'Acil' kodla toplanan AKOM'dan son dakika uyarı geldi: Depremler devam edecek, hasarlı binalara girmeyin

'Acil' kodla toplanan AKOM'dan son dakika uyarı geldi: Depremler devam edecek, hasarlı binalara girmeyin

'Acil' koduyla toplanan AKOM yetkilileri son dakika uyarılarda bulunarak basın toplantısı düzenliyor. "İstanbul depremi çok daha geniş değerlendirmelere... 23.04.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) hızlıca harekete geçti.İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, AKOM’da kamuoyuna bilgi verdi. Açıklamada, herhangi bir can ya da mal kaybı tespit edilmediği belirtildi. Tüm teknik ekipler görevlendirilirken, ulaşım, altyapı ve kamu hizmetlerinde de herhangi bir aksama yaşanmadığı duyuruldu:📍 İBB afet yönetmeliği devredeDepremin hemen ardından İBB, kendi Deprem ve Afet Yönetmeliği prosedürünü devreye aldı. Kurum içi koordinasyon hızlı bir şekilde sağlanarak, ilgili müdürlükler ve iştirak şirketleri sahada görev aldı. İBB’nin açıklamasında şu adımların atıldığı belirtildi:📍 "Sahadayız, her i̇hbarı değerlendiriyoruz"İBB Başkanvekili Nuri Aslan, yaptığı açıklamada, “İhbar gelmese bile sahadayız. İstanbul’un her köşesini kontrol ediyoruz. Vatandaşlarımızdan sabırlı olmalarını rica ediyoruz,” dedi.Ayrıca, Aslan sosyal medya üzerinden yayılan bilgi kirliliğine karşı vatandaşları uyararak, “Sadece İBB, Valilik ve resmi kurumların açıklamalarına itibar edin,” ifadelerini kullandı.📍 İBB Bilim Kurulu AKOM’da toplandıİstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulu, AKOM binasında acil olarak toplandı. Gelişmeler anlık olarak değerlendiriliyor ve bilimsel verilerle kamuoyuna bilgi aktarılıyor.

SON HABERLER

