https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/istanbula-deprem-sonrasinda-trafik-yogunlugu-yuzde-76ya-cikti-1095618916.html
İstanbul'a deprem sonrasında trafik yoğunluğu yüzde 76'ya çıktı
İstanbul'a deprem sonrasında trafik yoğunluğu yüzde 76'ya çıktı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da meydana gelen deprem sonrasında trafik yoğunluğu yüzde 76'ya çıktı. 23.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-23T14:58+0300
2025-04-23T14:58+0300
2025-04-23T14:58+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
avrupa yakası
anadolu yakası
deprem
i̇stanbul depremi
olası istanbul depremi
i̇stanbul'da meydana gelen depremler
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İstanbul'da meydana gelen ve büyük korku yaratan deprem sonrasında uzmanların uyarısına rağmen trafik kilit oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulaması verilerine göre, saat 14.17 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 76 ölçüldüHerkes arabasıyla yola çıktıDepremler sonrasında evlerinden çıkan bazı İstanbullular, araçlarıyla yola çıkmayı tercih etti.Kentte D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun kimi noktaları ile ana arter ve caddelerde araçlar güçlükle ilerliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde çift yönlü trafik yoğunluğu gözleniyor.Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Edirne istikametinde Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü'ne kadar yoğunluk aralıklarla devam ederken, Ankara istikametinde ise Beylikdüzü'nden başlayan trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar uzanıyor.Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye mevkilerinde trafik yoğunluğu görülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulaması verilerine göre, saat 14.17 itibarıyla Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 74, Avrupa Yakası'nda yüzde 78, kent genelinde ise yüzde 76 ölçüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/istanbul-deprem-toplanma-alanlari-guncellendi-acil-toplanma-alanlari-nerede-nasil-sorgulanir-1095617986.html
türki̇ye
avrupa yakası
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), avrupa yakası, anadolu yakası, deprem, i̇stanbul depremi, olası istanbul depremi, i̇stanbul'da meydana gelen depremler
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), avrupa yakası, anadolu yakası, deprem, i̇stanbul depremi, olası istanbul depremi, i̇stanbul'da meydana gelen depremler
İstanbul'a deprem sonrasında trafik yoğunluğu yüzde 76'ya çıktı
İstanbul'da meydana gelen deprem sonrasında trafik yoğunluğu yüzde 76'ya çıktı.
İstanbul'da meydana gelen ve büyük korku yaratan deprem sonrasında uzmanların uyarısına rağmen trafik kilit oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulaması verilerine göre, saat 14.17 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 76 ölçüldü
Herkes arabasıyla yola çıktı
Depremler sonrasında evlerinden çıkan bazı İstanbullular, araçlarıyla yola çıkmayı tercih etti.
Kentte D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun kimi noktaları ile ana arter ve caddelerde araçlar güçlükle ilerliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde çift yönlü trafik yoğunluğu gözleniyor.
Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Edirne istikametinde Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü'ne kadar yoğunluk aralıklarla devam ederken, Ankara istikametinde ise Beylikdüzü'nden başlayan trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar uzanıyor.
Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye mevkilerinde trafik yoğunluğu görülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulaması verilerine göre, saat 14.17 itibarıyla Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 74, Avrupa Yakası'nda yüzde 78, kent genelinde ise yüzde 76 ölçüldü.