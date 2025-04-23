https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/istanbul-valiligi-acikladi-2-gun-idari-izinli-sayilacaklar-1095625032.html

İstanbul Valiliği açıkladı: 2 gün idari izinli sayılacaklar

İstanbul Valiliği açıkladı: 2 gün idari izinli sayılacaklar

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin iki gün süreyle idari izinli sayılacağını... 23.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-23T16:50+0300

2025-04-23T16:50+0300

2025-04-23T16:58+0300

türki̇ye

i̇stanbul valiliği

i̇stanbul depremi

i̇stanbul'da meydana gelen depremler

olası istanbul depremi

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İstanbul'da yaşanan depremin ardından il genelinde okulların ve üniversitelerin iki gün tatil edilmesinin ardından İstanbul Valiliği de bir açıklama yaptı. İstanbul Valiliği, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin iki gün süreyle idari izinli sayılacağını açıkladı. Açıklamada, 'Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personel, bu kapsamın dışındadır." ifadesi kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/istanbul-depreminden-hemen-once-telefonlara-uyari-bildirimi-geldigi-iddia-edildi-deprem-alarm-1095618769.html

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i̇stanbul valiliği, i̇stanbul depremi, i̇stanbul'da meydana gelen depremler, olası istanbul depremi