https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/matia-ahmet-minguzzi-cinayeti-organize-suc-orgutu-kapsamina-alindi-1095566930.html

Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti organize suç örgütü kapsamına alındı

Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti organize suç örgütü kapsamına alındı

Sputnik Türkiye

İtalyan asıllı Türk vatandaşı Mattia Ahmet Minguzzi'nin 24 Ocak 2025'te İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada... 21.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-21T20:11+0300

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türki̇ye

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Mattia Ahmet Minguzzi davasında soruşturma 'organize suç örgütü' kapsamında yürütülecek.İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki İtalyan-Türk vatandaşı Mattia Ahmet Minguzzi'nin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırı davasında soruşturma, 'Organize Suç Örgütü' kapsamına alındı. Yargılama süreci devam ederken, savcılık tarafından yapılan bu yeni sınıflandırmanın ilerleyen günlerde yeni gözaltılar ve soruşturma genişletmelerine yol açabileceği belirtildi.

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