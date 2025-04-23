https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/istanbuldaki-deprem-ani-bogazda-goruntulendi-sosyal-medyada-gundem-oldu-1095618672.html
İstanbul'daki deprem anı boğazda görüntülendi: Sosyal medyada gündem oldu
İstanbul'daki deprem anı boğazda görüntülendi: Sosyal medyada gündem oldu
Sputnik Türkiye
Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. İstanbul Boğazı’nda panik... 23.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-23T15:02+0300
2025-04-23T15:02+0300
2025-04-23T15:02+0300
türki̇ye
deprem
son dakika
i̇stanbul depremi
olası istanbul depremi
boğaz
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İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Marmara Denizi olan sarsıntı, başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre, şu ana kadar herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi.Boğaz’da deprem anıDeprem sırasında İstanbul Boğazı çevresinde panik yaşandı. Sahil yolunda ve kafelerde bulunan vatandaşlar, sarsıntı anında hızlı şekilde açık alanlara çıktı. Kısa süreli korku yaşayan halk, kontrollü biçimde güvenli bölgelere yönlendirildi. Bu sırada denizde oluşan derin dalgalar ise çevredekiler tarafından saniye saniye görüntülendi.Teknelerde kısa süreli panik yaşandıSarsıntı anında Boğaz’da seyreden bazı teknelerdeki yolcular, sarsıntıyı hissettiklerini belirtti. Yolcular kısa süreli endişe yaşasa da, teknelerde herhangi bir hasar ya da tehlike oluşmadı. Denizdeki ani hareketlilik, görsel olarak kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.
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deprem, son dakika, i̇stanbul depremi, olası istanbul depremi, boğaz
deprem, son dakika, i̇stanbul depremi, olası istanbul depremi, boğaz
İstanbul'daki deprem anı boğazda görüntülendi: Sosyal medyada gündem oldu
Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. İstanbul Boğazı’nda panik yaşanırken, denizde oluşan dalgalar kaydedildi.
İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Marmara Denizi olan sarsıntı, başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre, şu ana kadar herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi.
Deprem sırasında İstanbul Boğazı çevresinde panik yaşandı. Sahil yolunda ve kafelerde bulunan vatandaşlar, sarsıntı anında hızlı şekilde açık alanlara çıktı. Kısa süreli korku yaşayan halk, kontrollü biçimde güvenli bölgelere yönlendirildi. Bu sırada denizde oluşan derin dalgalar ise çevredekiler tarafından saniye saniye görüntülendi.
Teknelerde kısa süreli panik yaşandı
Sarsıntı anında Boğaz’da seyreden bazı teknelerdeki yolcular, sarsıntıyı hissettiklerini belirtti. Yolcular kısa süreli endişe yaşasa da, teknelerde herhangi bir hasar ya da tehlike oluşmadı. Denizdeki ani hareketlilik, görsel olarak kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.