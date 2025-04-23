https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/23-nisanda-toplu-tasima-araclari-ucretsiz-1095598120.html

23 Nisan'da toplu taşıma araçları ücretsiz

23 Nisan'da toplu taşıma araçları ücretsiz

Sputnik Türkiye

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle toplu taşıma araçları ücretsiz oldu. 23.04.2025, Sputnik Türkiye

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yaşam

sirkeci

gayrettepe

başkentray

i̇zban

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.Buna göre, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile belediyelerin toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/ulastirma-ve-altyapi-bakani-uraloglu-samda-konustu-birinci-onceligi-demiryollarina-verdik-1095597979.html

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sirkeci, gayrettepe, başkentray, i̇zban, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı