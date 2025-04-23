https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/istanbulda-3-saatte-47-deprem-meydana-geldi-1095619932.html

İstanbul'da 3 saatte 47 deprem meydana geldi

İstanbul'da 3 saatte 47 deprem meydana geldi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da üç saatte en büyüğü 6.2 şiddetinde olmak üzere 47 deprem meydana geldi. 23.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-23T15:46+0300

2025-04-23T15:46+0300

2025-04-23T15:46+0300

türki̇ye

afad

i̇stanbul

i̇stanbul depremi

olası istanbul depremi

i̇stanbul'da meydana gelen depremler

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden, saat 12.13'te 3,9 büyüklüğündeki depremin sonrasındaki 3 saatlik süreçte 46 sarsıntı daha yaşandı.Sarsıntıların en küçüğü İstanbul'un Silivri ile Büyükçekmece ilçeleri açıklarında 1,6 şiddetinde, en büyüğü ise Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde oldu.Depremlerin derinliği yaklaşık 6 ila 15 kilometre aralığında gerçekleşti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/istanbula-deprem-sonrasinda-trafik-yogunlugu-yuzde-76ya-cikti-1095618916.html

türki̇ye

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afad, i̇stanbul, i̇stanbul depremi, olası istanbul depremi, i̇stanbul'da meydana gelen depremler