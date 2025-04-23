https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/mattia-ahmet-minguzzi-yasasaydi-bugun-15-yasina-girecekti-annesinden-ozlem-dolu-kutlama-mesaji-1095611319.html

Mattia Ahmet Minguzzi yaşasaydı bugün 15 yaşına girecekti: Annesinden özlem dolu kutlama mesajı

Mattia Ahmet Minguzzi yaşasaydı bugün 15 yaşına girecekti: Annesinden özlem dolu kutlama mesajı

Sputnik Türkiye

Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Ahmet Mattia Ahmet, öldürülmeseydi bugün 15 yaşına girecekti. Annesi Yasemin Minguzzi, oğlunun doğum gününü duygusal bir... 23.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-23T12:04+0300

2025-04-23T12:04+0300

2025-04-23T12:04+0300

yaşam

yasemin minguzzi

mattia ahmet minguzzi

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı

doğum günü

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Kadıköy'de kaykay malzemeleri almak için gittiği bit pazarında bıçaklanarak öldürülen Ahmet Mattia Ahmet, öldürülmeseydi bugün 15 yaşına girecekti. Tek çocuğunu kaybeden anne Yasemin Minguzzi, sosyal medyasından "Melektin, melek oldun. Ben bugün seni kaykay parkında anacağım ama sen cennetinde 15. yaş gününü kutlayacaksın." sözleriyle andı. Öldürülen oğlu için hukuk mücadelesini sürdüren anne Yasemin Minguzzi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda dünyaya gelen oğlu Ahmet Mattia Minguzzi'nin doğum gününü sosyal medyadan duygusal bir mesajla kutladı. Anne Minguzzi, "Anneciğim, çiçeğim, sürmelim, Yusuf yüzlüm… Seni bu saatlerde dünyaya getirdim. Melektin, melek oldun. Ben bugün seni kaykay parkında anacağım ama sen cennetinde 15. yaş gününü kutlayacaksın. Rabbim vakti geldiğinde beni senin yanına almayı nasip etsin. Seni çok seviyorum canım oğlum. Mis kokulu çiçeğin anneciğin Yasemin" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/matia-ahmet-minguzzi-cinayeti-organize-suc-orgutu-kapsamina-alindi-1095566930.html

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yasemin minguzzi, mattia ahmet minguzzi, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, doğum günü