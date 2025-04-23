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Kağıthane'de otobüs şoförü kendisine yol vermediği gerekçesiyle araç sürücüsünün üzerine bıçakla yürüdü
Kağıthane'de otobüs şoförü kendisine yol vermediği gerekçesiyle araç sürücüsünün üzerine bıçakla yürüdü
Sputnik Türkiye
İstanbul Kağıthane'de özel halk otobüsü şoförünün kendisine yol vermediği gerekçesiyle araç sürücüsünün üzerine bıçakla yürüdüğü anlar kaydedildi. 23.04.2025, Sputnik Türkiye
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otobüs
otobüs şöförü
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Kağıthane'de D-100 kara yolu Çağlayan mevkisinde aracıyla Mecidiyeköy istikametine ilerleyen sürücü ile arkasından gelen özel halk otobüsünün şoförü arasında trafikte gerginlik yaşandı.Elinde bıçakla otobüsten inen otobüs şoförü, kendisine yol vermediğini öne sürdüğü sürücüye yöneldi.Başka bir otomobil sürücüsünün müdahale etmesi üzerine otobüs şoförü aracına geri döndü. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
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çağlayan, otobüs, otobüs şöförü, bıçaklı saldırı
çağlayan, otobüs, otobüs şöförü, bıçaklı saldırı

Kağıthane'de otobüs şoförü kendisine yol vermediği gerekçesiyle araç sürücüsünün üzerine bıçakla yürüdü

01:34 23.04.2025 (güncellendi: 01:35 23.04.2025)
© AAİETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförünün bıçakla tehdidi kamerada
İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförünün bıçakla tehdidi kamerada - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
© AA
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İstanbul Kağıthane'de özel halk otobüsü şoförünün kendisine yol vermediği gerekçesiyle araç sürücüsünün üzerine bıçakla yürüdüğü anlar kaydedildi.
Kağıthane'de D-100 kara yolu Çağlayan mevkisinde aracıyla Mecidiyeköy istikametine ilerleyen sürücü ile arkasından gelen özel halk otobüsünün şoförü arasında trafikte gerginlik yaşandı.
Elinde bıçakla otobüsten inen otobüs şoförü, kendisine yol vermediğini öne sürdüğü sürücüye yöneldi.
Başka bir otomobil sürücüsünün müdahale etmesi üzerine otobüs şoförü aracına geri döndü.
Olay anı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
Otobüs - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
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