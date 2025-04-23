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İstanbul Valiliği açıkladı: 2 gün idari izinli sayılacaklar
İstanbul Valiliği açıkladı: 2 gün idari izinli sayılacaklar
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin iki gün süreyle idari izinli sayılacağını... 23.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-23T16:50+0300
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İstanbul'da yaşanan depremin ardından il genelinde okulların ve üniversitelerin iki gün tatil edilmesinin ardından İstanbul Valiliği de bir açıklama yaptı. İstanbul Valiliği, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin iki gün süreyle idari izinli sayılacağını açıkladı. Açıklamada, 'Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personel, bu kapsamın dışındadır." ifadesi kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/istanbul-depreminden-hemen-once-telefonlara-uyari-bildirimi-geldigi-iddia-edildi-deprem-alarm-1095618769.html
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i̇stanbul valiliği, i̇stanbul depremi, i̇stanbul'da meydana gelen depremler, olası istanbul depremi
i̇stanbul valiliği, i̇stanbul depremi, i̇stanbul'da meydana gelen depremler, olası istanbul depremi

İstanbul Valiliği açıkladı: 2 gün idari izinli sayılacaklar

16:50 23.04.2025 (güncellendi: 16:58 23.04.2025)
© İHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
© İHA
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İstanbul Valiliği, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin iki gün süreyle idari izinli sayılacağını bildirdi.
İstanbul'da yaşanan depremin ardından il genelinde okulların ve üniversitelerin iki gün tatil edilmesinin ardından İstanbul Valiliği de bir açıklama yaptı. İstanbul Valiliği, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin iki gün süreyle idari izinli sayılacağını açıkladı.
Açıklamada, 'Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personel, bu kapsamın dışındadır." ifadesi kullanıldı.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
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