https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/mattia-ahmet-minguzzi-yasasaydi-bugun-15-yasina-girecekti-annesinden-ozlem-dolu-kutlama-mesaji-1095611319.html
Mattia Ahmet Minguzzi yaşasaydı bugün 15 yaşına girecekti: Annesinden özlem dolu kutlama mesajı
Mattia Ahmet Minguzzi yaşasaydı bugün 15 yaşına girecekti: Annesinden özlem dolu kutlama mesajı
Sputnik Türkiye
Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Ahmet Mattia Ahmet, öldürülmeseydi bugün 15 yaşına girecekti. Annesi Yasemin Minguzzi, oğlunun doğum gününü duygusal bir... 23.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-23T12:04+0300
2025-04-23T12:04+0300
2025-04-23T12:04+0300
yaşam
yasemin minguzzi
mattia ahmet minguzzi
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
doğum günü
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Kadıköy'de kaykay malzemeleri almak için gittiği bit pazarında bıçaklanarak öldürülen Ahmet Mattia Ahmet, öldürülmeseydi bugün 15 yaşına girecekti. Tek çocuğunu kaybeden anne Yasemin Minguzzi, sosyal medyasından "Melektin, melek oldun. Ben bugün seni kaykay parkında anacağım ama sen cennetinde 15. yaş gününü kutlayacaksın." sözleriyle andı. Öldürülen oğlu için hukuk mücadelesini sürdüren anne Yasemin Minguzzi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda dünyaya gelen oğlu Ahmet Mattia Minguzzi'nin doğum gününü sosyal medyadan duygusal bir mesajla kutladı. Anne Minguzzi, "Anneciğim, çiçeğim, sürmelim, Yusuf yüzlüm… Seni bu saatlerde dünyaya getirdim. Melektin, melek oldun. Ben bugün seni kaykay parkında anacağım ama sen cennetinde 15. yaş gününü kutlayacaksın. Rabbim vakti geldiğinde beni senin yanına almayı nasip etsin. Seni çok seviyorum canım oğlum. Mis kokulu çiçeğin anneciğin Yasemin" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/matia-ahmet-minguzzi-cinayeti-organize-suc-orgutu-kapsamina-alindi-1095566930.html
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yasemin minguzzi, mattia ahmet minguzzi, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, doğum günü
yasemin minguzzi, mattia ahmet minguzzi, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, doğum günü
Mattia Ahmet Minguzzi yaşasaydı bugün 15 yaşına girecekti: Annesinden özlem dolu kutlama mesajı
Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Ahmet Mattia Ahmet, öldürülmeseydi bugün 15 yaşına girecekti. Annesi Yasemin Minguzzi, oğlunun doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı.
Kadıköy'de kaykay malzemeleri almak için gittiği bit pazarında bıçaklanarak öldürülen Ahmet Mattia Ahmet, öldürülmeseydi bugün 15 yaşına girecekti. Tek çocuğunu kaybeden anne Yasemin Minguzzi, sosyal medyasından "Melektin, melek oldun. Ben bugün seni kaykay parkında anacağım ama sen cennetinde 15. yaş gününü kutlayacaksın." sözleriyle andı.
Öldürülen oğlu için hukuk mücadelesini sürdüren anne Yasemin Minguzzi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda dünyaya gelen oğlu Ahmet Mattia Minguzzi'nin doğum gününü sosyal medyadan duygusal bir mesajla kutladı. Anne Minguzzi, "Anneciğim, çiçeğim, sürmelim, Yusuf yüzlüm… Seni bu saatlerde dünyaya getirdim. Melektin, melek oldun. Ben bugün seni kaykay parkında anacağım ama sen cennetinde 15. yaş gününü kutlayacaksın. Rabbim vakti geldiğinde beni senin yanına almayı nasip etsin. Seni çok seviyorum canım oğlum. Mis kokulu çiçeğin anneciğin Yasemin" ifadelerini kullandı.