https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/istanbulda-62lik-deprem-sonrasi-prof-dr-ahmet-ercandan-uyari-hirosimaya-atilan-bomba-kadar-1095616169.html
İstanbul'da 6.2'lik deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan uyarı: 'Hiroşima’ya atılan bomba kadar gerginlik boşaldı'
İstanbul'da 6.2'lik deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan uyarı: 'Hiroşima’ya atılan bomba kadar gerginlik boşaldı'
Sputnik Türkiye
Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremin ardından yaptığı açıklamada, “Bu küçümsenmeyecek... 23.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-23T14:05+0300
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İstanbul, bugün öğle saatlerinde Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. AFAD, depremin merkez üssünü Silivri açıkları, derinliğini ise 6.99 km olarak duyurdu. Deprem İstanbul’un yanı sıra İzmir, Balıkesir, Çanakkale ve Uşak’ta da hissedildi. Sarsıntı sonrası paniğe kapılan vatandaşlar sokaklara çıktı.Artçılar sürüyor: En büyüğü 5.9Depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi. Bu artçılardan en büyüğü 5.9 olarak ölçüldü. Yetkililer, artçıların birkaç gün daha sürebileceği ve 5.2 büyüklüğüne kadar sarsıntıların yaşanabileceği uyarısında bulundu.Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan ilk açıklama: 'Bu küçümsenmeyecek bir deprem'Halk TV’ye bağlanarak depreme dair ilk değerlendirmesini yapan Prof. Dr. Ahmet Ercan, “Ana deprem gelmeden önce şiddeti 4-5-6'ya varan öncü depremlerin olacağını belirtmiştim. Bunlardan bir tanesi bu, 6.2” ifadelerini kullandı. Sarsıntının, İstanbul’da beklenen büyük deprem olmadığını vurgulayan Ercan, bu tür depremlerin yerel gerginlik boşalmaları olduğunu dile getirdi.'Bu İstanbul depremi değil ama ciddi bir uyarı'Prof. Ercan, “Bu azımsanmayacak bir büyüklükte ve burada bir gerginlik birikiminin olduğunu gösteriyor” dedi. Depremin geniş bir alanda hissedilmesini, fay hattının sığ derinlikte kırılmasıyla ilişkilendirdi. “Deprem doğu-batı doğrultusunda, sağ atımlı bir kırıkta gerçekleşti. Kuzey Anadolu Fayı’nın Trakya kolu hareket etti” dedi.'1-2 defa daha sarsılacağız'Prof. Ercan, Silivri önlerinde gerçekleşen depremin Trakya kırığını kırdığını belirterek, “Bugün, yarın ve bir hafta içinde 1-2 defa daha sarsılacağız. Artçılar 5.2’ye kadar ulaşabilir ama bu yıkıcı olmaz” açıklamasında bulundu.'Hiroşima’ya atılan bomba kadar gerginlik boşaldı'Ahmet Ercan’ın en çarpıcı tespiti ise şu sözleri oldu:“Tabii burada büyük bir gerginlik boşalmıştır. Aşağı yukarı Hiroşima'ya atılan atom bombasına yakın bir gerginlik boşalması olmuştur.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/kandilli-rasathanesi-buyuklugunu-acikladi-istanbulda-hissedilen-deprem-1095612350.html
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i̇stanbul depremi, silivri açıklarında deprem, ahmet ercan deprem açıklaması, 6.2 büyüklüğünde deprem, marmara denizi depremi, trakya kırığı, hiroşima gerginlik boşalması, kuzey anadolu fay hattı, i̇stanbul'da beklenen büyük deprem
i̇stanbul depremi, silivri açıklarında deprem, ahmet ercan deprem açıklaması, 6.2 büyüklüğünde deprem, marmara denizi depremi, trakya kırığı, hiroşima gerginlik boşalması, kuzey anadolu fay hattı, i̇stanbul'da beklenen büyük deprem
İstanbul'da 6.2'lik deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan uyarı: 'Hiroşima’ya atılan bomba kadar gerginlik boşaldı'
Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremin ardından yaptığı açıklamada, “Bu küçümsenmeyecek bir deprem. Beklediğimiz büyüklüğün bir puan altında” dedi. Ercan'ın “Hiroşima’ya atılan bomba kadar gerginlik boşaldı” ifadesi dikkat çekti.
İstanbul, bugün öğle saatlerinde Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. AFAD, depremin merkez üssünü Silivri açıkları, derinliğini ise 6.99 km olarak duyurdu. Deprem İstanbul’un yanı sıra İzmir, Balıkesir, Çanakkale ve Uşak’ta da hissedildi. Sarsıntı sonrası paniğe kapılan vatandaşlar sokaklara çıktı.
Artçılar sürüyor: En büyüğü 5.9
Depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi. Bu artçılardan en büyüğü 5.9 olarak ölçüldü. Yetkililer, artçıların birkaç gün daha sürebileceği ve 5.2 büyüklüğüne kadar sarsıntıların yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan ilk açıklama: 'Bu küçümsenmeyecek bir deprem'
Halk TV’ye bağlanarak depreme dair ilk değerlendirmesini yapan Prof. Dr. Ahmet Ercan, “Ana deprem gelmeden önce şiddeti 4-5-6'ya varan öncü depremlerin olacağını belirtmiştim. Bunlardan bir tanesi bu, 6.2” ifadelerini kullandı. Sarsıntının, İstanbul’da beklenen büyük deprem olmadığını vurgulayan Ercan, bu tür depremlerin yerel gerginlik boşalmaları olduğunu dile getirdi.
'Bu İstanbul depremi değil ama ciddi bir uyarı'
Prof. Ercan, “Bu azımsanmayacak bir büyüklükte ve burada bir gerginlik birikiminin olduğunu gösteriyor” dedi. Depremin geniş bir alanda hissedilmesini, fay hattının sığ derinlikte kırılmasıyla ilişkilendirdi. “Deprem doğu-batı doğrultusunda, sağ atımlı bir kırıkta gerçekleşti. Kuzey Anadolu Fayı’nın Trakya kolu hareket etti” dedi.
'1-2 defa daha sarsılacağız'
Prof. Ercan, Silivri önlerinde gerçekleşen depremin Trakya kırığını kırdığını belirterek, “Bugün, yarın ve bir hafta içinde 1-2 defa daha sarsılacağız. Artçılar 5.2’ye kadar ulaşabilir ama bu yıkıcı olmaz” açıklamasında bulundu.
'Hiroşima’ya atılan bomba kadar gerginlik boşaldı'
Ahmet Ercan’ın en çarpıcı tespiti ise şu sözleri oldu:
“Tabii burada büyük bir gerginlik boşalmıştır. Aşağı yukarı Hiroşima'ya atılan atom bombasına yakın bir gerginlik boşalması olmuştur.”