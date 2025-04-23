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Kırgız uzman: Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda kazanılan zaferin başlıca teminatı Sovyet halkının iç dayanıklılığıdır
Kırgız uzman: Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda kazanılan zaferin başlıca teminatı Sovyet halkının iç dayanıklılığıdır
Sputnik Türkiye
Kırgızistan Ulusal Bilimler Akademisi muhabir üyesi Çolpon Koyçumanova, Sovyet ordusunun Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda kazandığı zaferin başlıca teminatının... 23.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-23T14:42+0300
2025-04-23T14:42+0300
dünya
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moskova
konferans
etkinlik
kırgızistan
uzman
tarih
büyük vatanseverlik savaşı
büyük vatan savaşı
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‘Büyük Vatanseverlik ve İkinci Dünya Savaşı'nda Kazanılan Zaferin 80. Yıldönümü’ adlı uluslararası bilim konferansında konuşan Koyçumanova, Nazi Almanyası'na karşı kazanılan zaferde Sovyet halkının birlik ve beraberliğinin büyük etkisi olduğunun altını çizdi.Kırgız uzman, "Her millet tarihini, kendi halkının gerçek tarihini bilmelidir, bilmek zorundadır. Bu aynı zamanda atalarımızın bir hatırasıdır. Hatırlamak, bilmek ve bundan ders çıkarmak gerekmektedir” ifadelerini kullandı.Büyük Vatanseverlik Savaşı başladığında Sovyetler Birliği'nin tüm halklarının tek bir güç, tek bir kişi olarak tek bir hedef, zafer uğruna birleştiğine dikkat çeken Koyçumanova, Sovyet halkının kitlesel emekçi kahramanlığının zafere önemli katkı sağladığını, ancak zaferin asıl teminatının Sovyet halkının iç dayanıklılığı olduğunun altını çizdi.22-23 Nisan tarihlerinde Moskova'da düzenlenen 'Büyük Vatanseverlik ve İkinci Dünya Savaşı'nda Kazanılan Zaferin 80. Yıldönümü’ adlı uluslararası bilim konferansı, Rusya Bilim ve Yüksek Öğrenim Bakanlığı, Genel Tarih Enstitüsü, Rusya Tarihi Enstitüsü tarafından, Rosneft A.Ş. ve diğer kuruluşların desteğiyle organize edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/moskovada-buyuk-zaferin-80-yildonumuyle-ilgili-uluslararasi-konferans-yapilacak-1095583249.html
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rusya, moskova, konferans, etkinlik, kırgızistan, uzman, tarih, büyük vatanseverlik savaşı, büyük vatan savaşı, nazi almanyası, sovyetler birliği
rusya, moskova, konferans, etkinlik, kırgızistan, uzman, tarih, büyük vatanseverlik savaşı, büyük vatan savaşı, nazi almanyası, sovyetler birliği

Kırgız uzman: Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda kazanılan zaferin başlıca teminatı Sovyet halkının iç dayanıklılığıdır

14:42 23.04.2025
© SputnikÇolpon Koyçumanova
Çolpon Koyçumanova - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
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Kırgızistan Ulusal Bilimler Akademisi muhabir üyesi Çolpon Koyçumanova, Sovyet ordusunun Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda kazandığı zaferin başlıca teminatının Sovyet halkının birlik ve beraberliği olduğunu vurguladı.
‘Büyük Vatanseverlik ve İkinci Dünya Savaşı'nda Kazanılan Zaferin 80. Yıldönümü’ adlı uluslararası bilim konferansında konuşan Koyçumanova, Nazi Almanyası'na karşı kazanılan zaferde Sovyet halkının birlik ve beraberliğinin büyük etkisi olduğunun altını çizdi.
Kırgız uzman, "Her millet tarihini, kendi halkının gerçek tarihini bilmelidir, bilmek zorundadır. Bu aynı zamanda atalarımızın bir hatırasıdır. Hatırlamak, bilmek ve bundan ders çıkarmak gerekmektedir” ifadelerini kullandı.
Büyük Vatanseverlik Savaşı başladığında Sovyetler Birliği'nin tüm halklarının tek bir güç, tek bir kişi olarak tek bir hedef, zafer uğruna birleştiğine dikkat çeken Koyçumanova, Sovyet halkının kitlesel emekçi kahramanlığının zafere önemli katkı sağladığını, ancak zaferin asıl teminatının Sovyet halkının iç dayanıklılığı olduğunun altını çizdi.
22-23 Nisan tarihlerinde Moskova'da düzenlenen 'Büyük Vatanseverlik ve İkinci Dünya Savaşı'nda Kazanılan Zaferin 80. Yıldönümü’ adlı uluslararası bilim konferansı, Rusya Bilim ve Yüksek Öğrenim Bakanlığı, Genel Tarih Enstitüsü, Rusya Tarihi Enstitüsü tarafından, Rosneft A.Ş. ve diğer kuruluşların desteğiyle organize edildi.
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