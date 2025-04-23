https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/peskov-ukraynada-cozum-calismalari-sessizce-yurutulmeli-1095614942.html
Peskov: Ukrayna'da çözüm çalışmaları sessizce yürütülmeli
Peskov: Ukrayna'da çözüm çalışmaları sessizce yürütülmeli
Sputnik Türkiye
Ukrayna krizinin çözümü için ABD ve Rusya öncülüğündeki çalışmalar devam ederken Kremlin'den süreçle ilgili açıklama geldi. 23.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-23T13:26+0300
2025-04-23T13:26+0300
2025-04-23T13:26+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
ukrayna
rusya
kremlin
dmitriy peskov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093567629_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3e48312e8c5b435d62819501d86a17f.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna çözümüne ilişkin çalışmaların sessizce yürütülmesi gerektiğini belirtti.Çeşitli uzlaşma seçeneklerinin ana hatlarının kamuoyuna açık olamayacağına dikkat çeken Peskov, bunların kamuoyuna yansıdığı anda etkinliğini yitirdiğinin altını çizdi.Kremlin Sözcüsü, “Anladığımız kadarıyla bazı konularda henüz pozisyonların yakınlaştırılması mümkün olmadı” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/kandilli-rasathanesi-buyuklugunu-acikladi-istanbulda-hissedilen-deprem-1095612350.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093567629_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d5e49fca26918707b01c1055da254fde.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, ukrayna, rusya, kremlin, dmitriy peskov
abd, ukrayna, rusya, kremlin, dmitriy peskov
Peskov: Ukrayna'da çözüm çalışmaları sessizce yürütülmeli
Ukrayna krizinin çözümü için ABD ve Rusya öncülüğündeki çalışmalar devam ederken Kremlin'den süreçle ilgili açıklama geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna çözümüne ilişkin çalışmaların sessizce yürütülmesi gerektiğini belirtti.
Çeşitli uzlaşma seçeneklerinin ana hatlarının kamuoyuna açık olamayacağına dikkat çeken Peskov, bunların kamuoyuna yansıdığı anda etkinliğini yitirdiğinin altını çizdi.
Kremlin Sözcüsü, “Anladığımız kadarıyla bazı konularda henüz pozisyonların yakınlaştırılması mümkün olmadı” dedi.