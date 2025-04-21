https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/matia-ahmet-minguzzi-cinayeti-organize-suc-orgutu-kapsamina-alindi-1095566930.html
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti organize suç örgütü kapsamına alındı
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti organize suç örgütü kapsamına alındı
Sputnik Türkiye
İtalyan asıllı Türk vatandaşı Mattia Ahmet Minguzzi'nin 24 Ocak 2025'te İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada... 21.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-21T20:11+0300
2025-04-21T20:11+0300
2025-04-21T20:48+0300
türki̇ye
mattia ahmet minguzzi
cinayet
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organize suç örgütü
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Mattia Ahmet Minguzzi davasında soruşturma 'organize suç örgütü' kapsamında yürütülecek.İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki İtalyan-Türk vatandaşı Mattia Ahmet Minguzzi'nin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırı davasında soruşturma, 'Organize Suç Örgütü' kapsamına alındı. Yargılama süreci devam ederken, savcılık tarafından yapılan bu yeni sınıflandırmanın ilerleyen günlerde yeni gözaltılar ve soruşturma genişletmelerine yol açabileceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/mattia-ahmet-minguzzinin-adi-trabzonspor-tribununde-yasayacak-1095381887.html
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mattia ahmet minguzzi, cinayet, toplumsal cinayet, faili meçhul cinayet, cinayet büro amirliği, seri cinayet, asayiş şube müdürlüğü cinayet büro amirliği, cinayet masası, organize suç örgütü, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele
mattia ahmet minguzzi, cinayet, toplumsal cinayet, faili meçhul cinayet, cinayet büro amirliği, seri cinayet, asayiş şube müdürlüğü cinayet büro amirliği, cinayet masası, organize suç örgütü, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti organize suç örgütü kapsamına alındı
20:11 21.04.2025 (güncellendi: 20:48 21.04.2025)
İtalyan asıllı Türk vatandaşı Mattia Ahmet Minguzzi'nin 24 Ocak 2025'te İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma, 'organize suç örgütü' kapsamına alındı.
Mattia Ahmet Minguzzi davasında soruşturma 'organize suç örgütü' kapsamında yürütülecek.
İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki İtalyan-Türk vatandaşı Mattia Ahmet Minguzzi'nin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırı davasında soruşturma, 'Organize Suç Örgütü' kapsamına alındı. Yargılama süreci devam ederken, savcılık tarafından yapılan bu yeni sınıflandırmanın ilerleyen günlerde yeni gözaltılar ve soruşturma genişletmelerine yol açabileceği belirtildi.