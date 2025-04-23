https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/kirgiz-uzman-buyuk-vatanseverlik-savasinda-kazanilan-zaferin-baslica-teminati-sovyet-halkinin-ic-1095618109.html

Kırgız uzman: Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda kazanılan zaferin başlıca teminatı Sovyet halkının iç dayanıklılığıdır

Kırgız uzman: Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda kazanılan zaferin başlıca teminatı Sovyet halkının iç dayanıklılığıdır

Sputnik Türkiye

Kırgızistan Ulusal Bilimler Akademisi muhabir üyesi Çolpon Koyçumanova, Sovyet ordusunun Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda kazandığı zaferin başlıca teminatının... 23.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-23T14:42+0300

2025-04-23T14:42+0300

2025-04-23T14:42+0300

dünya

rusya

moskova

konferans

etkinlik

kırgızistan

uzman

tarih

büyük vatanseverlik savaşı

büyük vatan savaşı

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‘Büyük Vatanseverlik ve İkinci Dünya Savaşı'nda Kazanılan Zaferin 80. Yıldönümü’ adlı uluslararası bilim konferansında konuşan Koyçumanova, Nazi Almanyası'na karşı kazanılan zaferde Sovyet halkının birlik ve beraberliğinin büyük etkisi olduğunun altını çizdi.Kırgız uzman, "Her millet tarihini, kendi halkının gerçek tarihini bilmelidir, bilmek zorundadır. Bu aynı zamanda atalarımızın bir hatırasıdır. Hatırlamak, bilmek ve bundan ders çıkarmak gerekmektedir” ifadelerini kullandı.Büyük Vatanseverlik Savaşı başladığında Sovyetler Birliği'nin tüm halklarının tek bir güç, tek bir kişi olarak tek bir hedef, zafer uğruna birleştiğine dikkat çeken Koyçumanova, Sovyet halkının kitlesel emekçi kahramanlığının zafere önemli katkı sağladığını, ancak zaferin asıl teminatının Sovyet halkının iç dayanıklılığı olduğunun altını çizdi.22-23 Nisan tarihlerinde Moskova'da düzenlenen 'Büyük Vatanseverlik ve İkinci Dünya Savaşı'nda Kazanılan Zaferin 80. Yıldönümü’ adlı uluslararası bilim konferansı, Rusya Bilim ve Yüksek Öğrenim Bakanlığı, Genel Tarih Enstitüsü, Rusya Tarihi Enstitüsü tarafından, Rosneft A.Ş. ve diğer kuruluşların desteğiyle organize edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/moskovada-buyuk-zaferin-80-yildonumuyle-ilgili-uluslararasi-konferans-yapilacak-1095583249.html

rusya

moskova

kırgızistan

nazi almanyası

sovyetler birliği

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