https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/istanbulda-3-saatte-47-deprem-meydana-geldi-1095619932.html
İstanbul'da 3 saatte 47 deprem meydana geldi
İstanbul'da 3 saatte 47 deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da üç saatte en büyüğü 6.2 şiddetinde olmak üzere 47 deprem meydana geldi. 23.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-23T15:46+0300
2025-04-23T15:46+0300
2025-04-23T15:46+0300
türki̇ye
afad
i̇stanbul
i̇stanbul depremi
olası istanbul depremi
i̇stanbul'da meydana gelen depremler
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden, saat 12.13'te 3,9 büyüklüğündeki depremin sonrasındaki 3 saatlik süreçte 46 sarsıntı daha yaşandı.Sarsıntıların en küçüğü İstanbul'un Silivri ile Büyükçekmece ilçeleri açıklarında 1,6 şiddetinde, en büyüğü ise Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde oldu.Depremlerin derinliği yaklaşık 6 ila 15 kilometre aralığında gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/istanbula-deprem-sonrasinda-trafik-yogunlugu-yuzde-76ya-cikti-1095618916.html
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afad, i̇stanbul, i̇stanbul depremi, olası istanbul depremi, i̇stanbul'da meydana gelen depremler
afad, i̇stanbul, i̇stanbul depremi, olası istanbul depremi, i̇stanbul'da meydana gelen depremler
İstanbul'da 3 saatte 47 deprem meydana geldi
İstanbul'da üç saatte en büyüğü 6.2 şiddetinde olmak üzere 47 deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden, saat 12.13'te 3,9 büyüklüğündeki depremin sonrasındaki 3 saatlik süreçte 46 sarsıntı daha yaşandı.
Sarsıntıların en küçüğü İstanbul'un Silivri ile Büyükçekmece ilçeleri açıklarında 1,6 şiddetinde, en büyüğü ise Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde oldu.
Depremlerin derinliği yaklaşık 6 ila 15 kilometre aralığında gerçekleşti.