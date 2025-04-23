https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/peskov-ukraynada-cozum-calismalari-sessizce-yurutulmeli-1095614942.html

Peskov: Ukrayna'da çözüm çalışmaları sessizce yürütülmeli

Peskov: Ukrayna'da çözüm çalışmaları sessizce yürütülmeli

Sputnik Türkiye

Ukrayna krizinin çözümü için ABD ve Rusya öncülüğündeki çalışmalar devam ederken Kremlin'den süreçle ilgili açıklama geldi. 23.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-23T13:26+0300

2025-04-23T13:26+0300

2025-04-23T13:26+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

ukrayna

rusya

kremlin

dmitriy peskov

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna çözümüne ilişkin çalışmaların sessizce yürütülmesi gerektiğini belirtti.Çeşitli uzlaşma seçeneklerinin ana hatlarının kamuoyuna açık olamayacağına dikkat çeken Peskov, bunların kamuoyuna yansıdığı anda etkinliğini yitirdiğinin altını çizdi.Kremlin Sözcüsü, “Anladığımız kadarıyla bazı konularda henüz pozisyonların yakınlaştırılması mümkün olmadı” dedi.

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abd, ukrayna, rusya, kremlin, dmitriy peskov