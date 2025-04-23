https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/istanbul-deprem-toplanma-alanlari-guncellendi-acil-toplanma-alanlari-nerede-nasil-sorgulanir-1095617986.html

İstanbul deprem toplanma alanları güncellendi: Acil toplanma alanları nerede, nasıl sorgulanır?

İstanbul deprem toplanma alanları güncellendi: Acil toplanma alanları nerede, nasıl sorgulanır?

Sputnik Türkiye

İstanbul'da olası bir depreme karşı hazırlıklı olmak hayati önem taşıyor. AFAD tarafından belirlenen deprem toplanma alanları, 2025 itibarıyla e-Devlet... 23.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-23T14:48+0300

2025-04-23T14:48+0300

2025-04-23T14:48+0300

türki̇ye

deprem

i̇stanbul

toplanma alanı

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Türkiye'nin en riskli deprem kuşaklarından birinde yer alan İstanbul için, acil toplanma alanları büyük önem taşıyor. AFAD koordinasyonunda belirlenen bu alanlar, artık 2025 yılı itibarıyla e-Devlet sistemi üzerinden hem liste hem de harita şeklinde görüntülenebiliyor. Bu sayede İstanbul halkı, yaşadıkları konuma en yakın güvenli bölgeleri kolayca tespit edebiliyor.Toplanma alanı sorgulama adımlarıVatandaşlar, deprem anında panik yaşamamak ve doğru bir şekilde hareket edebilmek için bu alanları önceden belirlemeli. İşte e-Devlet üzerinden deprem toplanma alanı sorgulama 2025 adımları:İstanbul’daki toplanma alanları hangi kriterlere göre belirleniyor?AFAD, İstanbul deprem toplanma alanları için belli kriterler kullanıyor. Bu alanlar genellikle:İstanbul’da öne çıkan bazı toplanma alanlarıİstanbul’un farklı ilçelerinde vatandaşların toplanabileceği güvenli bölgeler şu şekilde sıralanıyor:Bu bölgeler, deprem sonrası toplanma için güvenli yapısıyla öne çıkıyor.Toplanma alanınızı önceden öğrenin, hayat kurtarınDeprem öncesi bilinçli hazırlık, can kaybı ve kaosun önüne geçebilir. Bu nedenle her İstanbul sakininin e-Devlet üzerinden kendi toplanma alanını öğrenmesi, deprem anında yapılması gereken en önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

türki̇ye

i̇stanbul

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