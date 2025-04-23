https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/istanbul-valiligi-duyurdu-istanbuldaki-tum-okul-bahceleri-camiler-ve-spor-salonlari-kullanimaacildi-1095629912.html
İstanbul Valiliği duyurdu: Tüm okul bahçeleri, camiler ve spor salonları gece konaklaması için kullanıma açıldı
İstanbul Valiliği duyurdu: Tüm okul bahçeleri, camiler ve spor salonları gece konaklaması için kullanıma açıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, deprem sonrası güvenli alan ihtiyacı hissedenler için okul bahçeleri, camiler ve spor salonlarını gece konaklaması için açtı. Ayrıca... 23.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-23T18:48+0300
2025-04-23T18:48+0300
2025-04-23T18:50+0300
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Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından İstanbul’da alınan tedbirler kapsamında İstanbul Valiliği, halkın barınma ve hijyen ihtiyaçlarını karşılayacak önlemleri devreye aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, okul bahçeleri, camiler ve spor salonlarının geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlara açık olduğu duyuruldu.📍 Geceyi evinde geçirmek i̇stemeyenler i̇çin açık alanlarİstanbul Valiliği açıklamasında, deprem sonrası oluşan psikolojik etkiler nedeniyle vatandaşların kendilerini daha güvende hissedebileceği alanların açıldığını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Bu kapsamda İstanbul genelindeki çok sayıda kamu binası ve ibadethane halkın kullanımına sunuldu.📍 Okul lavaboları da açıkValiliğin ikinci duyurusu ise hijyen koşullarına yönelik oldu. Açıklamaya göre:Bu karar, özellikle açık alanlarda geceyi geçirecek vatandaşların temel hijyen ihtiyaçlarının karşılanması adına büyük önem taşıyor.📍 Kızılay ve AFAD sahada: Temel i̇htiyaçlar karşılanıyorİstanbul Valiliği, aynı zamanda Kızılay ve AFAD gibi kuruluşların da barınma noktalarında aktif rol aldığını belirtti. Açıklamada, “Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkânlar seferber edilmiştir” denildi.Gıda, battaniye, sıcak içecek gibi ihtiyaçlar mobil destek araçlarıyla sağlanmaya başlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/akomdan-son-dakika-uyari-geldi-depremler-devam-edecek-hasarli-binalara-girmeyin-1095628051.html
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i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, kızılay, afad, silivri, deprem, deprem
İstanbul Valiliği duyurdu: Tüm okul bahçeleri, camiler ve spor salonları gece konaklaması için kullanıma açıldı
18:48 23.04.2025 (güncellendi: 18:50 23.04.2025)
İstanbul Valiliği, deprem sonrası güvenli alan ihtiyacı hissedenler için okul bahçeleri, camiler ve spor salonlarını gece konaklaması için açtı. Ayrıca, okulların lavaboları da halkın kullanımına sunuldu.
Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından İstanbul’da alınan tedbirler kapsamında İstanbul Valiliği, halkın barınma ve hijyen ihtiyaçlarını karşılayacak önlemleri devreye aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, okul bahçeleri, camiler ve spor salonlarının geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlara açık olduğu duyuruldu.
📍 Geceyi evinde geçirmek i̇stemeyenler i̇çin açık alanlar
İstanbul Valiliği açıklamasında, deprem sonrası oluşan psikolojik etkiler nedeniyle vatandaşların kendilerini daha güvende hissedebileceği alanların açıldığını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Okul bahçeleri, spor salonları ve camilerimiz deprem korkusu nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır.”
Bu kapsamda İstanbul genelindeki çok sayıda kamu binası ve ibadethane halkın kullanımına sunuldu.
📍 Okul lavaboları da açık
Valiliğin ikinci duyurusu ise hijyen koşullarına yönelik oldu. Açıklamaya göre:
“Okullarımızın lavaboları da ikinci bir talimata kadar vatandaşlarımızın kullanımına açık tutulacaktır.”
Bu karar, özellikle açık alanlarda geceyi geçirecek vatandaşların temel hijyen ihtiyaçlarının karşılanması adına büyük önem taşıyor.
📍 Kızılay ve AFAD sahada: Temel i̇htiyaçlar karşılanıyor
İstanbul Valiliği, aynı zamanda Kızılay ve AFAD gibi kuruluşların da barınma noktalarında aktif rol aldığını belirtti. Açıklamada, “Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkânlar seferber edilmiştir” denildi.
Gıda, battaniye, sıcak içecek gibi ihtiyaçlar mobil destek araçlarıyla sağlanmaya başlandı.