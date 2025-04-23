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İstanbul'da üniversiteler kaç gün tatil? YÖK Başkanı son dakika duyurdu
İstanbul'da üniversiteler kaç gün tatil? YÖK Başkanı son dakika duyurdu
Sputnik Türkiye
İstanbul’da meydana gelen depremler sonrası eğitim kurumlarının durumu netlik kazandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların 2 gün tatil edildiğini... 23.04.2025, Sputnik Türkiye
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23 Nisan Çarşamba günü İstanbul’da art arda yaşanan depremlerin ardından öğrenciler ve veliler gözlerini resmi açıklamalara çevirdi. Deprem sonrası kent genelinde can ve mal kaybı yaşanmadı, ancak eğitim-öğretim faaliyetlerine dair karar Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK tarafından açıklandı.MEB: Okullar 2 gün tatil edildiMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Okulların iki (2) gün boyunca tatil olduğunu" belirtti. Bu açıklama ile birlikte, 24 ve 25 Nisan tarihlerinde İstanbul’daki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime ara verildiği kesinleşmiş oldu.Üniversiteler tatil mi? Yarın üniversitelerde ders var mı?Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği karar ise Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özdar tarafından duyuruldu. Özdar açıklamasında, "Yarın ve cuma günü vakıf ve devlet üniversitelerinde eğitim ve öğretim tehir edilmiştir" ifadelerini kullandı. Bu kararla birlikte, İstanbul’daki tüm üniversitelerde 25-26 Nisan tarihlerinde ders yapılmayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/istanbuldaki-deprem-sonrasi-yarin-okullar-tatil-olacak-mi-bakan-yusuf-tekin-canli-yayinda-acikladi-1095619873.html
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istanbul’da okullar tatil mi,istanbul üniversiteler tatil mi,24 nisan okul tatili,25 nisan okul var mı,istanbul’da yarın okul var mı,deprem sonrası okullar tatil edildi mi,deprem nedeniyle okul tatil mi,istanbul’da okul tatili var mı,üniversiteler yarın tatil mi,yök üniversite tatil açıklaması,istanbul’da üniversiteler perşembe cuma tatil mi,istanbul okul tatili son dakika,marmara depremi sonrası okul tatili,deprem sonrası üniversiteler kapandı mı,okullar kaç gün tatil oldu,istanbul tatil edilen üniversiteler,milli eğitim bakanı okul tatili açıklaması,yusuf tekin açıklama okullar tatil mi,celal şengör deprem açıklaması,istanbul 6.2 deprem sonrası okullar

İstanbul'da üniversiteler kaç gün tatil? YÖK Başkanı son dakika duyurdu

16:45 23.04.2025 (güncellendi: 17:05 23.04.2025)
© AAÜniversite
Üniversite - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
İstanbul’da meydana gelen depremler sonrası eğitim kurumlarının durumu netlik kazandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların 2 gün tatil edildiğini açıkladı. YÖK Başkanı Erol Özdar ise vakıf ve devlet üniversitelerinde yarın (24 Nisan) ve Cuma (25 Nisan) günü eğitime ara verildiğini duyurdu.
23 Nisan Çarşamba günü İstanbul’da art arda yaşanan depremlerin ardından öğrenciler ve veliler gözlerini resmi açıklamalara çevirdi. Deprem sonrası kent genelinde can ve mal kaybı yaşanmadı, ancak eğitim-öğretim faaliyetlerine dair karar Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK tarafından açıklandı.

MEB: Okullar 2 gün tatil edildi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Okulların iki (2) gün boyunca tatil olduğunu" belirtti. Bu açıklama ile birlikte, 24 ve 25 Nisan tarihlerinde İstanbul’daki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime ara verildiği kesinleşmiş oldu.

Üniversiteler tatil mi? Yarın üniversitelerde ders var mı?

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği karar ise Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özdar tarafından duyuruldu. Özdar açıklamasında, "Yarın ve cuma günü vakıf ve devlet üniversitelerinde eğitim ve öğretim tehir edilmiştir" ifadelerini kullandı. Bu kararla birlikte, İstanbul’daki tüm üniversitelerde 25-26 Nisan tarihlerinde ders yapılmayacak.
Öğrenci - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
TÜRKİYE
İstanbul'daki deprem sonrası okullar tatil olacak mı? Bakan Yusuf Tekin, 2 günlük kararı açıkladı
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