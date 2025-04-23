https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/kagithanede-otobus-soforu-kendisine-yol-vermedigi-gerekcesiyle-arac-surucusunun-uzerine-bicakla-1095598719.html
Kağıthane'de otobüs şoförü kendisine yol vermediği gerekçesiyle araç sürücüsünün üzerine bıçakla yürüdü
Kağıthane'de otobüs şoförü kendisine yol vermediği gerekçesiyle araç sürücüsünün üzerine bıçakla yürüdü
Sputnik Türkiye
İstanbul Kağıthane'de özel halk otobüsü şoförünün kendisine yol vermediği gerekçesiyle araç sürücüsünün üzerine bıçakla yürüdüğü anlar kaydedildi. 23.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-23T01:34+0300
2025-04-23T01:34+0300
2025-04-23T01:35+0300
türki̇ye
çağlayan
otobüs
otobüs şöförü
bıçaklı saldırı
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Kağıthane'de D-100 kara yolu Çağlayan mevkisinde aracıyla Mecidiyeköy istikametine ilerleyen sürücü ile arkasından gelen özel halk otobüsünün şoförü arasında trafikte gerginlik yaşandı.Elinde bıçakla otobüsten inen otobüs şoförü, kendisine yol vermediğini öne sürdüğü sürücüye yöneldi.Başka bir otomobil sürücüsünün müdahale etmesi üzerine otobüs şoförü aracına geri döndü. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/23-nisanda-toplu-tasima-araclari-ucretsiz-1095598120.html
türki̇ye
çağlayan
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çağlayan, otobüs, otobüs şöförü, bıçaklı saldırı
çağlayan, otobüs, otobüs şöförü, bıçaklı saldırı
Kağıthane'de otobüs şoförü kendisine yol vermediği gerekçesiyle araç sürücüsünün üzerine bıçakla yürüdü
01:34 23.04.2025 (güncellendi: 01:35 23.04.2025)
İstanbul Kağıthane'de özel halk otobüsü şoförünün kendisine yol vermediği gerekçesiyle araç sürücüsünün üzerine bıçakla yürüdüğü anlar kaydedildi.
Kağıthane'de D-100 kara yolu Çağlayan mevkisinde aracıyla Mecidiyeköy istikametine ilerleyen sürücü ile arkasından gelen özel halk otobüsünün şoförü arasında trafikte gerginlik yaşandı.
Elinde bıçakla otobüsten inen otobüs şoförü, kendisine yol vermediğini öne sürdüğü sürücüye yöneldi.
Başka bir otomobil sürücüsünün müdahale etmesi üzerine otobüs şoförü aracına geri döndü.
Olay anı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.