekat bölgesindeki birliklere silah temini Rus hükümeti için mutlak öncelik
Askeri teknolojilerin geliştirilmesi ile ilgili küresel eğilimleri mümkün olduğunca dikkate almak, yani gelecekteki olası silahlı çatışmaların ne olabileceğini öngörmek ve anlamak gerekiyor
Gelecek ise hızla yaklaşıyor, hareket giderek daha da hızlanıyor, bu değişimlerin hızı artıyor
Çeşitli amaçlara yönelik robotik sistemlerin üretiminin hızlandırılması da önemli. Özellikle insansız botlara ve diğer deniz sistemlerine yoğunlaşmalı
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