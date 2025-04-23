https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/istanbulda-62lik-deprem-sonrasi-prof-dr-ahmet-ercandan-uyari-hirosimaya-atilan-bomba-kadar-1095616169.html

İstanbul'da 6.2'lik deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan uyarı: 'Hiroşima’ya atılan bomba kadar gerginlik boşaldı'

İstanbul'da 6.2'lik deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan uyarı: 'Hiroşima’ya atılan bomba kadar gerginlik boşaldı'

Sputnik Türkiye

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremin ardından yaptığı açıklamada, “Bu küçümsenmeyecek... 23.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-23T14:05+0300

2025-04-23T14:05+0300

2025-04-23T14:05+0300

türki̇ye

ahmet ercan

deprem

i̇stanbul depremi

olası istanbul depremi

son dakika

deprem son dakika

silivri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/19/1075736687_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_ce79ae2998766040bff2b4d9788dfb77.jpg

İstanbul, bugün öğle saatlerinde Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. AFAD, depremin merkez üssünü Silivri açıkları, derinliğini ise 6.99 km olarak duyurdu. Deprem İstanbul’un yanı sıra İzmir, Balıkesir, Çanakkale ve Uşak’ta da hissedildi. Sarsıntı sonrası paniğe kapılan vatandaşlar sokaklara çıktı.Artçılar sürüyor: En büyüğü 5.9Depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi. Bu artçılardan en büyüğü 5.9 olarak ölçüldü. Yetkililer, artçıların birkaç gün daha sürebileceği ve 5.2 büyüklüğüne kadar sarsıntıların yaşanabileceği uyarısında bulundu.Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan ilk açıklama: 'Bu küçümsenmeyecek bir deprem'Halk TV’ye bağlanarak depreme dair ilk değerlendirmesini yapan Prof. Dr. Ahmet Ercan, “Ana deprem gelmeden önce şiddeti 4-5-6'ya varan öncü depremlerin olacağını belirtmiştim. Bunlardan bir tanesi bu, 6.2” ifadelerini kullandı. Sarsıntının, İstanbul’da beklenen büyük deprem olmadığını vurgulayan Ercan, bu tür depremlerin yerel gerginlik boşalmaları olduğunu dile getirdi.'Bu İstanbul depremi değil ama ciddi bir uyarı'Prof. Ercan, “Bu azımsanmayacak bir büyüklükte ve burada bir gerginlik birikiminin olduğunu gösteriyor” dedi. Depremin geniş bir alanda hissedilmesini, fay hattının sığ derinlikte kırılmasıyla ilişkilendirdi. “Deprem doğu-batı doğrultusunda, sağ atımlı bir kırıkta gerçekleşti. Kuzey Anadolu Fayı’nın Trakya kolu hareket etti” dedi.'1-2 defa daha sarsılacağız'Prof. Ercan, Silivri önlerinde gerçekleşen depremin Trakya kırığını kırdığını belirterek, “Bugün, yarın ve bir hafta içinde 1-2 defa daha sarsılacağız. Artçılar 5.2’ye kadar ulaşabilir ama bu yıkıcı olmaz” açıklamasında bulundu.'Hiroşima’ya atılan bomba kadar gerginlik boşaldı'Ahmet Ercan’ın en çarpıcı tespiti ise şu sözleri oldu:“Tabii burada büyük bir gerginlik boşalmıştır. Aşağı yukarı Hiroşima'ya atılan atom bombasına yakın bir gerginlik boşalması olmuştur.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/kandilli-rasathanesi-buyuklugunu-acikladi-istanbulda-hissedilen-deprem-1095612350.html

türki̇ye

silivri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul depremi, silivri açıklarında deprem, ahmet ercan deprem açıklaması, 6.2 büyüklüğünde deprem, marmara denizi depremi, trakya kırığı, hiroşima gerginlik boşalması, kuzey anadolu fay hattı, i̇stanbul'da beklenen büyük deprem