https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/istanbuldaki-deprem-sonrasi-yarin-okullar-tatil-olacak-mi-bakan-yusuf-tekin-canli-yayinda-acikladi-1095619873.html
İstanbul'daki deprem sonrası okullar tatil olacak mı? Bakan Yusuf Tekin, 2 günlük kararı açıkladı
İstanbul'daki deprem sonrası okullar tatil olacak mı? Bakan Yusuf Tekin, 2 günlük kararı açıkladı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da peş peşe depremler meydana gelirken sarsıntılar çevre illerden de hissediliyor. Depremler sonrasında öğrenci velilerin gündeminde "İstanbul okullar... 23.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-23T15:44+0300
2025-04-23T15:44+0300
2025-04-23T16:43+0300
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İstanbul, Marmara Denizi’nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Deprem, İstanbul’un birçok ilçesiyle birlikte İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Bursa ve Kırklareli gibi çevre illerde de hissedildi. Sarsıntı sonrası pek çok vatandaş, özellikle okul bahçeleri ve parklar gibi açık alanlara yöneldi.İstanbul'da okullar tatil mi? Okullar kaç gün kapalı?Okulların yarın tatil olup olmayacağı sorusuna açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da perşembe ve cuma günleri okullar tatil edildiğini açıkladı. Bakan Tekin, "İstanbul'da okullar 2 gün tatil edildi" dedi.Bakan Tekin açıklamasında şunlara yer verdi: "İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, şu ana kadar okullarımızda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamıştır. Güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda, okul bahçelerimiz tüm vatandaşlarımızın kullanımına açıktır. İlgili diğer kurumlarımızla iş birliği içerisinde İstanbul’daki okullarımız için Perşembe ve Cuma gününü tatil etme kararı aldık. Tüm milletimize geçmiş olsun inşallah."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/kandilli-rasathanesi-buyuklugunu-acikladi-istanbulda-hissedilen-deprem-1095612350.html
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i̇stanbul okullar tatil mi, yarın okul var mı, deprem sonrası okul durumu, 6.2 i̇stanbul depremi, milli eğitim bakanı açıklama, deprem sonrası ulaşım, okullarda hasar var mı, i̇stanbul deprem sonrası eğitim
i̇stanbul okullar tatil mi, yarın okul var mı, deprem sonrası okul durumu, 6.2 i̇stanbul depremi, milli eğitim bakanı açıklama, deprem sonrası ulaşım, okullarda hasar var mı, i̇stanbul deprem sonrası eğitim
İstanbul'daki deprem sonrası okullar tatil olacak mı? Bakan Yusuf Tekin, 2 günlük kararı açıkladı
15:44 23.04.2025 (güncellendi: 16:43 23.04.2025)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul'da peş peşe depremler meydana gelirken sarsıntılar çevre illerden de hissediliyor. Depremler sonrasında öğrenci velilerin gündeminde "İstanbul okullar tatil olacak mı" sorusu da var. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da okulların 2 gün tatil edildiğini açıkladı.
İstanbul, Marmara Denizi’nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Deprem, İstanbul’un birçok ilçesiyle birlikte İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Bursa ve Kırklareli gibi çevre illerde de hissedildi. Sarsıntı sonrası pek çok vatandaş, özellikle okul bahçeleri ve parklar gibi açık alanlara yöneldi.
İstanbul'da okullar tatil mi? Okullar kaç gün kapalı?
Okulların yarın tatil olup olmayacağı sorusuna açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da perşembe ve cuma günleri okullar tatil edildiğini açıkladı. Bakan Tekin, "İstanbul'da okullar 2 gün tatil edildi" dedi.
Bakan Tekin açıklamasında şunlara yer verdi:
"İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, şu ana kadar okullarımızda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamıştır. Güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda, okul bahçelerimiz tüm vatandaşlarımızın kullanımına açıktır. İlgili diğer kurumlarımızla iş birliği içerisinde İstanbul’daki okullarımız için Perşembe ve Cuma gününü tatil etme kararı aldık. Tüm milletimize geçmiş olsun inşallah."