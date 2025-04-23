https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/akomdan-son-dakika-uyari-geldi-depremler-devam-edecek-hasarli-binalara-girmeyin-1095628051.html
'Acil' kodla toplanan AKOM'dan son dakika uyarı geldi: Depremler devam edecek, hasarlı binalara girmeyin
'Acil' kodla toplanan AKOM'dan son dakika uyarı geldi: Depremler devam edecek, hasarlı binalara girmeyin
Sputnik Türkiye
'Acil' koduyla toplanan AKOM yetkilileri son dakika uyarılarda bulunarak basın toplantısı düzenliyor. "İstanbul depremi çok daha geniş değerlendirmelere... 23.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-23T18:08+0300
2025-04-23T18:08+0300
2025-04-23T18:23+0300
akom
deprem
deprem
son depremler
volkan demir
silivri
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) hızlıca harekete geçti.İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, AKOM’da kamuoyuna bilgi verdi. Açıklamada, herhangi bir can ya da mal kaybı tespit edilmediği belirtildi. Tüm teknik ekipler görevlendirilirken, ulaşım, altyapı ve kamu hizmetlerinde de herhangi bir aksama yaşanmadığı duyuruldu:📍 İBB afet yönetmeliği devredeDepremin hemen ardından İBB, kendi Deprem ve Afet Yönetmeliği prosedürünü devreye aldı. Kurum içi koordinasyon hızlı bir şekilde sağlanarak, ilgili müdürlükler ve iştirak şirketleri sahada görev aldı. İBB’nin açıklamasında şu adımların atıldığı belirtildi:📍 "Sahadayız, her i̇hbarı değerlendiriyoruz"İBB Başkanvekili Nuri Aslan, yaptığı açıklamada, “İhbar gelmese bile sahadayız. İstanbul’un her köşesini kontrol ediyoruz. Vatandaşlarımızdan sabırlı olmalarını rica ediyoruz,” dedi.Ayrıca, Aslan sosyal medya üzerinden yayılan bilgi kirliliğine karşı vatandaşları uyararak, “Sadece İBB, Valilik ve resmi kurumların açıklamalarına itibar edin,” ifadelerini kullandı.📍 İBB Bilim Kurulu AKOM’da toplandıİstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulu, AKOM binasında acil olarak toplandı. Gelişmeler anlık olarak değerlendiriliyor ve bilimsel verilerle kamuoyuna bilgi aktarılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/guncel-harita-yayinlandi-evimin-altindan-fay-hatti-geciyor-mu-zemin-saglam-mi-sistemden-mahalle-1095625264.html
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akom, deprem, deprem, volkan demir, silivri, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)
akom, deprem, deprem, volkan demir, silivri, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)
'Acil' kodla toplanan AKOM'dan son dakika uyarı geldi: Depremler devam edecek, hasarlı binalara girmeyin
18:08 23.04.2025 (güncellendi: 18:23 23.04.2025)
'Acil' koduyla toplanan AKOM yetkilileri son dakika uyarılarda bulunarak basın toplantısı düzenliyor. "İstanbul depremi çok daha geniş değerlendirmelere ihtiyaç duyuyor, önümüzdeki günlerde daha geniş bir açıklamayı paylaşacağız" açıklaması geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) hızlıca harekete geçti.
İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, AKOM’da kamuoyuna bilgi verdi. Açıklamada, herhangi bir can ya da mal kaybı tespit edilmediği belirtildi. Tüm teknik ekipler görevlendirilirken, ulaşım, altyapı ve kamu hizmetlerinde de herhangi bir aksama yaşanmadığı duyuruldu:
Yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem ve artçıları İstanbul ve Marmara bölgesinin karşı karşıya olduğu deprem riskini ortadan kaldırmamıştır. Artçıların bir süre daha devam edeceğinin bilinmesinde yarar vardır. Deprem sonucu hasarlı hale gelen binalara girilmemesi ve yetkililerin bildirilmesi önemlidir. Depreme ilişkin yürütülen çalışmalarda tüm birimlerin eş güdüm içinde çalışmasının son derece önemli olduğunun altını çizmek isteriz.
📍 İBB afet yönetmeliği devrede
Depremin hemen ardından İBB, kendi Deprem ve Afet Yönetmeliği prosedürünü devreye aldı. Kurum içi koordinasyon hızlı bir şekilde sağlanarak, ilgili müdürlükler ve iştirak şirketleri sahada görev aldı. İBB’nin açıklamasında şu adımların atıldığı belirtildi:
İBB Genel Sekreteri ve yardımcıları AKOM’a yönlendirildi.
İSKİ, İETT, İGDAŞ ve Metro İstanbul’dan gelen ilk bilgilere göre altyapıda olumsuzluk yaşanmadı.
Metro hatlarında deprem protokolü uygulanarak yolcular tahliye edildi.
Viyadük ve yollar kontrol edildi; olumsuz bir durum tespit edilmedi.
153 Çağrı Merkezi aktif şekilde ihbarları almaya devam etti.
Öğrenci yurtları, kreşler ve kamu binalarında kontroller yapıldı.
Seyyar tuvaletler ve kumanya dağıtımı için mobil büfeler devreye sokuldu.
📍 "Sahadayız, her i̇hbarı değerlendiriyoruz"
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, yaptığı açıklamada, “İhbar gelmese bile sahadayız. İstanbul’un her köşesini kontrol ediyoruz. Vatandaşlarımızdan sabırlı olmalarını rica ediyoruz,” dedi.
Ayrıca, Aslan sosyal medya üzerinden yayılan bilgi kirliliğine karşı vatandaşları uyararak, “Sadece İBB, Valilik ve resmi kurumların açıklamalarına itibar edin,” ifadelerini kullandı.
📍 İBB Bilim Kurulu AKOM’da toplandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulu, AKOM binasında acil olarak toplandı. Gelişmeler anlık olarak değerlendiriliyor ve bilimsel verilerle kamuoyuna bilgi aktarılıyor.