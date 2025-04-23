https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/istanbulda-universiteler-kac-gun-tatil-yok-baskani-son-dakika-duyurdu-1095624827.html
İstanbul'da üniversiteler kaç gün tatil? YÖK Başkanı son dakika duyurdu
İstanbul'da üniversiteler kaç gün tatil? YÖK Başkanı son dakika duyurdu
Sputnik Türkiye
İstanbul’da meydana gelen depremler sonrası eğitim kurumlarının durumu netlik kazandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların 2 gün tatil edildiğini... 23.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-23T16:45+0300
2025-04-23T16:45+0300
2025-04-23T17:05+0300
türki̇ye
türkiye
üniversite
i̇stanbul
yükseköğretim kurulu (yök)
milli eğitim bakanlığı (meb)
yök
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23 Nisan Çarşamba günü İstanbul’da art arda yaşanan depremlerin ardından öğrenciler ve veliler gözlerini resmi açıklamalara çevirdi. Deprem sonrası kent genelinde can ve mal kaybı yaşanmadı, ancak eğitim-öğretim faaliyetlerine dair karar Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK tarafından açıklandı.MEB: Okullar 2 gün tatil edildiMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Okulların iki (2) gün boyunca tatil olduğunu" belirtti. Bu açıklama ile birlikte, 24 ve 25 Nisan tarihlerinde İstanbul’daki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime ara verildiği kesinleşmiş oldu.Üniversiteler tatil mi? Yarın üniversitelerde ders var mı?Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği karar ise Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özdar tarafından duyuruldu. Özdar açıklamasında, "Yarın ve cuma günü vakıf ve devlet üniversitelerinde eğitim ve öğretim tehir edilmiştir" ifadelerini kullandı. Bu kararla birlikte, İstanbul’daki tüm üniversitelerde 25-26 Nisan tarihlerinde ders yapılmayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/istanbuldaki-deprem-sonrasi-yarin-okullar-tatil-olacak-mi-bakan-yusuf-tekin-canli-yayinda-acikladi-1095619873.html
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İstanbul'da üniversiteler kaç gün tatil? YÖK Başkanı son dakika duyurdu
16:45 23.04.2025 (güncellendi: 17:05 23.04.2025)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul’da meydana gelen depremler sonrası eğitim kurumlarının durumu netlik kazandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların 2 gün tatil edildiğini açıkladı. YÖK Başkanı Erol Özdar ise vakıf ve devlet üniversitelerinde yarın (24 Nisan) ve Cuma (25 Nisan) günü eğitime ara verildiğini duyurdu.
23 Nisan Çarşamba günü İstanbul’da art arda yaşanan depremlerin ardından öğrenciler ve veliler gözlerini resmi açıklamalara çevirdi. Deprem sonrası kent genelinde can ve mal kaybı yaşanmadı, ancak eğitim-öğretim faaliyetlerine dair karar Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK tarafından açıklandı.
MEB: Okullar 2 gün tatil edildi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Okulların iki (2) gün boyunca tatil olduğunu" belirtti. Bu açıklama ile birlikte, 24 ve 25 Nisan tarihlerinde İstanbul’daki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime ara verildiği kesinleşmiş oldu.
Üniversiteler tatil mi? Yarın üniversitelerde ders var mı?
Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği karar ise Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özdar tarafından duyuruldu. Özdar açıklamasında, "Yarın ve cuma günü vakıf ve devlet üniversitelerinde eğitim ve öğretim tehir edilmiştir" ifadelerini kullandı. Bu kararla birlikte, İstanbul’daki tüm üniversitelerde 25-26 Nisan tarihlerinde ders yapılmayacak.