https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/kandilli-rasathanesi-depremin-etkinligi-15-2-ay-devam-edebilir-1095632744.html

Kandilli Rasathanesi: Depremin etkinliği 1.5-2 ay devam edebilir

Kandilli Rasathanesi: Depremin etkinliği 1.5-2 ay devam edebilir

Sputnik Türkiye

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Özel, deprem hakkındaki açıklamasında "6,1'lik bir depremin etkinliği 1,5-2 ay devam edebilir ancak bu denizde olan bir... 23.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-23T21:45+0300

2025-04-23T21:45+0300

2025-04-23T21:53+0300

türki̇ye

boğaziçi üniversitesi

kandilli rasathanesi

silivri

deprem

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü

i̇stanbul

i̇stanbul depremi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090077602_0:0:798:449_1920x0_80_0_0_4e914cdb2a483182f9a74f01be5dcacb.jpg

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, bugün İstanbul'da Silivri merkezli deprem hakkında açıklamalarda bulundu.Silivri açıklarındaki depreme ilişkin Özel, "Bu depremin ardından 2 kez 5'ten büyük artçı deprem oldu. 6,1'lik bir depremin etkinliği 1,5-2 ay devam edebilir" dedi.Ayrıca Haritalar ve grafiklerden oluşan görsellerle sunum yapan Özel, bugünkü depremin, 2019'da Silivri açıklarında meydana gelen depremin güneyinde ancak aynı boylam üzerinde yaşandığını söyledi.Özel, çözebildikleri kadarıyla bugün 100'e yakın deprem olduğunu belirterek, "6,1'lik depremden sonra 2 tane büyük artçı oldu. Bunlar da sevindirici tabii, enerjinin açığa çıktığını gösteriyor. 5,1’lik ve 5,2’lik iki deprem oldu. 10 tane de 4’ten büyük deprem meydana geldi." ifadelerini kullandı.Depremin Orta Marmara ile Kumburgaz Fay Hattı'nın tam ortasında yaşandığı bilgisini paylaşan Özel, depremlerin Orta Marmara içindeki 10-12 kilometrelik bant içinde meydana geldiğini, izlemelerini dikkatle sürdürdüklerini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/thy-ic-hat-biletli-yolculara-ilave-haklar-tanidi-7-mayisa-kadar-islem-yapilabilecek-1095632419.html

türki̇ye

silivri

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, son dakika deprem istanbul deprem, istanbul artçı depremler,