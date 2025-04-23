https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/istanbul-deprem-toplanma-alanlari-guncellendi-acil-toplanma-alanlari-nerede-nasil-sorgulanir-1095617986.html
İstanbul deprem toplanma alanları güncellendi: Acil toplanma alanları nerede, nasıl sorgulanır?
İstanbul deprem toplanma alanları güncellendi: Acil toplanma alanları nerede, nasıl sorgulanır?
Sputnik Türkiye
İstanbul'da olası bir depreme karşı hazırlıklı olmak hayati önem taşıyor. AFAD tarafından belirlenen deprem toplanma alanları, 2025 itibarıyla e-Devlet... 23.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-23T14:48+0300
2025-04-23T14:48+0300
2025-04-23T14:48+0300
türki̇ye
deprem
i̇stanbul
toplanma alanı
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Türkiye'nin en riskli deprem kuşaklarından birinde yer alan İstanbul için, acil toplanma alanları büyük önem taşıyor. AFAD koordinasyonunda belirlenen bu alanlar, artık 2025 yılı itibarıyla e-Devlet sistemi üzerinden hem liste hem de harita şeklinde görüntülenebiliyor. Bu sayede İstanbul halkı, yaşadıkları konuma en yakın güvenli bölgeleri kolayca tespit edebiliyor.Toplanma alanı sorgulama adımlarıVatandaşlar, deprem anında panik yaşamamak ve doğru bir şekilde hareket edebilmek için bu alanları önceden belirlemeli. İşte e-Devlet üzerinden deprem toplanma alanı sorgulama 2025 adımları:İstanbul’daki toplanma alanları hangi kriterlere göre belirleniyor?AFAD, İstanbul deprem toplanma alanları için belli kriterler kullanıyor. Bu alanlar genellikle:İstanbul’da öne çıkan bazı toplanma alanlarıİstanbul’un farklı ilçelerinde vatandaşların toplanabileceği güvenli bölgeler şu şekilde sıralanıyor:Bu bölgeler, deprem sonrası toplanma için güvenli yapısıyla öne çıkıyor.Toplanma alanınızı önceden öğrenin, hayat kurtarınDeprem öncesi bilinçli hazırlık, can kaybı ve kaosun önüne geçebilir. Bu nedenle her İstanbul sakininin e-Devlet üzerinden kendi toplanma alanını öğrenmesi, deprem anında yapılması gereken en önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.
türki̇ye
i̇stanbul
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İstanbul deprem toplanma alanları güncellendi: Acil toplanma alanları nerede, nasıl sorgulanır?
İstanbul'da olası bir depreme karşı hazırlıklı olmak hayati önem taşıyor. AFAD tarafından belirlenen deprem toplanma alanları, 2025 itibarıyla e-Devlet üzerinden harita destekli olarak sorgulanabiliyor. Vatandaşlar, kendilerine en yakın güvenli bölgeyi sistem üzerinden kolayca öğrenebiliyor.
Türkiye'nin en riskli deprem kuşaklarından birinde yer alan İstanbul için, acil toplanma alanları büyük önem taşıyor. AFAD koordinasyonunda belirlenen bu alanlar, artık 2025 yılı itibarıyla e-Devlet sistemi üzerinden hem liste hem de harita şeklinde görüntülenebiliyor. Bu sayede İstanbul halkı, yaşadıkları konuma en yakın güvenli bölgeleri kolayca tespit edebiliyor.
Toplanma alanı sorgulama adımları
Vatandaşlar, deprem anında panik yaşamamak ve doğru bir şekilde hareket edebilmek için bu alanları önceden belirlemeli. İşte e-Devlet üzerinden deprem toplanma alanı sorgulama 2025 adımları:
1.turkiye.gov.tr
adresine giriş yapın.
2.
Arama çubuğuna "Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama
" yazın.
3.T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra
, bulunduğunuz adrese en yakın toplanma alanlarını harita üzerinde görebilirsiniz
.
İstanbul’daki toplanma alanları hangi kriterlere göre belirleniyor?
AFAD, İstanbul deprem toplanma alanları için belli kriterler kullanıyor. Bu alanlar genellikle:
Açık ve geniş alanlar
(örneğin parklar, okul bahçeleri)
Yüksek yapı yoğunluğunun olmadığı bölgeler Enkaz riskinin bulunmadığı güvenli alanlar
şeklinde belirleniyor.
İstanbul’da öne çıkan bazı toplanma alanları
İstanbul’un farklı ilçelerinde vatandaşların toplanabileceği güvenli bölgeler şu şekilde sıralanıyor:
Kadıköy
: Fenerbahçe Parkı, Kalamış Marina çevresi
Beşiktaş
: Abbasağa Parkı, Yıldız Parkı
Bakırköy
: Atatürk Ormanı, Yeşilköy Sahili
Üsküdar
: Validebağ Korusu, Çengelköy Sahil Parkı
Ataşehir
: İçerenköy Spor Alanı, Kayışdağı Mesire Alanı
Bu bölgeler, deprem sonrası toplanma için güvenli yapısıyla öne çıkıyor.
Toplanma alanınızı önceden öğrenin, hayat kurtarın
Deprem öncesi bilinçli hazırlık, can kaybı ve kaosun önüne geçebilir. Bu nedenle her İstanbul sakininin e-Devlet üzerinden kendi toplanma alanını öğrenmesi, deprem anında yapılması gereken en önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.