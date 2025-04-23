https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/istanbuldaki-deprem-sonrasi-yarin-okullar-tatil-olacak-mi-bakan-yusuf-tekin-canli-yayinda-acikladi-1095619873.html

İstanbul'daki deprem sonrası okullar tatil olacak mı? Bakan Yusuf Tekin, 2 günlük kararı açıkladı

İstanbul'daki deprem sonrası okullar tatil olacak mı? Bakan Yusuf Tekin, 2 günlük kararı açıkladı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da peş peşe depremler meydana gelirken sarsıntılar çevre illerden de hissediliyor. Depremler sonrasında öğrenci velilerin gündeminde "İstanbul okullar... 23.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-23T15:44+0300

2025-04-23T15:44+0300

2025-04-23T16:43+0300

türki̇ye

deprem

okullar tatil

son dakika okullar tatil

i̇stanbul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088806626_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4f9b22332450647c84e571013e5f7f75.jpg

İstanbul, Marmara Denizi’nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Deprem, İstanbul’un birçok ilçesiyle birlikte İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Bursa ve Kırklareli gibi çevre illerde de hissedildi. Sarsıntı sonrası pek çok vatandaş, özellikle okul bahçeleri ve parklar gibi açık alanlara yöneldi.İstanbul'da okullar tatil mi? Okullar kaç gün kapalı?Okulların yarın tatil olup olmayacağı sorusuna açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da perşembe ve cuma günleri okullar tatil edildiğini açıkladı. Bakan Tekin, "İstanbul'da okullar 2 gün tatil edildi" dedi.Bakan Tekin açıklamasında şunlara yer verdi: "İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, şu ana kadar okullarımızda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamıştır. Güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda, okul bahçelerimiz tüm vatandaşlarımızın kullanımına açıktır. İlgili diğer kurumlarımızla iş birliği içerisinde İstanbul’daki okullarımız için Perşembe ve Cuma gününü tatil etme kararı aldık. Tüm milletimize geçmiş olsun inşallah."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/kandilli-rasathanesi-buyuklugunu-acikladi-istanbulda-hissedilen-deprem-1095612350.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul okullar tatil mi, yarın okul var mı, deprem sonrası okul durumu, 6.2 i̇stanbul depremi, milli eğitim bakanı açıklama, deprem sonrası ulaşım, okullarda hasar var mı, i̇stanbul deprem sonrası eğitim