https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/istanbuldaki-deprem-ani-bogazda-goruntulendi-sosyal-medyada-gundem-oldu-1095618672.html

İstanbul'daki deprem anı boğazda görüntülendi: Sosyal medyada gündem oldu

İstanbul'daki deprem anı boğazda görüntülendi: Sosyal medyada gündem oldu

Sputnik Türkiye

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. İstanbul Boğazı’nda panik... 23.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-23T15:02+0300

2025-04-23T15:02+0300

2025-04-23T15:02+0300

türki̇ye

deprem

son dakika

i̇stanbul depremi

olası istanbul depremi

boğaz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/17/1095619114_48:0:558:287_1920x0_80_0_0_14cd127be08bc0a3530b37223194b83e.png

İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Marmara Denizi olan sarsıntı, başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre, şu ana kadar herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi.Boğaz’da deprem anıDeprem sırasında İstanbul Boğazı çevresinde panik yaşandı. Sahil yolunda ve kafelerde bulunan vatandaşlar, sarsıntı anında hızlı şekilde açık alanlara çıktı. Kısa süreli korku yaşayan halk, kontrollü biçimde güvenli bölgelere yönlendirildi. Bu sırada denizde oluşan derin dalgalar ise çevredekiler tarafından saniye saniye görüntülendi.Teknelerde kısa süreli panik yaşandıSarsıntı anında Boğaz’da seyreden bazı teknelerdeki yolcular, sarsıntıyı hissettiklerini belirtti. Yolcular kısa süreli endişe yaşasa da, teknelerde herhangi bir hasar ya da tehlike oluşmadı. Denizdeki ani hareketlilik, görsel olarak kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, son dakika, i̇stanbul depremi, olası istanbul depremi, boğaz