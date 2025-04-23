https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/kandilli-rasathanesi-depremin-etkinligi-15-2-ay-devam-edebilir-1095632744.html
Kandilli Rasathanesi: Depremin etkinliği 1.5-2 ay devam edebilir
Kandilli Rasathanesi: Depremin etkinliği 1.5-2 ay devam edebilir
Sputnik Türkiye
Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Özel, deprem hakkındaki açıklamasında "6,1'lik bir depremin etkinliği 1,5-2 ay devam edebilir ancak bu denizde olan bir... 23.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-23T21:45+0300
2025-04-23T21:45+0300
2025-04-23T21:53+0300
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kandilli rasathanesi
silivri
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deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü
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Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, bugün İstanbul'da Silivri merkezli deprem hakkında açıklamalarda bulundu.Silivri açıklarındaki depreme ilişkin Özel, "Bu depremin ardından 2 kez 5'ten büyük artçı deprem oldu. 6,1'lik bir depremin etkinliği 1,5-2 ay devam edebilir" dedi.Ayrıca Haritalar ve grafiklerden oluşan görsellerle sunum yapan Özel, bugünkü depremin, 2019'da Silivri açıklarında meydana gelen depremin güneyinde ancak aynı boylam üzerinde yaşandığını söyledi.Özel, çözebildikleri kadarıyla bugün 100'e yakın deprem olduğunu belirterek, "6,1'lik depremden sonra 2 tane büyük artçı oldu. Bunlar da sevindirici tabii, enerjinin açığa çıktığını gösteriyor. 5,1’lik ve 5,2’lik iki deprem oldu. 10 tane de 4’ten büyük deprem meydana geldi." ifadelerini kullandı.Depremin Orta Marmara ile Kumburgaz Fay Hattı'nın tam ortasında yaşandığı bilgisini paylaşan Özel, depremlerin Orta Marmara içindeki 10-12 kilometrelik bant içinde meydana geldiğini, izlemelerini dikkatle sürdürdüklerini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/thy-ic-hat-biletli-yolculara-ilave-haklar-tanidi-7-mayisa-kadar-islem-yapilabilecek-1095632419.html
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Kandilli Rasathanesi: Depremin etkinliği 1.5-2 ay devam edebilir
21:45 23.04.2025 (güncellendi: 21:53 23.04.2025)
Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Özel, deprem hakkındaki açıklamasında "6,1'lik bir depremin etkinliği 1,5-2 ay devam edebilir ancak bu denizde olan bir deprem" ifadelerini kullandı.
Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, bugün İstanbul'da Silivri merkezli deprem hakkında açıklamalarda bulundu.
Silivri açıklarındaki depreme ilişkin Özel, "Bu depremin ardından 2 kez 5'ten büyük artçı deprem oldu. 6,1'lik bir depremin etkinliği 1,5-2 ay devam edebilir" dedi.
Ayrıca Haritalar ve grafiklerden oluşan görsellerle sunum yapan Özel, bugünkü depremin, 2019'da Silivri açıklarında meydana gelen depremin güneyinde ancak aynı boylam üzerinde yaşandığını söyledi.
Özel, çözebildikleri kadarıyla bugün 100'e yakın deprem olduğunu belirterek, "6,1'lik depremden sonra 2 tane büyük artçı oldu. Bunlar da sevindirici tabii, enerjinin açığa çıktığını gösteriyor. 5,1’lik ve 5,2’lik iki deprem oldu. 10 tane de 4’ten büyük deprem meydana geldi." ifadelerini kullandı.
Depremin Orta Marmara ile Kumburgaz Fay Hattı'nın tam ortasında yaşandığı bilgisini paylaşan Özel, depremlerin Orta Marmara içindeki 10-12 kilometrelik bant içinde meydana geldiğini, izlemelerini dikkatle sürdürdüklerini ifade etti.