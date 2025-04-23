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SON DAKİKA | 'Acil' kodla toplanan AKOM'dan son dakika uyarı geldi: Depremler devam edecek, hasarlı binalara girmeyin
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/istanbulda-deprem-korkuttu-marmarada-tsunami-tehlikesi-var-mi-kac-siddetinde-tsunami-yasanir-1095626942.html
İstanbul'da deprem korkuttu: Marmara'da tsunami tehlikesi var mı? Kaç şiddetinde tsunami yaşanır?
İstanbul'da deprem korkuttu: Marmara'da tsunami tehlikesi var mı? Kaç şiddetinde tsunami yaşanır?
Sputnik Türkiye
Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevre illerde paniğe neden oldu. Depremin ardından İstanbul Boğazı'nda... 23.04.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul açıklarında bugün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası Marmara Denizi'nde mini tsunami gözlemlendi.8 bin 300 kilometreden fazla kıyı şeridi bulunan Türkiye'de tarihsel veriler son 3 bin yılda 90’dan fazla tsunaminin gözlemlendiğini ortaya koydu. Özellikle Marmara Denizi, bu doğal afetlerin en sık gözlemlendiği bölgelerden biri olurken bugün yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremde de ufak çaplı dalgalanma kıyıda etkili oldu.Journal of Seismology dergisinde yer alan bir çalışmaya göre, Marmara Denizi'nde son 4 bin 100 yıl içerisinde 300’den fazla yıkıcı deprem yaşanırken, bunlardan en az 40’ının tsunamiye neden olduğu açıklandı. Araştırmada, 1509 İstanbul Depremi'nde 6 metrelik dev dalgaların Yenikapı surlarını aştığı, 1894 ve 1963 depremlerinin de İstanbul kıyılarında önemli tsunami etkileri yarattığı belirtildi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Japonya’dan OYO Int. Co. firmasına yaptırılan bir çalışmada Marmara Denizi’nde 49 farklı tsunami senaryosu modellenmiş; bu senaryolar çerçevesinde İstanbul’un doğu kıyılarında dalga yüksekliğinin 5.5 metreye kadar çıkabileceği, tsunaminin kıyıya ulaşma süresinin ise sadece 8 dakika olduğu tespit edildi.Deprem uzmanlarına göre İstanbul'da tsunami yaşanması için 6.5'in üzerinde sarsıntı yaşanmasının Marmara Denizi'ni tetikleyeceği ve dalgaların kıyılara kadar ulaşabileceği belirtildi. Marmara Denizi için yapılan bir çalışmada, İstanbul kıyılarına ulaşabilecek olası maksimum dalga yüksekliğinin 5.6 metre olduğu hesaplandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/istanbuldaki-deprem-ani-bogazda-goruntulendi-sosyal-medyada-gundem-oldu-1095618672.html
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i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), tsunami, marmara denizi, marmara bölgesi, marmara depremi, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), tsunami, marmara denizi, marmara bölgesi, marmara depremi, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

İstanbul'da deprem korkuttu: Marmara'da tsunami tehlikesi var mı? Kaç şiddetinde tsunami yaşanır?

17:30 23.04.2025 (güncellendi: 17:32 23.04.2025)
© AAtsunami
tsunami - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
© AA
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Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevre illerde paniğe neden oldu. Depremin ardından İstanbul Boğazı'nda bir metreyi aşan dalgalar gözlemlenirken bu durum tsunami yaşanma ihtimalini merak konusu halinde getirdi.
İstanbul açıklarında bugün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası Marmara Denizi'nde mini tsunami gözlemlendi.
8 bin 300 kilometreden fazla kıyı şeridi bulunan Türkiye'de tarihsel veriler son 3 bin yılda 90’dan fazla tsunaminin gözlemlendiğini ortaya koydu. Özellikle Marmara Denizi, bu doğal afetlerin en sık gözlemlendiği bölgelerden biri olurken bugün yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremde de ufak çaplı dalgalanma kıyıda etkili oldu.
Journal of Seismology dergisinde yer alan bir çalışmaya göre, Marmara Denizi'nde son 4 bin 100 yıl içerisinde 300’den fazla yıkıcı deprem yaşanırken, bunlardan en az 40’ının tsunamiye neden olduğu açıklandı. Araştırmada, 1509 İstanbul Depremi'nde 6 metrelik dev dalgaların Yenikapı surlarını aştığı, 1894 ve 1963 depremlerinin de İstanbul kıyılarında önemli tsunami etkileri yarattığı belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Japonya’dan OYO Int. Co. firmasına yaptırılan bir çalışmada Marmara Denizi’nde 49 farklı tsunami senaryosu modellenmiş; bu senaryolar çerçevesinde İstanbul’un doğu kıyılarında dalga yüksekliğinin 5.5 metreye kadar çıkabileceği, tsunaminin kıyıya ulaşma süresinin ise sadece 8 dakika olduğu tespit edildi.
Deprem uzmanlarına göre İstanbul'da tsunami yaşanması için 6.5'in üzerinde sarsıntı yaşanmasının Marmara Denizi'ni tetikleyeceği ve dalgaların kıyılara kadar ulaşabileceği belirtildi. Marmara Denizi için yapılan bir çalışmada, İstanbul kıyılarına ulaşabilecek olası maksimum dalga yüksekliğinin 5.6 metre olduğu hesaplandı.
İstanbul Boğazı deprem anı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
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İstanbul'daki deprem anı boğazda görüntülendi: Sosyal medyada gündem oldu
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