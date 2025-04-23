https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/23-nisanda-toplu-tasima-araclari-ucretsiz-1095598120.html
23 Nisan'da toplu taşıma araçları ücretsiz
23 Nisan'da toplu taşıma araçları ücretsiz
Sputnik Türkiye
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle toplu taşıma araçları ücretsiz oldu. 23.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-23T00:35+0300
2025-04-23T00:35+0300
2025-04-23T00:35+0300
yaşam
sirkeci
gayrettepe
başkentray
i̇zban
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.Buna göre, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile belediyelerin toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/ulastirma-ve-altyapi-bakani-uraloglu-samda-konustu-birinci-onceligi-demiryollarina-verdik-1095597979.html
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sirkeci, gayrettepe, başkentray, i̇zban, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
sirkeci, gayrettepe, başkentray, i̇zban, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
23 Nisan'da toplu taşıma araçları ücretsiz
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle toplu taşıma araçları ücretsiz oldu.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.
Buna göre, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile belediyelerin toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.