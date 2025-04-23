https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/kagithanede-otobus-soforu-kendisine-yol-vermedigi-gerekcesiyle-arac-surucusunun-uzerine-bicakla-1095598719.html

Kağıthane'de otobüs şoförü kendisine yol vermediği gerekçesiyle araç sürücüsünün üzerine bıçakla yürüdü

Kağıthane'de otobüs şoförü kendisine yol vermediği gerekçesiyle araç sürücüsünün üzerine bıçakla yürüdü

Sputnik Türkiye

İstanbul Kağıthane'de özel halk otobüsü şoförünün kendisine yol vermediği gerekçesiyle araç sürücüsünün üzerine bıçakla yürüdüğü anlar kaydedildi. 23.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-23T01:34+0300

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türki̇ye

çağlayan

otobüs

otobüs şöförü

bıçaklı saldırı

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Kağıthane'de D-100 kara yolu Çağlayan mevkisinde aracıyla Mecidiyeköy istikametine ilerleyen sürücü ile arkasından gelen özel halk otobüsünün şoförü arasında trafikte gerginlik yaşandı.Elinde bıçakla otobüsten inen otobüs şoförü, kendisine yol vermediğini öne sürdüğü sürücüye yöneldi.Başka bir otomobil sürücüsünün müdahale etmesi üzerine otobüs şoförü aracına geri döndü. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/23-nisanda-toplu-tasima-araclari-ucretsiz-1095598120.html

türki̇ye

çağlayan

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çağlayan, otobüs, otobüs şöförü, bıçaklı saldırı